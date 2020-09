Dans une année qui semble très mince au poste de porteur de ballon, ceux qui jouent dans les ligues fantastiques PPR doivent avoir un certain soulagement. Grâce à un volume accru de RB capturant les passes dans toute la ligue, les formats PPR créent des RB2 et des jeux flexibles plus viables que les propriétaires de fantasy peuvent prendre en compte dans les décisions de démarrage et de sit-em. Bien sûr, il y a parfois une pression supplémentaire pour choisir le bon joueur, en particulier avec certains arrière-plans instables dans la ligue, mais notre classement Fantasy RB PPR de la semaine 1 tente d’aider à trier ces comités gênants.

Pour la plupart, les dos supérieurs en standard et en PPR sont les mêmes. Souvent, ces joueurs sont des bêtes de somme qui voient un volume élevé de portées mais peuvent également attraper des passes. Bien sûr, Clyde Edwards-Helaire et Alvin Kamara montent un peu parce qu’ils projettent d’être des récepteurs de grande envergure, mais ils ne bougent pas beaucoup. Les choses commencent vraiment à changer dans le territoire RB2 et flex, car les arrières de réception deviennent plus précieux tandis que les gars traditionnels au sol et à la livre descendent un peu.

Le meilleur exemple des dos qui descendent sont Derrick Henry et Mark Ingram. Bien que les deux comptent pour obtenir une bonne quantité de portages, aucun n’a fait grand chose en tant que receveur l’année dernière. Henry a en moyenne moins d’une prise par match au cours de sa carrière, tandis qu’Ingram n’avait que 29 cibles l’an dernier et devra rivaliser avec JK Dobbins pour le travail sur le terrain.

Tarik Cohen, c’est un bon exemple de joueur qui évolue dans les formats PPR. Avec lui, James White, Duke Johnson et Chris Thompson s’inscrivent tous dans le moule des arrières traditionnels qui attrapent les passes qui pourraient être des jeux flexibles s’ils jouaient un rôle suffisamment important dans leur attaque. Du groupe, White a le plus d’avantages de RB2 car il a été ciblé 99 fois par 16 matchs au cours des quatre dernières années, bien que Cohen pourrait avoir plus de valeur cette semaine en raison de la blessure à l’aine de David Montgomery. De même, la recrue Antonio Gibson pourrait obtenir plus de portées que prévu cette semaine après la sortie d’Adrian Peterson, il est donc un vrai dormeur de PPR compte tenu de ce que nous savons déjà sur ses prouesses de capture de passes.

De plus, si vous êtes dans une variante du PPR à point complet comme les ligues PPR à demi-point, vous pouvez simplement diviser la différence entre ces classements et nos classements RB standard. Encore une fois, cela affecte principalement la gamme RB2 / flex, c’est donc l’endroit à rechercher.

1 Christian McCaffrey, CAR contre LV 2 Josh Jacobs, LV @ CAR 3 Clyde Edwards-Helaire, KC contre HOU 4 Saquon Barkley, NYG contre PIT 5 Alvin Kamara, NO contre TB 6 Ezekiel Elliott, DAL @ LAR 7 Dalvin Cook, MIN contre GB 8 Austin Ekeler, LAC @ CIN 9 Aaron Jones, GB @ MIN 10 Miles Sanders, PHI @ WAS 11 Derrick Henry, TEN @ DEN 12 Kenyan Drake, ARZ @ SF 13 Joe Mixon, CIN contre LAC 14 Chris Carson, SEA @ ATL 15 David Johnson, HOU @ KC 16 Nick Chubb, CLE @ BAL 17 Raheem Mostert, SF contre ARZ 18 Le’Veon Bell, NYJ @ BUF 19 Devin Singletary, BUF contre NYJ 20 Mark Ingram, BAL contre CLE 21 James Conner, PIT @ NYG 22 Todd Gurley, ATL @ SEA 23 Jonathan Taylor, IND @ JAX 24 Tarik Cohen, CHI @ DET 25 Melvin Gordon, DEN contre TEN 26 Cam Akers, LAR contre DAL 27 Leonard Fournette , TB @ NO 28 Kareem Hunt, CLE @ BAL 29 Antonio Gibson, WAS contre PHI 30 James White, NE contre MIA 31 Duke Johnson, HOU @ KC 32 Chris Thompson, JAX contre IND 33 Marlon Mack, IND @ JAX 34 JK Dobbins, BAL contre CLE 35 Ryquell Armstead, JAX contre IND 36 Phillip Lindsa y, DEN contre TEN 37 D’Andre Swift, DET contre CHI 38 Tevin Coleman, SF contre ARZ 39 Matt Breida, MIA @ NE 40 Latavius ​​Murray, NO contre TB 41 Kerryon Johnson, DET contre CHI 42 Sony Michel , NE contre MIA 43 Jordan Howard, MIA @ NE 44 Zack Moss, BUF contre NYJ 45 Justin Jackson, LAC @ CIN 46 Chase Edmonds, ARZ @ SF 47 Ronald Jones II, TB @ NO 48 Boston Scott, PHI @ WAS 49 Cordarelle Patterson, CHI @ DET 50 Nyheim Hines, IND @ JAX 51 Jerick McKinnon, SF contre ARZ 52 Jamaal Williams, GB @ MIN 53 Devine Ozigbo, JAX contre IND 54 Bryce Love, WAS contre PHI 55 Jalen Richard, LV @ CAR 56 Darrell Henderson, LAR contre DAL 57 Alexander Mattison, MIN contre GB 58 Darrynton Evans, TEN @ DEN 59 Dion Lewis, NYG contre PIT 60 JD McKissic, WAS contre PHI 61 Giovani Bernard, CIN contre LAC 62 Ito Smith, ATL contre SEA 63 Carlos Hyde, SEA @ ATL 64 LeSean McCoy, TB @ NO 65 Tony Pollard, DAL @ LAR 66 Joshua Kelley, LAC @ CIN 67 Peyton Barber, WAS contre PHI 68 Anthony McFarland Jr., PIT @ NYG 69 Malcolm Brown, LAR contre DAL 70 Justice Hill, BAL contre CLE 71 Frank Gore, NYJ @ BUF 72 AJ Dillon, GB @ MIN 73 James Robinson, JAX contre IND 74 Benny Snell Jr., PIT @ NYG