Classement Fantasy Kicker de la semaine 2

Notre classement des kickers fantastiques de la semaine 2 est l’édition la plus chaude à ce jour. Non seulement Joey Slye est entré dans le top cinq, mais Zane Gonzalez est également dans le niveau de départ grâce à un match à domicile en salle contre la médiocre défense de Washington. C’est vrai – Zane Gonzalez est dans le top 12! De toute évidence, vous êtes très enthousiasmé par tout cela, mais avant de frapper le fil de renonciation et de dépenser tout votre budget FAAB sur Gonzalez ou un autre kicker tout aussi sexy, vous devez vous rappeler que cette position est une perte de temps énorme et assez imprévisible.

OK, c’est peut-être un peu dur, mais soyons honnêtes – personne ne commençait Daniel Carlson lors de la semaine 1 quand il a perdu quatre PAT et deux buts sur le terrain, dont un de 54 verges. Et pouvez-vous vraiment faire confiance à Matt Prater et Michael Badgley pour obtenir à nouveau quatre tentatives de placement sur le terrain? Les deux sont toujours parmi les 10 meilleurs kickers cette semaine, mais comme nous savons que les tentatives de FG ont tendance à s’équilibrer, il y a une certaine inquiétude pour une régression immédiate vers la moyenne.

Cela dit, c’est l’une des raisons pour lesquelles nous aimons Gonzalez. Il a raté deux tentatives lors de la semaine 1, mais il a réussi un 56 verges et devrait être meilleur à l’intérieur. Plus important encore, l’attaque rapide de l’Arizona devrait continuer à lui offrir des opportunités. D’autres marques arrivent bientôt.

En fin de compte, nous nous en tenons à la méthode éprouvée de faire confiance à des kickers éprouvés sur des infractions solides. S’ils sont à l’intérieur, tant mieux. Nous prenons en compte les matchs dans une certaine mesure, mais nous savons que les mauvaises performances de la semaine 1 pourraient céder la place à des surprises de la semaine 2 (et vice / versa). Il n’y a aucune raison de paniquer si votre kicker a eu un mauvais match d’ouverture – à moins que vous n’ayez rédigé un kicker idiot en premier lieu. Dans ce cas … oui, paniquez – et prenez l’un des gars de notre top 12.

Nous continuerons de mettre à jour notre classement des kickers tout au long de la semaine, alors revenez pour les mises à jour.

Classement Fantasy Kicker de la semaine 2

Rang

Joueur

1 Justin Tucker, BAL @ HOU 2 Greg Zuerlein, DAL contre ATL 3 Harrison Butker, KC @ LAC 4 Joey Slye, CAR @ TB 5 Wil Lutz, NO @ LV 6 Michael Badgley, LAC contre KC 7 Younghoe Koo, ATL @ DAL 8 Dan Bailey, MIN @ IND 9 Matt Prater, DET @ GB 10 Ryan Succop, TB contre CAR 11 Mason Crosby, GB contre DET 12 Zane Gonzalez, ARI contre WAS 13 Nick Folk, NE @ SEA 14 Robbie Gould, SF @ NYJ 15 Stephen Gostkowski, TEN contre JAX 16 Tyler Bass, BUF @ MIA 17 Brandon McManus, DEN @ PIT 18 Daniel Carlson, LV contre NO 19 Chris Boswell, PIT contre DEN 20 Jake Elliott, PHI contre LAR 21 Ka’imi Fairbairn, HOU contre BAL 22 Sam Sloman, LAR @ PHI 23 Jason Myers, SEA contre NE 24 Josh Lambo, JAX @ TEN 25 Rodrigo Blankenship, IND contre MIN 26 Cairo Santos, CHI contre NYG 27 Austin Seibert , CLE contre CIN 28 Dustin Hopkins, WAS @ ARI 29 Graham Gano NYG @ CHI 30 Jason Sanders, MIA contre BUF 31 Sam Ficken, NYJ contre SF 32 Randy Bullock, CIN @ CLE