Rang

Joueur

1

Derrick Henry, TEN contre JAX

2

Christian McCaffrey, CAR @ TB

3

Ezekiel Elliott, DAL contre ATL

4

Saquon Barkley, NYG @ CHI

5

Alvin Kamara, NON @ LV

6

Aaron Jones, GB contre DET. Les Lions ont simplement permis aux porteurs de ballon des Bears d’accumuler 124 verges en 24 courses contre eux, ce qui est bon pour une moyenne de 5,2 verges par course. Jones a eu du mal à rompre des points plus longs contre une solide défense contre les Vikings, mais il a quand même récolté 16 courses, six cibles et inscrit un TD. Dans un match plus favorable, Jones pourrait partir et aura une chance de faire beaucoup de choses si les Packers se lèvent tôt.

7

Clyde Edwards-Helaire, KC @ LAC

8

Dalvin Cook, MIN @ IND

9

Josh Jacobs, LV contre NO. Ne vous attendez pas à trois touchés cette semaine de Jacobs, mais il devrait avoir une chance de marquer à nouveau même contre une défense difficile de la Nouvelle-Orléans.

dix

Austin Ekeler, LAC contre KC. Ekeler a eu un premier match étrange avec Tyrod Taylor au quart-arrière. Il a manipulé beaucoup plus d’une charge précipitée que prévu – 19 courses pour 84 verges – mais il n’a obtenu qu’un seul objectif et l’a transformé en trois verges. Ekeler est un pass-catcher de premier plan, donc finalement, Anthony Lynn aura des cibles d’entonnoir de Taylor pour lui. Le match contre les Chiefs pourrait être un bon moyen de le faire car les Chargers joueront probablement par derrière et les Chiefs ont permis le troisième plus grand nombre de réceptions aux RB l’année dernière avec une marque égale de 100. Ekeler a accumulé 17 prises pour 151 verges en deux matchs contre les Chiefs l’an dernier.

11

Todd Gurley, ATL @ DAL. Les Falcons seront-ils suffisamment dans le jeu pour que l’équipe continue de courir? C’est la grande question pour Gurley. Les Falcons ont eu du mal à rester proches dans les matchs au cours des deux dernières saisons, ce qui ouvre des opportunités de temps perdu à Matt Ryan and Co., mais pas nécessairement à Gurley. La bonne nouvelle est que les Cowboys ont simplement permis à Malcolm Brown d’accumuler 79 verges et deux touchés, donc si Atlanta peut marquer tôt, Gurley pourrait avoir une journée du genre Gurley vintage.

12

Jonathan Taylor, IND contre MIN. Avec Marlon Mack probablement absent pour la saison, Taylor deviendra le meneur des Colts. Taylor a totalisé au moins 2000 verges de mêlée à chacune de ses trois saisons au Wisconsin et ne devrait que s’améliorer à l’avenir. Il a été bloqué par une défense contre la course des Jaguars étonnamment difficile qui n’a accordé que 88 verges au sol aux Colts, mais les Vikings devraient être un affrontement plus facile étant donné qu’ils n’ont accordé que plus de 500 verges, dont 158 ​​verges au sol, aux Packers.

13

Nick Chubb, CLE contre CIN. Avec les Browns jouant principalement par derrière contre les Ravens, Kareem Hunt a vu plus d’action et a en fait dépassé Chubb 72-60 tout en obtenant trois autres courses que le joueur qui était un choix de premier tour dans la plupart des ligues fantastiques. Chubb devrait être plus efficace dans un match favorable contre une équipe des Bengals qui a accordé 21,8 points fantaisie standard aux RB la semaine dernière.

14

Joe Mixon, CIN @ CLE. Mixon a lutté contre une solide défense des Chargers et a perdu un échappé lors d’un début décevant en 2020. Cela dit, Mixon a toujours géré 95% du travail de RB sur le terrain et aura un avantage de TD contre une équipe des Browns qui a accordé deux scores à la recrue JK Dobbins la semaine dernière.

