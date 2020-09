La semaine 1 a été un peu étrange pour certains des meilleurs arrières de la NFL. Austin Ekeler n’avait qu’une seule cible; Tarik Cohen n’a vu que deux cibles pendant tout le match; même Chris Thompson n’a pas vu beaucoup de cibles malgré un champ arrière de Jaguars épuisé. À l’approche du deuxième match de la saison, il sera intéressant de voir si ces cibles se stabilisent ou si les backfields continuent d’être instables. Indépendamment de ce que nous découvrirons dans le futur, notre classement Fantasy RB PPR de la semaine 2 est difficile à assembler dans le présent.

De toute évidence, les blessures ont un impact ici. La blessure d’Achille de Marlon Mack fera remonter Jonathan Taylor et Nyheim Hines dans le classement de cette semaine. Les deux se sont avérés être d’excellents attrapeurs de passes lors de la semaine 1, créant le rare comité avec deux bons receveurs.

Les autres élévateurs sont les “dos de réception” habituels. Après avoir dépassé Nick Chubb et enregistré six cibles, Kareem Hunt est un RB2 cette semaine. Pendant ce temps, Ekeler reste dans le premier rang dans un match favorable contre Kansas City, tandis que Cohen, James White et Jerick McKinnon seront tous des considérations flexibles.

En ce qui concerne les arrières qui descendent, Derrick Henry est notre dos n ° 1 pour le standard, mais il perd plusieurs places car il ne fait pas grand-chose dans le match de réception. Nick Chubb tombe en territoire RB2 en raison de la présence de Hunt dans le jeu de passes. Et plus bas, Sony Michel et Adrian Peterson reculent un peu puisque White et D’Andre Swift sont là pour leur retirer des touches dans le jeu de passes.

Ces classements concernent les ligues PPR à point complet.

Rang

Joueur

1 Christian McCaffrey, CAR @ TB 2 Saquon Barkley, NYG @ CHI 3 Ezekiel Elliott, DAL contre ATL 4 Alvin Kamara, NO @ LV 5 Aaron Jones, GB contre DET 6 Clyde Edwards-Helaire, KC @ LAC 7 Dalvin Cook, MIN @ IND 8 Josh Jacobs, LV contre NO 9 Austin Ekeler, LAC contre KC 10 Derrick Henry, TEN contre JAX 11 Jonathan Taylor, IND contre MIN 12 Todd Gurley, ATL @ DAL 13 Kenyan Drake, ARZ contre WAS 14 Joe Mixon, CIN contre NYG 15 Raheem Mostert, SF @ NYJ 16 Miles Sanders, PHI contre LAR 17 David Johnson, HOU contre BAL 18 Nick Chubb, CLE contre CIN 19 Chris Carson, SEA contre NE 20 Kareem Hunt , CLE contre CIN 21 James Conner, PIT contre DEN 22 David Montgomery, CHI contre NYG 23 Devin Singletary, BUF @ MIA 24 Mark Ingram, BAL @ HOU 25 Nyheim Hines, IND contre MIN 26 Malcolm Brown, LAR @ PHI 27 Ronald Jones II, TB contre CAR 28 JK Dobbins, BAL @ HOU 29 Melvin Gordon, DEN @ PIT 30 James White, NE @ SEA 31 James Robinson, JAX @ TEN 32 Antonio Gibson, WAS @ ARZ 33 Tarik Cohen, CHI contre . NYG 34 Zack Moss, BUF @ MIA 35 Cam Akers, LAR @ PHI 36 Phillip Lin dsay, DEN @ PIT 37 D’Andre Swift, DET @ GB 38 Adrian Peterson, DET @ GB 39 Sony Michel, NE @ SEA 40 Peyton Barber, WAS @ ARZ 41 Boston Scott, PHI contre LAR 42 Jerick McKinnon, SF @ NYJ 43 Myles Gaskin, MIA contre BUF 44 Joshua Kelley, LAC contre KC 45 Latavius ​​Murray, NO @ LV 46 Alexander Mattison, MIN @ IND 47 Duke Johnson, HOU contre BAL 48 Frank Gore, NYJ contre SF 49 Jordan Howard, MIA contre BUF 50 Leonard Fournette, TB contre CAR 51 Tevin Coleman, SF @ NYJ 52 Chris Thompson, JAX @ TEN 53 Chase Edmonds, ARZ contre WAS 54 Josh Adams, NYJ contre SF 55 Kerryon Johnson, DET @ GB 56 Darrel Williams, KC @ LAC 57 Carlos Hyde, SEA contre NE 58 Matt Breida, MIA contre BUF 59 Tony Pollard, DAL contre ATL 60 Jamaal Williams, GB contre DET 61 Devontae Booker, LV contre NO 62 JD McKissic, WAS @ ARZ 63 LeSean McCoy, TB contre CAR 64 Corey Clement, PHI contre LAR 65 Giovani Bernard, CIN @ CLE 66 Brian Hill, ATL @ DAL 67 Dion Lewis, NYG @ CHI 68 Rex Burkhead, NE @ SEA 69 AJ Dillon , GB contre DET 70 Jalen Richard, LV contre NO 71 Darrell Henderson, LAR @ PHI 72 Benny Snell Jr., PIT contre DEN 73 Anthony McFarland Jr., PIT contre DEN