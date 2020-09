Après la semaine dernière, il devrait y avoir plus de confiance dans la projection des running backs qui progressent réellement dans les formats PPR. Autant que des projections peuvent être faites sur les arrières de réception supérieurs, il faut du temps pour voir réellement qui récolte les cibles, surtout lorsqu’il n’y a pas de pré-saison. De plus, les blessures ont un impact majeur au poste de RB, donc notre classement Fantasy RB PPR de la semaine 3 tentera de prendre cela en compte tout en équilibrant les portées, les cibles et les chances de toucher des roues.

Cette semaine, Austin Ekeler sera de retour dans le top 10 de la PPR, car son match avec les Panthers est excellent, mais après avoir perdu la bataille de portage (et, plus important, la bataille de portage sur la ligne de but) contre son coéquipier Joshua Kelley la semaine dernière, la recrue est également en jeu en tant que RB 2. Kareem Hunt continuera à être très bien noté dans les formats PPR malgré que Nick Chubb ait également beaucoup de valeur. Les deux se sont séparés, et le match contre Washington et leur ligne défensive difficile figure pour égaliser les valeurs des deux.

Comme d’habitude, James White (contre Raiders), Tarik Cohen (@ Falcons) et D’Andre Swift (@ Cardinals) se déplacent tous dans la plage de flexion en raison de leurs capacités de capture de passes. La montée en puissance de White et Swift abaisse Sony Michel et Adrian Peterson / Kerryon Johnson puisqu’ils n’absorberont pas beaucoup de cibles.

En ce qui concerne certains des arrière-plans touchés par des blessures, il est difficile de savoir exactement comment l’ordre hiérarchique va changer. Wayne Gallman et Dion Lewis se battront pour le temps de jeu, tandis que les Rams, avec Cam Akers souffrant après une blessure aux côtes, pourraient compter davantage sur Malcolm Brown et Darrell Henderson. Chaque joueur pourrait émerger comme un flex décent, mais connaître la répartition potentielle du carry sera important car les propriétaires de fantasy chercheront à prendre des décisions clés en matière de composition. La même chose est vraie à Buffalo, où Devin Singletary a un peu plus de valeur que Zack Moss dans PPR, mais Moss pourrait être plus susceptible de marquer.

Jerick McKinnon (@ Giants) progresse quel que soit le statut de Raheem Mostert, mais il progressera encore plus si Raheem Mostert (genou) est exclu. Myles Gaskin (@ Jaguars) progresse également, mais avec un “monstre” à trois têtes peu attrayant à Miami, il est difficile de recommander de le démarrer. Le champ arrière de Bucs est également difficile à comprendre pour les propriétaires de PPR, car LeSean McCoy est le meilleur receveur de passes, mais il semble clair que Leonard Fournette, qui était un gros receveur l’année dernière à Jacksonville, est sur le point d’avoir plus de temps de jeu. Heureusement, Fournette et Ronald Jones II peuvent être utilisés contre Denver cette semaine.

Ces classements concernent les ligues PPR à point complet.

Classement Fantasy RB PPR de la semaine 3

Rang

Joueur

1 Ezekiel Elliott, DAL @ SEA 2 Kenyan Drake, ARZ contre DET 3 Alvin Kamara, NO contre GB 4 Austin Ekeler, LAC contre CAR 5 Jonathan Taylor, IND contre NYJ 6 Clyde Edwards-Helaire, KC @ BAL 7 Derrick Henry, TEN @ MIN 8 Miles Sanders, PHI contre CIN 9 Dalvin Cook, MIN contre TEN 10 David Montgomery, CHI @ ATL 11 Aaron Jones, GB @ NO 12 Josh Jacobs, LV @ NE 13 Joe Mixon, CIN @ PHI 14 James Conner, PIT contre HOU 15 Melvin Gordon, DEN contre TB 16 Nick Chubb, CLE contre WAS 17 Chris Carson, SEA contre DAL 18 Todd Gurley, ATL contre CHI 19 David Johnson, HOU @ PIT 20 Raheem Mostert, SF @ NYG 21 Kareem Hunt, CLE contre WAS 22 James Robinson, JAX contre MIA 23 Mark Ingram, BAL contre KC 24 Joshua Kelley, LAC contre CAR 25 Dion Lewis, NYG contre SF 26 Antonio Gibson, WAS @ CLE 27 Leonard Fournette, TB @ DEN 28 JK Dobbins, BAL contre KC 29 Sony Michel, NE contre LV 30 D’Andre Swift, DET @ ARZ 31 Devin Singletary, BUF contre LAR 32 Tarik Cohen, CHI @ ATL 33 Myles Gaskin , MIA @ JAX 34 James White, NE contre LV 35 Jerick McKinnon, SF @ NYG 36 Mike Davis, C AR @ LAC 37 Cam Akers, LAR @ BUF 38 Zack Moss, BUF contre LAR 39 Darrell Henderson, LAR @ BUF 40 Frank Gore, NYJ @ IND 41 Ronald Jones II, TB @ DEN 42 Gus Edwards, BAL contre KC 43 Nyheim Hines, IND contre NYJ 44 Malcolm Brown, LAR @ BUF 45 Jordan Howard, MIA @ JAX 46 Kerryon Johnson, DET @ ARZ 47 Chris Thompson, JAX contre MIA 48 Adrian Peterson, DET @ ARZ 49 Matt Breida, MIA @ JAX 50 Latavius ​​Murray, NO contre GB 51 Jamaal Williams, GB @ NO 52 LeSean McCoy, TB @ DEN 53 Boston Scott, PHI contre CIN 54 Wayne Gallman, NYG contre SF 55 Tevin Coleman, SF @ NYG 56 Royce Freeman, DEN contre . TB 57 Carlos Hyde, SEA contre DAL 58 Alexander Mattison, MIN contre TEN 59 Chase Edmonds, ARZ contre DET 60 Giovani Bernard, CIN @ PHI 61 Benny Snell Jr., PIT contre HOU 62 Darwin Thompson, KC @ BAL 63 Tony Pollard, DAL @ SEA 64 Rex Burkhead, NE contre LV 65 JD McKissic, WAS @ CLE 66 Jalen Richard, LV @ NE 67 Peyton Barber, WAS @ CLE 68 Trenton Cannon, CAR @ LAC 69 Brian Hill, ATL vs. CHI 70 Corey Clement, PHI contre CIN 71 La’Mical Perine NYJ @ IND 72 Devontae Booker, LV @ NE 73 AJ Dillon, GB @ NO