La semaine 1 est toujours assez vanille en ce qui concerne les classements, peu importe la position. Parce que nous n’avons pas une bonne compréhension des nouveaux systèmes offensifs ou des affrontements défensifs, nous devons juger principalement sur le talent et les antécédents. En tant que tel, nos classements Fantasy TE de la semaine 1 sont assez ennuyeux – George Kittle, Travis Kelce, Zach Ertz, haussent les épaules, bâillent, ronflent. Vous savez comment ça se passe. Bien sûr, vous savez également qu’un dormeur comme Noah Fant pourrait avoir un touché de 40 verges ou une évasion potentielle comme Mike Gesicki pourrait obtenir 10 cibles, mais à moins que vous ne les rédigiez comme partant, il y a de fortes chances que vous ayez une option de fin serrée plus éprouvée lorsque prendre des décisions pour commencer, asseoir.

L’extrémité serrée est toujours une position délicate parce que les «mauvaises défenses» pourraient faire un travail décent pour limiter les TE (peut-être parce que les RB ou les WR sont en cours d’exécution sur eux) et de bonnes défenses pourraient être les plus vulnérables contre eux. Nous avons examiné les points fantastiques par match (FPPG) de l’année dernière accordés aux TE, mais évidemment, nous ne pouvons prendre que tant de choses par rapport à l’année dernière. L’Arizona était historiquement mauvais, tandis que Washington, les Raiders, les Seahawks et les Titans étaient dans une course serrée pour le deuxième pire. Les Browns, Bucs, Cowboys, Texans et Jaguars complètent le top 10.

Certains crampons de bonne foi affrontent ces 10 équipes, à commencer par nos quatre premiers – qui seraient tous probablement les quatre premiers quel que soit l’adversaire. Hayden Hurst (contre Seahawks), Tyler Higbee (contre Cowboys) et Jared Cook (contre Buccaneers) ont tous de légères bosses, mais, encore une fois, ils étaient tous susceptibles de commencer de toute façon.

Deux des TE face à une défense parmi les cinq premiers contre les TE l’année dernière – les Ravens, les Vikings, les Eagles, les Jets, les Panthers – étaient probablement des partants. Nous avons toujours Darren Waller (@ Panthers) dans le top 10 parce qu’il est une machine à cibles, mais Austin Hooper (@ Ravens) a abandonné non seulement à cause du match, mais aussi des questions sur son rôle dans une nouvelle infraction.

À moins que vous n’ayez un gars de haut niveau (et parfois même si vous avez un gars de haut niveau), TE a tendance à être une position de boom ou de chute. Compte tenu du peu que nous savons sur les joueurs et les équipes à l’approche de la semaine 1 cette année, vous pouvez plaider pour que pratiquement n’importe qui dans notre top 20 soit lancé cette semaine, en fonction de vos autres options. Notre conseil est de jouer la sécurité si vous avez un gars dans le top 10, mais si vous êtes l’un des propriétaires de votre ligue qui a vraiment attendu au poste, allez-y avec votre instinct et espérez le meilleur. Nous sommes en 2020 – qu’est-ce qui pourrait mal tourner?

Remarque: Nous continuerons à mettre à jour notre classement final serré tout au long de la semaine, alors revenez pour les mises à jour et l’analyse individuelle des joueurs.

Classement Fantasy TE de la semaine 1 (Standard)

Ces classements concernent les ligues non PPR

Rang

Joueur

1 George Kittle, SF contre ARI 2 Travis Kelce, KC contre HOU 3 Zach Ertz, PHI @ WAS 4 Mark Andrews, BAL contre CLE 5 Hunter Henry, LAC @ CIN 6 Hayden Hurst, ATL contre SEA 7 Evan Engram, NYG contre PIT 8 Tyler Higbee, LAR contre DAL 9 Jared Cook, NO contre TB 10 Darren Waller, LV @ CAR 11 Jonnu Smith, TEN @ DEN 12 Jack Doyle, IND @ JAX 13 Eric Ebron, PIT @ NYG 14 Austin Hooper, CLE @ BAL 15 Rob Gronkowski, TB @ NO 16 Noah Fant, DEN contre TEN 17 Ian Thomas, CAR contre LV 18 TJ Hockenson, DET contre CHI 19 Mike Gesicki, MIA @ NE 20 Dallas Goedert, PHI @ WAS 21 Greg Olsen, SEA @ ATL 22 Chris Herndon, NYJ @ BUF 23 Blake Jarwin, DAL @ LAR 24 OJ Howard, TB @ NO 25 Irv Smith Jr., MIN contre GB 26 Dawson Knox, BUF contre NYJ 27 CJ Uzomah, CIN contre LAC 28 Kyle Rudolph, MIN contre GB 29 Darren Fells, HOU @ KC 30 Tyler Eifert, JAX contre IND 31 Jace Sternberger, GB @ MIN 32 Taysom Hill, NO contre TB 33 Jimmy Graham, CHI @ DET