15

Kenyan Drake, ARZ contre WAS. Washington a bien arrêté la course lors de la semaine 1 et dispose d’une ligne défensive de premier plan, tout comme les 49ers de San Francisco. Drake a été assez efficace contre eux et a réussi 16 courses pour 60 verges et un TD rapide. Drake aurait pu faire plus si Chase Edmonds n’avait pas profité de lui pour recevoir un TD, il peut donc toujours être utilisé comme RB2, bien que dépendant du TD dans un match plus difficile.

16

Raheem Mostert, SF @ NYJ. Mostert était le meilleur arrière pour les 49ers et il a attrapé un touché de 76 verges et a mené l’équipe en recevant des verges et des captures. C’est un meneur de jeu dynamique, mais deux choses l’empêchent d’être un RB1 cette semaine. Premièrement, les Jets étaient en fait très bons contre la course lors de leur match de la semaine 1 contre les Bills. Deuxièmement, Kyle Shanahan aime se mélanger le dos et peut donner plus de travail à Jerick McKinnon et Tevin Coleman en fonction du match. Pourtant, Mostert est un joueur fantastique de qualité à qui on peut faire confiance.

17

David Montgomery, CHI contre NYG. Au cours de la semaine 1 contre les Lions, Montgomery a inscrit en moyenne 4,92 verges par course, ce qui est bon pour la troisième meilleure marque en un seul match pour sa carrière. Il n’a eu que 13 courses, mais cela peut être dû au fait qu’il souffrait d’une blessure à l’aine qui le laissait douteux pour le match. Avec plus de volume contre les Giants, il pourrait accumuler plus de points malgré la solide ligne défensive des Giants.

18

Chris Carson, SEA contre NE. Étonnamment, Carson n’a porté le ballon que six fois pour les Seahawks pour 21 verges dans le match d’ouverture, mais il a fait des dégâts dans les airs en saisissant six passes pour 45 verges et deux scores. Les Seahawks veulent être plus agressifs en passant cette année, mais même si cela a un impact sur Carson au sol, il semble toujours être préféré pour rattraper les passes par rapport à Carlos Hyde. Faites confiance à Carson contre les Patriots compte tenu de leur septième avant décent au mieux.

19

Miles Sanders, PHI contre LAR. Les Eagles ont raté Sanders contre Washington, car ils ne pouvaient pas faire grand-chose sur le terrain en son absence. Il progressait d’une blessure aux ischio-jambiers la semaine dernière et s’il est actif, il est un solide RB2 contre une défense des Rams qui ne compte que 127 verges de mêlée et deux touchés à Ezekiel Elliott.

20

David Johnson, HOU contre BAL. Avec Duke Johnson susceptible de rater la semaine 2 après avoir subi une entorse de la cheville, David Johnson aura une chance de gagner une plus grande charge de travail. Johnson avait l’air excellent dans le premier match de la saison et a accumulé 109 verges de mêlée et un touché avec une moyenne de 7,0 verges par course. Les Ravens seront un match difficile pour Johnson, mais son volume potentiel est suffisant pour faire de lui un RB2 solide comme le roc.

21

Mark Ingram, BAL @ HOU. Ingram a connu des difficultés lors du premier match des Ravens et n’a totalisé que 29 verges en 10 courses. Il devrait être mieux face à une équipe de Houston qui a permis à Clyde Edwards-Helaire d’accumuler 138 verges et un TD sur le terrain à ses débuts dans la NFL. Ingram devrait rebondir, mais s’il ne le fait pas, il devra probablement être rétrogradé à un jeu flexible à l’avenir.

22

James Conner, PIT contre DEN

23

Ronald Jones II, TB contre RCA. Carolina continue de lutter contre les RB. Après avoir accordé 27 touchés à la course, neuf de plus que le deuxième plus grand nombre de joueurs de la NFL, la saison dernière, les Panthers ont cédé trois touchés précipités à Josh Jacobs et aux Raiders lors de la semaine 1. Jones a vu 77% des courses de Bucs dans la semaine 1 et pendant Leonard Fournette pourrait éventuellement émerger et créer une rotation frustrante, on peut faire confiance à Jones en tant que RB2 dans un match beaucoup plus favorable cette semaine.

