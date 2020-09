L’extrémité serrée est traditionnellement l’une des positions les plus difficiles à classer lors de la semaine d’ouverture de la saison. Vous avez votre poignée de crampons, mais étant donné la nature en flèche ou en baisse de la position combinée à des confrontations difficiles à projeter, tout après le sommet est une supposition. Mais aussi difficile qu’il soit de classer cette position lors de la semaine 1, il est encore plus difficile de rassembler les classements Fantasy TE de la semaine 2. Il est facile de réagir de manière excessive à ce que nous avons vu dans le match d’ouverture de chaque équipe, à la fois en termes d’évaluation des joueurs / infractions et des affrontements défensifs.

Quand un seul TE lors des matchs de dimanche a plus de 80 verges (Dallas Goedert), il est difficile de ne pas le classer très haut, non? Et quand quelqu’un comme Hayden Hurst obtient à peine un regard jusqu’à ce que le jeu soit hors de contrôle, eh bien, il doit abandonner, n’est-ce pas? Si ces types de jeux se produisaient au cours de la semaine 7, nous ne serions pas si rapides à oindre un joueur pour une évasion et un autre un buste, mais quand cela se produit pendant la semaine 1, c’est inévitable.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 2:

Donc, oui, nous déplaçons Goedert (vs Rams) vers le haut et Hurst @ Cowboys) vers le bas, mais nous n’en faisons pas trop. Les deux sont toujours dans le niveau du starter. Nous ne réagissons pas trop fortement au fait que Washington abandonne deux touchés TE lors de la semaine 1. Il est possible que nous assistions au début d’une tendance de la saison à laquelle Dan Arnold de l’Arizona ajoutera cette semaine, mais jusqu’à ce que nous obtenions plus de données, nous ne pouvons pas recommander de diffuser un TE comme Arnold contre Washington pour le moment.

Nous savons que les choses s’équilibreront lors de la semaine 2, mais nous avons quand même aimé ce que nous avons vu de Chris Herndon (contre 49ers) et TJ Hockenson (@ Packers) même si nous n’aimons pas leurs affrontements de la semaine 2. À l’inverse, nous voulons en savoir plus sur Ian Thomas (@ Buccaneers) et CJ Uzomah (@ Browns) avant de pouvoir les recommander dans ce qui semble être des matchs favorables.

CLASSEMENT SEMAINE 2 PPR:

En fin de compte, cela dépend à quel point vous croyez aux résultats de la semaine 1, et bien qu’il y ait certainement quelque chose à glaner dans les lignes de statistiques finales, nous continuerons à adopter une approche prudente et à faire confiance à certains des talents / situations les plus éprouvés.

Nous continuerons à mettre à jour nos classements serrés tout au long de la semaine, alors revenez pour les mises à jour.

Classement Fantasy TE de la semaine 2 (Standard)

Ces classements concernent les ligues non PPR

1 George Kittle, SF @ NYJ 2 Travis Kelce, KC @ LAC 3 Mark Andrews, BAL @ HOU 4 Hunter Henry, LAC contre KC 5 Tyler Higbee, LAR @ PHI 6 Darren Waller, LV contre NO 7 Zach Ertz, PHI contre . LAR 8 Evan Engram, NYG @ CHI 9 Jared Cook, NO @ LV 10 Jonnu Smith, TEN contre JAX 11 Dallas Goedert, PHI contre LAR 12 Hayden Hurst, ATL @ DAL 13 TJ Hockenson, DET @ GB 14 Eric Ebron, PIT contre DEN 15 Jack Doyle, IND contre MIN 16 Austin Hooper, CLE contre CIN 17 Rob Gronkowski, TB contre CAR 18 Mike Gesicki, MIA contre BUF 19 Noah Fant, DEN @ PIT 20 OJ Howard, TB vs. CAR 21 Logan Thomas, WAS @ ARI 22 Ian Thomas, CAR @ TB 23 Taysom Hill, NO @ LV 24 Jimmy Graham, CHI contre NYG 25 Chris Herndon, NYJ contre SF 26 Dan Arnold, ARI contre WAS 27 CJ Uzomah, CIN @ CLE 28 Greg Olsen, SEA contre NE 29 Kyle Rudolph, MIN @ IND 30 Jordan Akins, HOU contre BAL 31 Irv Smith Jr., MIN @ IND 32 Tyler Eifert, JAX @ TEN 33 Dawson Knox, BUF @ MIA