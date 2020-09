Rang

Joueur

1

Derrick Henry, TEN @ MIN

2

Dalvin Cook, MIN contre TEN

3

Ezekiel Elliott, DAL @ SEA

4

Kenyan Drake, ARZ contre DET. Les Lions ont été absolument entaillés par les demi-offensifs des Packers la semaine dernière à hauteur de 8,0 verges par course et 72 verges et un touché dans les airs. Ils n’arrêtent tout simplement pas bien la course, et seuls les Bengals ont permis plus que les 353 verges au sol des Lions. Drake a enregistré 95 verges au total contre un difficile front sept de Washington, donc on peut lui faire confiance en tant que RB1 dans un match beaucoup plus favorable.

5

Jonathan Taylor, IND contre NYJ. Voilà pour Taylor et Nyheim Hines qui se séparent en l’absence de Marlon Mack. Taylor a géré 26 courses pour les Colts et les a transformés en 101 verges et un TD contre le front défensif du Minnesota. Maintenant, il pourra affronter une défense des Jets qui autorise 24,7 FPPG aux RB et laisser Raheem Mostert se débrouiller intact pour un TD de 80 verges lors du premier jeu de leur match de la semaine 2.

6

Alvin Kamara, NO contre GB

7

Austin Ekeler, LAC contre CAR. Ekeler a un match juteux contre une défense des Panthers qui a permis à trois touchés de se précipiter contre les RB à chacun de leurs deux premiers matchs de la saison après avoir permis à 27 touchés de se précipiter, un sommet de la ligue, l’an dernier. Ekeler partage peut-être les courses avec Joshua Kelley, qui a obtenu 23 courses par rapport aux 16 d’Ekeler contre les Chiefs, mais Ekeler était plus efficace (5,8 verges par course contre 2,8 de Kelley) et offre plus en tant que receveur.

8

Clyde Edwards-Helaire, KC @ BAL. Pouvez-vous faire confiance à Edwards-Helaire pour rebondir après une sortie moyenne contre les Chargers? Ce ne sera pas facile contre les Ravens, qui sont à égalité avec les Chargers pour le meilleur FPPG de la ligue contre les RB à 9,1, mais il devrait avoir de nombreuses opportunités de produire à nouveau. Et si les Chiefs peuvent éviter de prendre du retard et lui donner plus que les 10 courses qu’il a vues dimanche, il devrait être positionné pour accumuler quelques mètres.

9

David Montgomery, CHI @ ATL. La défense d’Atlanta accorde une moyenne de 39 points par match aux infractions adverses et a accordé le quatrième plus grand nombre de captures aux RB (15) et aux touchés les plus receveurs (2). Certains peuvent penser que cela ressemble à un smash spot pour Tarik Cohen, mais après que Montgomery ait capté trois passes pour 45 verges et un touché, il pourrait être prêt pour un gros match dans la semaine 3.

dix

Miles Sanders, PHI contre CIN. Les Bengals ont accordé le plus de verges au sol aux RB cette saison (358) et le deuxième plus grand total de touchés (5). Commencez Sanders, qui vient d’accumuler 131 verges au total et un TD contre les Rams, en toute confiance.

11

Aaron Jones, GB @ NON

12

Josh Jacobs, LV @ NE

13

Nick Chubb, CLE contre WAS. Chubb vient d’avoir un match énorme contre les Bengals, mais deux choses l’empêchent d’être un RB1 contre Washington. Premièrement, Washington a été excellent contre les RB jusqu’à présent cette année et est l’une des quatre équipes à ne pas encore céder un touché à la position au moment de la rédaction de cet article (les Ravens, les Chargers et les Saints sont les trois autres). Deuxièmement, Kareem Hunt est toujours le receveur préféré, il peut donc voir plus d’action dans un match où Cleveland pourrait avoir du mal à trouver une marge de manœuvre contre la ligne défensive de haut niveau de Washington. Vous pouvez toujours démarrer Chubb en toute confiance, mais ne vous attendez pas à un autre match massif.

14

Joe Mixon, CIN @ PHI. Mixon ne compte en moyenne que 3,3 verges par course et les Eagles n’accordent que 3,9 verges par course. Sa valeur dépendra probablement de la notation d’un touché, mais heureusement, les Eagles en ont cédé trois à la position RB, bien pour le troisième plus grand nombre de la NFL.

15

James Conner, PIT contre HOU. Voilà pour la prise de contrôle de Benny Snell qui semblait imminente après la semaine 1. Conner a rebondi contre une solide défense de Denver et a affiché 106 verges et un score. On peut lui faire confiance contre une défense de Houston qui a alloué 339 verges au sol et le septième plus grand nombre de RB FPPG (25,1) en deux semaines, bon pour le troisième plus grand nombre de la NFL.