24

Kareem Hunt, CLE contre CIN

25

Devin Singletary, BUF @ MIA. Singletary a vu un travail pratiquement égal à Zack Moss, mais il a devancé la recrue. Chacun avait neuf courses, mais Singletary a devancé Moss 30-11 sur le terrain. Dans les airs, il a attrapé 5 cibles sur 7 pendant 25 verges tandis que Moss a capté trois passes dont un court touché. Contre une équipe de Miami qui a accordé 217 verges et trois touchés au sol aux Patriots, Singletary a un gros avantage, mais la charge de travail est suffisamment préoccupante pour faire de lui un RB2 limite.

26

JK Dobbins, BAL @ HOU. Comme Ingram, Dobbins n’a pas fait grand-chose sur le terrain contre les Browns. Il n’avait que 22 verges en 7 courses. Cela dit, Dobbins a trouvé la zone d’extrémité deux fois. Cela pourrait être un signe de choses à venir pour la recrue ou cela pourrait être une chance de touché en début de saison. Nous saurons assez tôt s’il est la meilleure option sur la ligne de but à Baltimore, mais pour l’instant, il est un RB2 limite dans un grand match.

27

Malcolm Brown, LAR @ PHI

28

James Robinson, JAX @ TEN

29

Zack Moss, BUF @ MIA. Si vous cherchez une raison pour démarrer Moss malgré le fait qu’il ait été largement dominé par Singletary, c’est ça. Moss a eu sept courses dans la zone rouge au cours de la semaine 1, bon pour le troisième plus grand nombre de la NFL. Singletary n’en a eu qu’un. Moss peut finir par être la plus grande menace TD, donc si cette tendance se poursuit, il pourrait éventuellement dépasser Singletary bien qu’il ressemble principalement à un flex dépendant de TD en ce moment.

30

Cam Akers, LAR @ PHI

31

Nyheim Hines, IND contre MIN

32

Adrian Peterson, DET @ GB

33

Sony Michel, NE @ SEA

34

Le’Veon Bell, NYJ contre SF

35

Melvin Gordon, DEN @ PIT

36

Peyton Barber, WAS @ ARZ

37

Joshua Kelley, LAC contre KC

38

Phillip Lindsay, DEN @ PIT

39

Antonio Gibson, WAS @ ARZ

40

Tarik Cohen, CHI contre NYG

41

D’Andre Swift, DET @ GB

42

James White, NE @ SEA

43

Latavius ​​Murray, NON @ LV

44

Jordan Howard, MIA contre BUF

45

Leonard Fournette, TB contre CAR

46

Myles Gaskin, MIA contre BUF

47

Alexander Mattison, MIN @ IND

48

Boston Scott, PHI contre LAR

49

Tevin Coleman, SF @ NYJ

50

Kerryon Johnson, DET @ GB

51

Jerick McKinnon, SF @ NYJ

52

Duke Johnson, HOU contre BAL

53

Carlos Hyde, SEA contre NE

54

Chris Thompson, JAX @ TEN

55

Chase Edmonds, ARZ contre WAS

56

Darrel Williams, KC @ LAC

57

Matt Breida, MIA contre BUF

58

Tony Pollard, DAL contre ATL

59

Jamaal Williams, GB contre DET

60

Giovani Bernard, CIN @ CLE

61

JD McKissic, WAS @ ARZ

62

LeSean McCoy, TB contre CAR

63

Brian Hill, ATL @ DAL

64

Rex Burkhead, NE @ SEA

65

Corey Clement, PHI contre LAR

66

Devontae Booker, LV contre NON

67

Dion Lewis, NYG @ CHI

68

AJ Dillon, GB contre DET

69

Jalen Richard, LV contre NON

70

Darrell Henderson, LAR @ PHI

71

Benny Snell Jr., PIT contre DEN

72

Anthony McFarland Jr., PIT contre DEN