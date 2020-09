La semaine dernière était étrange à pratiquement tous les niveaux. Dak Prescott était en train de capturer des touchés rapides d’Ezekiel Elliott. Drew Lock et Jimmy Garoppolo n’ont pas réussi à terminer leurs matchs (et Tyrod Taylor n’a même pas commencé le sien). Gardner Minshew et Josh Allen ont tous deux lancé pour une tonne de verges, tandis qu’un départ chaud de Tom Brady a été suivi par à peine plus de 20 verges par la passe dans le dernier quart et demi. La grande question de notre classement Fantasy QB de la semaine 3 est de savoir à quel point devrions-nous croire à la semaine 2, et à quel point le caractère aléatoire peut-il se produire au cours d’une semaine de football fantastique?

Brady est aussi un bon endroit pour commencer que n’importe quel autre – il a lancé près de 200 verges en première mi-temps et était en croisière, mais une grande avance signifiait qu’il a ralenti et a terminé avec 217 verges. Bruce Arians a la réputation d’un «entraîneur de passage», mais Brady devait finir par se pencher davantage sur son jeu de course. Cela pourrait être l’année. De l’autre côté, Teddy Bridgewater a lancé pour 367 verges mais deux interceptions et aucun touché. Non, vous ne voulez pas de Bridgewater sur Brady, mais c’est la preuve de l’importance du déroulement du jeu.

Une idée fausse qui vaut la peine de se débarrasser après la semaine 2 est l’idée que Ryan Tannehill ne peut pas être un QB fantastique productif parce que les Titans courent trop. Beaucoup de courses dimanche n’ont pas empêché Tannehill de lancer deux touchés ou plus pour le neuvième match consécutif de saison régulière (et dans ce cas, il a lancé quatre touchés). Son avantage pourrait être inférieur à celui de quelqu’un comme Jared Goff, qui pourrait lancer 60 passes dans une semaine donnée, mais Tannehill mérite une considération de départ chaque semaine pour sa constance. Nous allons également arrêter de détester la production de Matt Ryan au temps des ordures, car il enregistre également des chiffres dans des matchs serrés (bien qu’il ait été aidé par une excellente position sur le terrain après trois échappés de Cowboys en première période).

Il était également encourageant de voir les Bengals laisser Joe Burrow tenter plus de 60 passes jeudi soir alors qu’ils travaillaient sur un retour. Il est évident que la recrue sera libre de faire son truc tout au long de la saison, et cela inclut la précipitation qui en fait une option fantastique intrigante. Avec 10 jours de congé après une deuxième défaite consécutive, Burrow devrait être prêt à jouer lors de la troisième semaine contre une défense des Eagles qui a été décevante jusqu’à présent.

Et nous voulons juste vous rappeler à quel point Kyler Murray est bon. J’espère que vous avez sélectionné le type qui peut le faire. Et ce mec de Cam Newton est assez bon aussi.

Justin Herbert était un partant surprise lors de la semaine 2 alors que Tyrod Taylor (poitrine) était assis sur la touche, l’air triste avec des entraîneurs l’entourant. Celui qui commence pour les Chargers vaut au moins la peine d’être pris en compte dans les ligues 2-QB / superflex, mais il ne sera probablement pas évident avant plus tard dans la semaine de savoir qui il s’agit. Herbert pourrait en fait être le jeu le plus attrayant ici, montrant qu’il pouvait à la fois courir et lancer son premier départ en carrière. Si le mot est qu’Herbert gardera le poste, il vaut la peine d’être saisi même dans les ligues à un quart de finale de 12 équipes ou plus.

Nous devrons garder un œil cette semaine sur deux blessures notables. Drew Lock a été abattu dur sur son épaule droite (lancer) et n’est pas revenu au match de dimanche, et Jimmy Garoppolo n’est pas revenu de la mi-temps après avoir joué à la cheville droite blessée pendant une grande partie de la première mi-temps. Aucun des deux chiffres ne vaudra la peine de commencer dans les ligues à QB simple la semaine prochaine s’ils reviennent, mais pratiquement chaque QB est important dans les ligues à deux QB / superflex.

Remarque: Revenez tout au long de la semaine, car nous continuerons de mettre à jour notre classement QB jusqu’au coup d’envoi en fonction des dernières nouvelles, ainsi que de fournir une analyse individuelle des joueurs.

Classement Fantasy QB Semaine 3

Ces classements concernent les ligues TD à quatre points.

1

Lamar Jackson, BAL contre KC

2

Kyler Murray, ARZ contre DET. La défense des Lions sera ainsi, tellement surclassée par Murray, qui évitait fréquemment d’être touché par un front défensif bien supérieur à Washington. Attendez-vous à plus de jeux de faits saillants dans celui-ci.

3

Russell Wilson, SEA contre DAL

4

Dak Prescott, DAL @ SEA. Prescott ne devrait pas accumuler des tonnes de touchés plus rapides cette saison, mais les Cowboys ont une attaque puissante et une défense moins que puissante. C’est une combinaison pour beaucoup de rembourrage de statistiques de Prescott tout au long de la saison.

5

Josh Allen, BUF contre LAR

6

Patrick Mahomes, KC @ BAL. Entre Kansas City qui lutte parfois contre les Chargers et la solide défense des Ravens, il est juste de deviner un peu Mahomes cette semaine. Cependant, vous devez toujours jouer le meilleur quart-arrière de la planète.

