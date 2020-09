Nous atteindrons un point cette saison où certains de nos dormeurs QB pré-saison préférés méritent d’être considérés comme des démarreurs fantastiques. La semaine 2 n’est-ce pas, cependant. Par coïncidence plus que tout, les quarts avec les meilleurs matchs sont également les produits éprouvés que vous avez probablement rédigés en tant que starter, qu’il s’agisse de jeunes stars comme Lamar Jackson et Patrick Mahomes ou de vétérans confirmés comme Tom Brady et Matt Ryan. Daniel Jones, Drew Lock et Gardner Minshew, bien que jouables à un moment donné cette saison, sont bien en bas de notre classement Fantasy QB de la semaine 2.

Cela dit, il y a quelques confrontations dans notre top 12 qui valent la peine de vous arrêter. Russell Wilson et les Seahawks accueillent la Nouvelle-Angleterre. Seattle est normalement un endroit difficile où voyager, mais avec des restrictions de fans en place, la semaine 2 sera notre première chance de voir comment cet avantage du terrain est affecté. Nous avons déjà discuté cette saison de la façon dont la défense des Patriots n’est pas susceptible de se répéter la saison dernière, mais c’est toujours une unité talentueuse que nous pouvons nous attendre à bien organiser pour arrêter un talent unique comme Wilson. Bien que Wilson soit toujours un partant fantastique cette semaine, son avantage est plafonné par le match difficile.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 2:

Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

De l’autre côté de ce match se trouve Cam Newton, qui ressemblait à un coureur volontaire de la semaine 1 pour la première fois depuis longtemps. Il a trouvé la zone des buts deux fois avec ses jambes, bien qu’il n’ait lancé que 19 passes. Avant la saison, nous avons dit que Newton devait retrouver sa capacité à se précipiter pour retrouver une pertinence fantastique. Maintenant qu’il a fait cela, il envisage au moins de commencer chaque semaine, même si nous ne sommes pas fous du voyage à Seattle pour la semaine 2.

Il y a aussi des raisons de s’inquiéter du fait que Deshaun Watson affronte les Ravens. La ligne de statistiques de la semaine 1 de Watson a fini par se révéler OK, mais ses passes et son touché à la course sont survenus lorsque le match à Kansas City était bien hors de portée. Baltimore possède l’une des meilleures défenses de la NFL, et Watson avait l’air d’avoir raté DeAndre Hopkins dans le premier match. Jouer à Baltimore suscite également des inquiétudes quant au temps de possession, ce que KC a fait contre Houston. Watson, lui aussi, reste un partant cette semaine, bien qu’il ait moins d’avantages que d’habitude.

CLASSEMENT SEMAINE 2 PPR:

Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Deux des meilleurs quarts de course de Fantasy ont également de bons matchs lors de la semaine 2. Kyler Murray joue à Washington, qui a une forte poussée de passes mais pas un secondaire équivalent. Attendez-vous à ce que l’offense répandue des cardinaux cause des problèmes à Washington. Josh Allen devrait profiter d’un autre ennemi de l’AFC Est lors de la semaine 2 lorsque les Bills se rendront à Miami – tant qu’Allen évite de tâtonner trop souvent.

Vous devriez également vous sentir bien cette semaine en jouant à Dak Prescott (contre Atlanta), Drew Brees (@ Raiders), Tom Brady (contre Panthers) et Aaron Rodgers (contre les Lions). Si vous avez les durs affrontements entre Jones (@ Bears), Lock (@ Steelers) ou Minshew (@ Titans) dans des ligues à deux QB, Mitchell Trubisky pourrait en fait être un jeu dormant hébergeant les Giants, mais vous pouvez probablement encore vivre. avec Jones et Minshew en raison de leurs capacités de brouillage.

Remarque: Revenez tout au long de la semaine, car nous continuerons de mettre à jour notre classement QB jusqu’au coup d’envoi en fonction des dernières nouvelles, ainsi que de fournir une analyse individuelle des joueurs.

Classement Fantasy QB Semaine 2

Ces classements concernent les ligues TD à quatre points.

Rang

Joueur

1

Lamar Jackson, BAL @ HOU

2

Patrick Mahomes, KC @ LAC

3

Kyler Murray, ARZ contre WAS. Nous étions préoccupés par le match de la semaine 1 de Murray avec les 49ers, et à la fois au sol et dans les airs, le quart de deuxième année a prouvé que ce n’était pas un problème. La ruée vers les passes de Washington a étouffé Carson Wentz, mais Murray est à un autre niveau en ce moment et devrait être commencé dans toutes les ligues.

4

Dak Prescott, DAL contre ATL. Dak et les Cowboys ont eu du mal à trouver le temps de lancer contre une forte passe de Los Angeles Rams dimanche soir. Atlanta ne devrait pas poser les mêmes problèmes, cependant, Prescott devrait trouver le temps de jeter un coup d’œil à Amari Cooper, Michael Gallup et CeeDee Lamb. Lors de la semaine 1, c’est Russell Wilson contre les Falcons qui a accumulé le plus de points fantastiques de tous les QB dimanche.