16

Melvin Gordon, DEN contre TB. Les Bucs ont accordé le plus de verges sur les receveurs aux RB adverses (168) et le deuxième plus grand nombre de réceptions (18). Gordon devrait continuer à être la meilleure option de champ arrière des Broncos avec Phillip Lindsay probablement absent une autre semaine, afin de pouvoir lui faire confiance dans un match qui convient bien à ses compétences de réception.

17

Chris Carson, SEA contre DAL. Carson continue d’être en tête des Seahawks et a déjà accumulé trois touchés de réception cette année. On peut lui faire confiance contre une défense poreuse de Dallas qui a accordé une moyenne de 110,5 verges au sol et un touché au sol par match.

18

Raheem Mostert, SF @ NYG. Si Mostert joue, il aura une chance de prendre une défense des Giants qui accorde 4,6 verges par course aux RB adverses. Mostert a une moyenne de 6,4 ypc, alors attendez-vous à ce qu’il arrache encore plus de pièces en fonction de son genou blessé.

19

Todd Gurley, ATL contre CHI. Gurley n’a pas fait beaucoup de métrage en deux matchs, car il n’a que 117 verges au sol et un seul verge de réception. Cependant, il est une menace TD pour une très bonne attaque des Falcons qui devrait voir des opportunités de zone rouge contre une défense des Bears qui a permis à 4,0 déplacements dans la zone rouge par match pour commencer la saison.

20

James Robinson, JAX contre MIA. Dans chacun de ses deux premiers matchs, Robinson a obtenu 16 courses pour les Jaguars. Il a disputé son premier match de 100 verges et TD contre les Titans la semaine dernière et devrait avoir une chance de bien réussir contre une équipe des Dolphins qui accorde 4,8 verges par course aux RB cette saison.

21

Mark Ingram, BAL contre KC

22

Joshua Kelley, LAC contre CAR. Kelly se classe actuellement huitième dans la NFL dans la zone rouge avec huit. Il a vu 23 courses contre les Chiefs et il est clair que les Chargers veulent l’utiliser en tandem avec Ekeler. Tout comme le tandem Ekeler-Gordon des années précédentes, on peut faire confiance aux deux arrières des Chargers comme partants, en particulier dans un match avec les Panthers et leur faible défense contre la course.

23

David Johnson, HOU @ PIT. Johnson a géré tout le travail de RB pour les Texans la semaine dernière avec Duke Johnson absent, mais il a un match difficile avec les Steelers lors de la semaine 3. Les Steelers n’accordent que 48,5 verges au sol par match et ont principalement contenu Saquon Barkley et Melvin Gordon à travers deux jeux. Johnson est toujours un RB2 pour des raisons de volume, mais ce match n’est tout simplement pas bon pour lui.

24

Kareem Hunt, CLE contre WAS. Comme mentionné précédemment, Hunt fait mieux face à Washington que Chubb. En tant que tel, il est un RB2 marginal cette semaine et pourrait être dans un gros match, en particulier dans les formats PPR.

25

Antonio Gibson, WAS @ CLE. Gibson est devenu le leader dans le champ arrière de Washington la semaine dernière avec 13 courses et a marqué son premier touché. Cela dit, les Browns n’ont autorisé que 15 FPPG aux RB cette saison, donc Gibson sera un jeu flex en flèche ou en baisse cette semaine.

26

JK Dobbins, BAL contre KC. Malgré seulement trois touches contre les Texans, Dobbins a accumulé 61 verges au total et a montré une capacité de jeu explosive. Il peut toujours être derrière Mark Ingram et, parfois, Gus Edwards, dans l’ordre hiérarchique, mais son avantage lui donne un certain attrait.

27

Leonard Fournette, TB @ DEN. Fournette est-il devenu le meilleur porteur du ballon à Tampa Bay? Ça y ressemble vraiment. Fournette a récolté 103 verges et deux scores en seulement 12 courses au cours de la deuxième semaine. Certes, cela s’est produit contre une mauvaise défense contre la course de la Caroline, mais il a largement surclassé Ronald Jones. Fournette devrait obtenir la majorité des portées lors de la troisième semaine, mais il n’est qu’un jeu flexible jusqu’à ce que nous puissions être sûrs qu’il est en tête.

28

Sony Michel, NE contre LV

29

Dion Lewis, NYG contre SF. Avec Saquon Barkley absent, Dion Lewis prend le relais en tant que top dans le champ arrière des Giants. Dès le départ, il obtient un match difficile avec une équipe des 49ers de San Francisco qui n’a autorisé que 16,4 FPPG aux RB cette saison, ce qui est bon pour le 11e moins de la NFL.

30

Mike Davis, CAR @ BAC. Davis semble être le meilleur candidat pour remplacer Christian McCaffrey, qui devrait rater plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville. Ce n’est pas un bon match pour lui, cependant, car les Chargers ont été l’une des meilleures défenses contre la course et ont permis aux RBs un meilleur 9,1 FPPG de la ligue. Ils ont permis 12 réceptions, bonnes pour le sixième rang de la ligue, mais on ne sait pas si Davis pourra en profiter.

