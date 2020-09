Classement Fantasy Kicker de la semaine 1

Y a-t-il quelque chose de plus excitant qu’un «jeu de vengeance» de kicker? De toute évidence, la réponse est oui. Il y a beaucoup de choses plus excitantes que cela, comme trouver un dollar dans votre poche de jean ou … en trouver un quart dans votre poche de jean. Néanmoins, en ce qui concerne le classement des kickers fantastiques de la semaine 1, avoir un jeu de vengeance en haut de la liste est, eh bien, c’est quelque chose.

Greg Zuerlein est devenu un incontournable de la fantaisie avec les Rams, mais après avoir été signé par les Cowboys pendant l’intersaison, il essaiera de rappeler à son ancienne équipe ce qui leur manque au Sunday Night Football. Cela signifie-t-il qu’il va «donner un coup de pied très fort» ou exiger de tenter un 70 verges? Non, bien sûr que non, mais c’est aussi une bonne raison que n’importe quelle autre pour placer Zuerlein au premier rang par rapport aux autres kickers à tenons comme Justin Tucker, Harrison Butker et Wil Lutz.

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 1:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST

Évidemment, lors du classement des kickers, nous examinons la précision, la force des jambes et les opportunités de score attendues. Nous prendrons également en compte la météo, bien que ce soit généralement moins un problème au début de la saison. Il est toujours difficile d’évaluer les matchs lors de la semaine 1, et vous ne savez jamais quand un botteur va tenter cinq PAT au lieu de trois field goal et deux PAT. Jusqu’à ce que nous commencions à voir les tendances, nous resterons avec les gars qui ont toujours été bons et qui sont dans des environnements favorables (dômes, altitude, etc.). Si le match semble être un plus, tant mieux.

CLASSEMENT SEMAINE 1 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST

Il n’y a pas grand-chose de plus que cela. N’importe quel botteur peut avoir une grosse semaine, donc si votre botteur repêché est n ° 16 dans notre classement, ne vous inquiétez pas trop. J’espère juste que c’est la semaine où il donne un coup de pied supplémentaire.

Nous continuerons à mettre à jour notre classement des kickers tout au long de la semaine, alors revenez pour les mises à jour.

Classement Fantasy Kicker de la semaine 1

Rang

Joueur

1 Greg Zuerlein, DAL @ LAR 2 Justin Tucker, BAL contre CLE 3 Harrison Butker, KC contre HOU 4 Wil Lutz, NO contre TB 5 Joey Slye, CAR contre LV 6 Michael Badgley, LAC @ CIN 7 Younghoe Koo, ATL contre SEA 8 Brandon McManus, DEN contre TEN 9 Matt Prater, DET contre CHI 10 Stephen Gostkowski, TEN @ DEN 11 Dan Bailey, MIN contre GB 12 Robbie Gould, SF contre ARZ 13 Ryan Succop, TB @ NO 14 Chris Boswell, PIT @ NYG 15 Jake Elliott, PHI @ WAS 16 Ka’imi Fairbairn, HOU @ KC 17 Zane Gonzalez, ARI @ SF 18 Jason Myers, SEA @ ATL 19 Josh Lambo, JAX contre IND 20 Mason Crosby, GB @ MIN 21 Tyler Bass, BUF contre NYJ 22 Sam Sloman, LAR contre DAL 23 Jason Sanders, MIA @ NE 24 Justin Rohrwasser, NE contre MIA 25 Eddy Pineiro, CHI @ DET 26 Chase McLaughlin, IND @ JAX 27 Graham Gano , NYG contre PIT 28 Austin Seibert, CLE @ BAL 29 Randy Bullock, CIN contre LAC 30 Dustin Hopkins, WAS contre PHI 31 Daniel Carlson, LV @ CAR 32 Sam Ficken, NYJ @ BUF