5

Aaron Rodgers, GB contre DET

6

Russell Wilson, SEA contre NE. Les Patriots ont enlevé Ryan Fitzpatrick à trois reprises, mais ce n’est pas grand-chose à lire pour décider de jouer ou non contre Russ. Il est probablement le meilleur QB de votre liste avec une marge décente, vous devriez donc continuer à le jouer et continuer à récolter les récompenses.

7

Josh Allen, BUF @ MIA. Allen a eu une grosse semaine 1 malgré deux échappés coûteux lorsque les Bills se rapprochaient de la zone des buts. Miami a laissé Cam Newton courir dessus pendant la semaine 1, et Allen pourrait suivre ce plan cette semaine jusqu’à un autre grand jour fantastique.

8

Matt Ryan, ATL @ DAL. Ryan a dépassé les 400 verges en passant au cours de la semaine 1 sur le dos des ordures empêchent les défenses. C’est quelque chose pour lequel Ryan est devenu très bon ces dernières saisons, et si rien d’autre, vous pouvez compter sur cette fin contre un autre adversaire fort.

9

Deshaun Watson, HOU contre BAL

dix

Ben Roethlisberger, PIT contre DEN

11

Tom Brady, TB contre CAR. Brady a lancé deux interceptions, dont un pick-six, contre les Saints. Du bon côté, la Caroline n’a accordé que 34 points aux Raiders. C’est une excellente opportunité de rebond pour Brady, mais la semaine 1 a montré qu’il pourrait y avoir des difficultés de croissance à Tampa Bay, même pour le GOAT

12

Drew Brees, NON @ LV. Si la blessure de Michael Thomas est quelque chose de grave, même de loin, Brees prend un gros coup. Emmanuel Sanders ne ressemblait pas à un ajout clé dans la semaine 1. Vous jouez toujours à Brees dans la plupart des formats cette semaine, car lui, comme Brady, va probablement rebondir.

13

Jared Goff, LAR @ PHI

14

Ryan Tannehill, TEN contre JAX

15

Matthew Stafford, DET @ GB

16

Jimmy Garoppolo, SF @ NYJ

17

Carson Wentz, PHI contre LAR. Si les luttes de Wentz contre la ruée vers les passes de Washington sont une indication, il pourrait lutter à nouveau lors de la semaine 2 contre le front des Rams qui a étouffé Dak Prescott. Wentz pourrait être aidé par le retour de Miles Sanders, ce qui ajouterait un dynamisme aux multiples facettes à cette attaque.

18

Cam Newton, NE @ SEA. Newton a couru 15 fois pour 75 verges et un touché lors de la semaine 1. Et même si le test visuel n’est pas tout, Newton avait l’air en bonne santé pendant ses déplacements. Cela allait toujours être la plus grande clé pour lui, alors Newton est sur le point de devenir à nouveau un démarreur fantastique.

19

Philip Rivers, IND contre MIN

20

Gardner Minshew, JAX @ TEN. Minshew n’a lancé qu’un seul échec lors de la semaine 1, et il a mené les Jags à une victoire contrariée. Le Tennessee présente probablement un peu plus de talent défensif qu’Indianapolis, mais Minshew pourrait bénéficier de l’émergence de la recrue Laviska Shenault pour équilibrer cela.

21

Daniel Jones, NYG @ CHI

22

Kirk Cousins, MIN @ IND

23

Joe Burrow, CIN @ CLE. Burrow a vraiment eu du mal lors de la semaine 1, et une courte semaine avant de jouer les Browns jeudi soir, le football pourrait causer des problèmes. Myles Garrett se lèchera les babines pour ce match. Le plus grand avantage pour les propriétaires de Burrow Fantasy était sa volonté de courir la semaine 1, ce qui pourrait économiser sa valeur en quelques semaines avec un match difficile.

24

Mitchell Trubisky, CHI contre NYG

25

Baker Mayfield, CLE contre CIN. La saison recrue de Mayfield ressemble à il y a longtemps, et pas seulement à cause de la pandémie qui déforme le temps. Ses interceptions dimanche étaient en partie parce que Baltimore est bon défensivement, mais ce n’étaient que des jeux laids de la part de Mayfield. Vous ne pouvez pas faire confiance à Mayfield tant que nous ne voyons pas de changements radicaux dans sa performance.

26

Tyrod Taylor, LAC contre KC. Taylor n’a pas couru suffisamment au cours de la première semaine pour surmonter une journée décevante. Les Chiefs ont tenu Deshaun Watson en échec jusqu’à très tard dans la semaine 1, afin que Taylor puisse rester sur votre banc cette semaine.

27

Derek Carr, LV contre NON

28

Teddy Bridgewater, CAR @ TB. Alors que Teddy Two Gloves a fait de bons jeux lors de la semaine 1 contre les Raiders, la défense de Tampa Bay a montré à quel point elle pouvait être féroce en ralentissant Drew Brees. Peut-être que vous prenez Bridgewater pour jouer des matchs plus loin sur la route, mais même dans les ligues 2-QB, nous resterions à l’écart des Buccaneers.

29

Drew Lock, DEN @ PIT

30

Dwayne Haskins, WAS @ ARZ

31

Ryan Fitzpatrick, MIA contre BUF

32

Sam Darnold, NYJ contre SF