31

Cam Akers, LAR @ BUF

32

Zack Moss, BUF contre LAR

33

Malcolm Brown, LAR @ BUF. Cam Akers souffre d’une blessure aux côtes et son statut est inconnu à l’avenir. S’il manque le temps, Brown sera le leader du champ arrière pour les Rams. Il a vu l’action sur 37 clichés pour les Rams lors de la semaine 2 par rapport aux 29 de Darrell Henderson, il semble donc qu’il serait toujours le meneur de facto même avec l’un des membres du monstre à trois têtes de Los Angeles hors de combat.

34

Frank Gore, NYJ @ IND. Eh bien, nous savons ce que les Jets vont faire avec Le’Veon Bell. Ils vont monter Frank Gore. Gore a vu 21 courses pour les Jets dans leur match contre les 49ers et bien qu’il n’ait en moyenne que 3,0 verges par course, le volume est là pour qu’il soit une option de flex efficace. Il est peut-être plus un joueur dépendant de la TD, mais il vaut toujours la peine d’être considéré malgré son affrontement difficile avec les Colts (13,5 FPPG aux RB).

35

Ronald Jones II, TB @ DEN

36

Devin Singletary, BUF contre LAR

37

D’Andre Swift, DET @ ARZ. Swift semble être le seul Lions RB avec un rôle clair, car il est le meilleur receveur de l’équipe. Il a vu cinq cibles à chacune de ses deux sorties cette saison et devrait avoir une chance de bien se comporter contre une défense des Cardinals qui a accordé 159 verges de réception aux RB (bon pour le deuxième plus grand nombre de la ligue) et deux touchés de réception (égal pour la plupart dans la ligue).

38

Tarik Cohen, CHI @ ATL. En parlant d’équipes qui ont permis à deux touchés de recevoir, les Falcons en font partie. Ils ont accordé deux touchés aux RB en tant que receveurs de passes, ce qui pourrait donner une certaine valeur à Cohen, surtout si les Falcons prennent rapidement les devants et que les Bears doivent jouer par derrière.

39

Myles Gaskin, MIA @ JAX. Miami continuera de répartir les courses entre les trois arrières supérieurs de leur champ arrière, mais Gaskin est actuellement le leader de l’équipe en courses. Les Jaguars ont accordé 17 réceptions pour 142 verges et un TD aux RB cette année, et Gaskin vient de capturer six passes pour 36 verges contre les Bills. Il pourrait être un jeu flexible sournois dans ce match sur une courte semaine.

40

James White, NE contre LV

41

Gus Edwards, BAL contre KC

42

Darrell Henderson, LAR @ BUF. Henderson a accumulé 121 verges et un TD lors de ses 29 clichés d’action contre les Eagles. Il peut trouver plus difficile de courir avec la solide défense contre la course de Buffalo, mais il pourrait également émerger comme un jeu flex de qualité si Sean McVay chevauche la main chaude.

43

Jerick McKinnon, SF @ NYG. McKinnon sera le retour des 49ers si Mostert manque le temps compte tenu de sa capacité à double menace en tant que coureur et receveur.

44

Jordan Howard, MIA @ JAX

45

Kerryon Johnson, DET @ ARZ

46

Adrian Peterson, DET @ ARZ

47

Wayne Gallman, NYG contre SF. Gallman n’a pas touché les Giants après la blessure de Barkley la semaine dernière, mais il compte prendre en compte la rotation avec Dion Lewis cette semaine. Commencer Gallman serait le lancer de fléchettes ultime, il est donc probablement préférable de le cacher sur votre banc jusqu’à ce que nous voyions à quel point il voit l’action dimanche.

48

Matt Breida, MIA @ JAX

49

Nyheim Hines, IND contre NYJ

50

Latavius ​​Murray, NO contre GB

51

Jamaal Williams, GB @ NON

52

Tevin Coleman, SF @ NYG

53

Carlos Hyde, SEA contre DAL

54

Chris Thompson, JAX contre MIA

55

LeSean McCoy, TB @ DEN

56

Boston Scott, PHI contre CIN

57

Alexander Mattison, MIN contre TEN

58

Royce Freeman, DEN contre TB

59

Chase Edmonds, ARZ contre DET

60

Benny Snell Jr., PIT contre HOU

61

Darwin Thompson, KC @ BAL

62

Giovani Bernard, CIN @ PHI

63

Tony Pollard, DAL @ SEA

64

Peyton Barber, WAS @ CLE

65

Trenton Cannon, CAR @ LAC

66

Brian Hill, ATL contre CHI

67

Rex Burkhead, NE contre LV

68

Corey Clement, PHI contre CIN

69

La’Mical Perine NYJ @ IND

70

JD McKissic, WAS @ CLE

71

Devontae Booker, LV @ NE

72

AJ Dillon, GB @ NON

73

Jalen Richard, LV @ NE