Soyez honnête: avez-vous fait des recherches sur les défenses du football fantastique avant votre repêchage? Ce n’est pas grave si vous ne l’avez pas fait. D / ST est l’une des positions les plus difficiles à rédiger, mais elle est certainement considérée comme la plus facile à diffuser. Souvent, les propriétaires de fantaisie peuvent faire atterrir l’une des meilleures unités D / ST de l’année sur le fil de dérogation, car certaines équipes apparaissent comme des unités d’arrêt étonnamment solides, et les équipes avec une bonne chance de blessure ont souvent une profondeur solide. Bien sûr, tout cela ne facilite pas la mise en place de nos classements de défense fantastique de la semaine 1, car nous n’en savons que très peu sur le schéma et les matchs.

Cependant, nous pouvons encore faire des suppositions éclairées. Les Eagles (@ Washington), les Colts (@ Jaguars) et les Jaguars (contre les Colts) ressemblent à certaines des meilleures options de streaming de la semaine 1 si elles sont disponibles dans votre ligue. Tous affrontent des équipes qui ont soit une ligne offensive médiocre (Washington et Jacksonville), soit un quart-arrière enclin à retourner le ballon (Indianapolis). Cela donnera à chaque équipe une chance d’accumuler des points et potentiellement de se frayer un chemin dans le top 10 des défenses cette semaine.

Si vous avez choisi les défenses Chiefs ou Saints, qui sont toutes deux classées dans le top 10 de notre classement D / ST pour 2020, vous pourriez envisager de diffuser en continu dès la sortie des jeux. Les Chiefs affrontent les Texans et Deshaun Watson dans ce qui pourrait être une fusillade, tandis que les Saints affrontent Tom Brady, qui ne retourne pas beaucoup le ballon. Les deux ont suffisamment de meneurs de jeu pour générer un gros jeu et payer, mais ils sont un peu risqués de faire confiance, du moins pendant la semaine 1.

Jusqu’à ce que nous voyions des équipes sur le terrain, il sera difficile de projeter complètement quelles défenses ont les meilleurs matchs, mais d’après ce que nous savons, c’est ainsi que notre classement D / ST se dégage pour la semaine 1.

REMARQUE: Revenez pour les mises à jour tout au long de la semaine.

# 17

Équipe de football de Washington