Classement Fantasy Kicker de la semaine 3

Notre classement des kickers fantastiques de la semaine 3 voit de grands joueurs, comme Chris Boswell et Rodrigo Blankenship, donc si vous ne pouvez pas gérer cela, vous pouvez simplement arrêter de lire et sortir d’ici maintenant. Vous pouvez le gérer? OK, bien, nous continuerons alors – mais vous avez été prévenu.

Nous essayons toujours de comprendre les bons et les mauvais matchs de kicker, s’il y a une telle chose, mais il est assez clair qu’il est intelligent d’attaquer de mauvaises défenses. Des équipes comme Houston et les Jets ont connu des difficultés tout au long des deux premières semaines, et bien que cela puisse être fonction des équipes auxquelles elles ont joué, cela continuera probablement d’être une tendance. C’est pourquoi nous aimons davantage Boswell et Blankenship cette semaine, et cela ne fait pas de mal que Blankenship sort d’un match à quatre FG alors que Boswell semble devoir avoir plus de chances après avoir obtenu une seule tentative la semaine dernière. Voyez comme il est facile d’appliquer la logique que vous voulez à cette position ridicule?

CLASSEMENT SEMAINE 3 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST

Nous aimons également Ryan Succop et Brandon McManus plus cette semaine, car les deux jouent dans les airs à Denver, tandis que Robbie Gould (@ NYG) recule en raison de la possibilité que San Francisco commence Nick Mullens au QB. C’est toujours un bon match, mais il est peu probable que l’attaque des 49ers soit aussi nette. Ka’imi Fairbairn recule également à cause d’un affrontement difficile en plein air avec les Steelers.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 3:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST

Dans l’ensemble, il n’y a aucune raison de faire des mouvements drastiques avec votre kicker. S’il n’a pas eu beaucoup d’opportunités, elles viendront probablement bientôt. S’il est sur une bonne voie, roulez-le aussi longtemps que vous le pouvez. Recherchez des jeux en salle et portez une attention particulière aux bulletins météorologiques afin d’éviter toute situation trop venteuse / pluvieuse. Si vous faites cela, vous pourrez tout gérer.

LINEUPS DE CASH WEEK 3 DFS: Yahoo | DraftKings | FanDuel

Nous continuerons de mettre à jour notre classement des kickers tout au long de la semaine, alors revenez pour les mises à jour.

LIGNES DE LA SEMAINE 3 DFS TOURNAMENT: Yahoo | DraftKings | FanDuel

Classement Fantasy Kicker de la semaine 3

Rang

Joueur

1 Justin Tucker, BAL contre KC 2 Greg Zuerlein, DAL @ SEA 3 Harrison Butker, KC @ BAL 4 Wil Lutz, NO contre GB 5 Joey Slye, CAR @ LAC 6 Michael Badgley, LAC contre CAR 7 Younghoe Koo, ATL contre CHI 8 Dan Bailey, MIN contre TEN 9 Matt Prater, DET @ ARZ 10 Mason Crosby, GB @ NO 11 Zane Gonzalez, ARZ contre DET 12 Chris Boswell, PIT contre HOU 13 Rodrigo Blankenship, IND contre NYJ 14 Ryan Succop, TB @ DEN 15 Brandon McManus, DEN vs TB 16 Jake Elliott, PHI vs CIN 17 Nick Folk, NE vs LV 18 Robbie Gould, SF @ NYG 19 Stephen Gostkowski, TEN @ MIN 20 Ka’imi Fairbairn, HOU @ PIT 21 Jason Myers, SEA contre DAL 22 Josh Lambo, JAX contre MIA 23 Le Caire Santos, CHI @ ATL 24 Sam Sloman, LAR @ BUF 25 Daniel Carlson, LV @ NE 26 Jason Sanders, MIA @ JAX 27 Cody Parkey , CLE contre WAS 28 Dustin Hopkins, WAS @ CLE 29 Randy Bullock, CIN @ PHI 30 Tyler Bass, BUF contre LAR 31 Graham Gano NYG contre SF 32 Sam Ficken, NYJ @ IND