7

Matt Ryan, ATL contre CHI

8

Cam Newton, NE contre LV. À moins que vous n’ayez Lamar, Mahomes ou Murray, il est temps de considérer Newton comme votre QB de départ chaque semaine, il a l’air aussi sain. Il ne se précipitera pas pour deux touchés chaque semaine, mais il semble également amélioré en tant que passeur et devrait prospérer contre les Raiders lors de la troisième semaine.

9

Ben Roethlisberger, PIT contre HOU. Roethlisberger a fait un pas en avant encourageant dans la semaine 2 dans sa volonté de baisser la sensation, apaisant certaines de nos inquiétudes concernant son coude après la semaine 1. Houston n’a pas la main-d’oeuvre dans le secondaire pour couvrir un groupe profond des Steelers WR.

dix

Ryan Tannehill, TEN @ MIN. Tannehill a lancé deux touchés ou plus en neuf matchs consécutifs de saison régulière, et le Minnesota plaide pour l’une des équipes les plus décevantes de la saison jusqu’à présent. Attendez-vous à ce que le Tennessee attaque tôt dans les airs avant de chevaucher Derrick Henry tard.

11

Deshaun Watson, HOU @ PIT. Watson est un candidat assis cette semaine – il a parfois l’air perdu sans DeAndre Hopkins, et les Steelers ont une défense très solide. Dans le passé, nous considérions Watson comme l’un des QB les plus élevés de chaque semaine, mais sans Hopkins, vous ne manquerez probablement pas d’immenses avantages si vous vous asseyez Watson.

12

Gardner Minshew, JAX contre MIA. Minshew nous a taquinés en ne lançant que 20 passes lors de la semaine 1, puis il a réussi 45 tentatives lors de la semaine 2. Le seul souci de jouer les Dolphins jeudi soir est une avance précoce de Jacksonville emportant le volume de Minshew – mais si c’est le cas, Gardner probablement déjà mis en place des chiffres solides.

13

Aaron Rodgers, GB @ NON

14

Matthew Stafford, DET @ ARZ

15

Tom Brady, TB @ DEN. Brady a commencé à prendre feu dimanche, ayant l’air d’avoir un rebond de la semaine 2, mais il a ensuite fortement ralenti en seconde période. Il y aura des semaines où Brady doit être plus qu’un gestionnaire de jeu, et il reste un jeu sûr avec les armes autour de lui, mais il ne devrait avoir que quelques très grosses semaines cette année.

16

Drew Brees, NON contre GB. Le classement de Brees dépend de la santé de Michael Thomas. Brees devrait probablement s’asseoir sans Thomas, mais avec Thomas, Brees vaut la peine de commencer.

17

Carson Wentz, PHI contre CIN. La défense des Bengals a fait de Baker Mayfield une belle apparence, alors c’est peut-être exactement ce dont Wentz a besoin. Mais avec son jeu suspect jusqu’à présent, il est juste de mettre l’ancien premier choix au banc pendant une semaine ou deux jusqu’à ce qu’il règle le problème.

18

Joe Burrow, CIN @ PHI

19

Jared Goff, LAR @ BUF. Goff a prouvé qu’il était une fois de plus un solide QB fantastique, sinon un grand passeur dans la vraie vie. Mais nous allons nous attendre à l’utiliser dans les ligues standard jusqu’à ce qu’il ait traversé un match difficile de la troisième semaine à Buffalo.

20

Mitchell Trubisky, CHI @ ATL

21

Philip Rivers, IND contre NYJ

22

Baker Mayfield, CLE contre WAS. Le sept avant de Washington est le genre de problèmes qui peuvent poser quelques problèmes au Mayfield, mais sa performance de la semaine 2 était suffisamment encourageante pour au moins faire confiance à Baker dans les ligues superflex cette semaine.

23

Justin Herbert, LAC contre CAR. Herbert est le début de fantaisie le plus attrayant, par rapport à Tyrod Taylor, mais il semblait dimanche qu’Anthony Lynn pourrait ramener Taylor s’il est en bonne santé. Vous devriez récupérer Herbert si vous avez de l’espace sur la liste, de toute façon.

24

Daniel Jones, NYG contre SF. Jones avait l’air mal contre les Bears, et il n’y a aucune raison de croire que l’un de nos dormeurs préférés sera tout à coup mieux contre les champions en titre de la NFC.

25

Ryan Fitzpatrick, MIA @ JAX. Fitzpatrick est utilisable dans des formats à deux QB pour ce match de jeudi soir, après que le barbu ait effectué un retour solide contre Buffalo et Jacksonville a cédé 33 points à Ryan Tannehill.

26

Dwayne Haskins, WAS @ CLE

27

Kirk Cousins, MIN contre TEN

28

Nick Mullens, SF @ NYG. Mullens avait un ratio TD-INT de 13-10 en 2019, il n’est donc pas très attrayant, même avec un match amical contre les Giants.

29

Derek Carr, LV @ NE

30

Sam Darnold, NYJ @ IND

31

Teddy Bridgewater, CAR @ BAC

32

Jeff Driskel, DEN contre TB. Driskel pourrait prouver le plus puissant des jeux de dégagements DFS ici grâce à sa capacité de précipitation, mais la défense de Tampa Bay est trop effrayante pour adhérer trop fortement à cette idée.