La semaine 1 peut faire ressortir un jeu extraordinaire des quarts. Une saison, Peyton Manning a lancé sept touchés lors de la soirée d’ouverture de la NFL. L’année dernière, Lamar Jackson est rapidement passé à la superstar en annihilant les Dolphins. En l’absence de pré-saison, la saison 2020 de la NFL offre plus de mystère avant le coup d’envoi que jamais, mais il y a des chances que, au moins quelques-uns des QB de notre classement de la semaine 1 auront d’énormes matchs qui vous mèneront à un début 1-0 pour votre saison fantastique. .

Sans pré-saison, cette campagne commence avec de nombreux stades sans supporters, et ceux qui permettent aux gens de s’asseoir réduisent considérablement la capacité. Nous n’avons pas encore vu comment fonctionnent les nouvelles défenses, qu’il s’agisse d’un nouveau coordinateur ou d’acquisitions hors saison qui devraient faire une différence. Donc, mis à part quelques affrontements évidents lors de la semaine 1, ceux dont nous sommes assez convaincus sont bons ou terribles, notre classement de la semaine 1 ne différera pas trop fortement de nos listes de la saison. Il n’y a qu’un nombre limité de tendances sur lesquelles nous pouvons compter avant même que les jeux aient été joués.

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 1:

Cela étant dit, il est probablement juste de craindre la défense de San Francisco en 2020. Si vous avez repêché Kyler Murray, c’était sûrement pour être votre partant, et il est difficile de mettre sur pied votre starter sûr de la semaine 1. Entre le volume qui passe de Kliff Kingsbury’s attaque et la probabilité de Murray de courir, il ne tombe pas aussi loin dans notre classement qu’un passeur de poche stationnaire pourrait le faire. Mais si vous associez Murray à un remplaçant vétéran comme Tom Brady ou Ben Roethlisberger, vous pourriez les considérer comme des jeux plus sûrs lors de la semaine 1.

Nous ne nous sentons pas bien non plus à propos de Baker Mayfield qui commence la saison à Baltimore. L’espoir est que Mayfield et co. rebondir après une année 2019 décevante, mais nous n’avons pas encore vraiment de preuve que cela se produira. De plus, les Ravens ont une défense solide et contrôleront le temps de possession en exécutant le football, donc Mayfield a un faible avantage pour la semaine 1.

Si vous vous sentez aventureux dans la semaine 1 et que vous voulez commencer Cam Newton, au moins il a un match amical avec les Dolphins. Joe Burrow pourrait prendre un départ plus difficile contre la ruée vers les passes des Chargers. Philip Rivers prendra ses premiers clichés en dehors de l’uniforme des Chargers dans longtemps, et la défense des Jaguars est épuisée, mais vous pouvez sûrement faire mieux que l’appelant des Colts.

N’oubliez pas de vous amuser aussi. On ne sait pas où va cette saison, mais bien qu’il y ait du football à la télévision et des files d’attente fantastiques à encourager, la vie pourrait être bien pire.

Remarque: Revenez tout au long de la semaine, car nous continuerons de mettre à jour notre classement QB jusqu’au coup d’envoi en fonction des dernières nouvelles, ainsi que de fournir une analyse individuelle des joueurs.

Classement Fantasy QB Semaine 1

Ces classements concernent les ligues TD à quatre points

Rang

Joueur

1 Lamar Jackson, BAL contre CLE 2 Patrick Mahomes, KC contre HOU 3 Russell Wilson, SEA @ ATL 4 Dak Prescott, DAL @ LAR 5 Deshaun Watson, HOU @ KC 6 Carson Wentz, PHI @ WAS 7 Drew Brees, NO contre . TB 8 Josh Allen, BUF contre NYJ 9 Kyler Murray, ARZ @ SF 10 Tom Brady, TB @ NO 11 Matt Ryan, ATL contre SEA 12 Ben Roethlisberger, PIT @ NYG 13 Aaron Rodgers, GB @ MIN 14 Jared Goff, LAR contre DAL 15 Cam Newton, NE contre MIA 16 Joe Burrow, CIN contre LAC 17 Tyrod Taylor, LAC @ CIN 18 Daniel Jones, NYG contre PIT 19 Baker Mayfield, CLE @ BAL 20 Matthew Stafford, DET contre CHI 21 Jimmy Garoppolo, SF contre ARZ 22 Ryan Tannehill, TEN @ DEN 23 Kirk Cousins, MIN contre GB 24 Drew Lock, DEN contre TEN 25 Gardner Minshew, JAX contre IND 26 Derek Carr, LV @ CAR 27 Philip Rivers, IND @ JAX 28 Teddy Bridgewater, CAR contre LV 29 Nick Foles, CHI @ DET 30 Sam Darnold, NYJ @ BUF 31 Ryan Fitzpatrick, MIA @ NE 32 Dwayne Haskins, WAS contre PHI