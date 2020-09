Cela arrive chaque année à la fin serrée – vous rédigez un “joueur de nom”, et il commence lentement tandis que les autres dormeurs font mieux. Au moment où vous comprenez que vous avez rédigé un buste, toutes les traverses à démarrage à chaud ont été ramassées et vous avez pris une production inférieure à la moyenne de votre spot TE pendant quatre ou cinq semaines. Nous essayons de prendre une longueur d’avance avec notre classement Fantasy TE de la semaine 3. Nous ne disons pas que vous devriez abandonner un TE de grand nom comme Zach Ertz ou Rob Gronkowski (enfin, peut-être Gronk) afin de jouer à Dalton Schultz ou à Drew Sample, mais ce n’est pas une mauvaise idée de garder vos options ouvertes et d’ajouter une sauvegarde du fil de renonciation.

Nous savons qu’il y aura des surprises tout au long de la saison à ce poste, comme Darren Waller l’année dernière, alors en regardant les tendances de début de saison et en prenant une photo sur des étoiles montantes comme TJ Hockenson (@ Cardinals) et Mike Gesicki (@ Jaguars) sur Ertz ( vs Bengals) ou Evan Engram (vs 49ers) ne devrait pas être si controversé. Évidemment, Ertz et Engram sont capables de gros matchs à tout moment, mais Hockenson et Gesicki le sont aussi. La différence entre eux n’est pas si grande pour le moment. Jonnu Smith (@ Vikings) a dépassé tout ce qui précède grâce à son athlétisme et sa capacité à jouer, et un match contre une équipe de Vikings qui vient d’être incendiée sur plus de 100 mètres par le sportif similaire Mo Alie-Cox suggère qu’un autre grand match est en vue. De même, Noah Fant (contre Bucs) s’est déjà imposé comme un jeu hebdomadaire.

CLASSEMENT SEMAINE 3 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | D / ST | Botteur

Jordan Akins (@ Steelers) a également semblé plus impliqué dès le début, et les Steelers ont eu des problèmes avec Fant la semaine dernière. C’est un dormeur avec plus d’avantages qu’Austin Hooper (contre Washington) ou Gronk (@ Broncos), et le Sample susmentionné (contre Eagles, qui vient de donner trois touchés à Tyler Higbee) et Schultz (@ SEA) ne sont pas loin derrière .

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 3:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Des blessures pourraient ébranler ces classements plus tard dans la semaine. Nous avons actuellement George Kittle (genou) et Jack Doyle (cheville) inclus, mais s’ils sont sortis, nous savons que les remplaçants Jordan Reed et Alie-Cox peuvent se glisser directement et faire le travail. Ils représentent deux autres dormeurs qui ont autant d’avantages que certains de la «vieille garde».

Nous ne disons pas que vous devriez faire quelque chose de fou comme le banc Mark Andrews (contre les chefs) parce qu’il vient de sortir d’un match à une prise, mais vous devriez toujours regarder toutes les statistiques (cibles, en particulier les cibles de la zone rouge) et les des confrontations. L’extrémité serrée est souvent une position «set-it-and-forget-it», et bien qu’il soit agréable d’avoir une décision de moins pour commencer, asseoir, vous feriez peut-être mieux de réfléchir un peu plus à la position.

Remarque: Nous continuerons de mettre à jour nos classements serrés tout au long de la semaine, alors revenez pour les mises à jour.

Classement Fantasy TE de la semaine 3 (Standard)

Ces classements concernent les ligues non PPR

Rang

Joueur

1 Mark Andrews, BAL contre KC 2 Travis Kelce, KC @ BAL 3 George Kittle, SF @ NYG 4 Jonnu Smith, TEN @ MIN 5 Tyler Higbee, LAR @ BUF 6 Jared Cook, NO contre GB 7 Noah Fant, DEN contre . TB 8 Hunter Henry, LAC contre CAR 9 Darren Waller, LV @ NE 10 TJ Hockenson, DET @ ARZ 11 Mike Gesicki, MIA @ JAX 12 Hayden Hurst, ATL contre CHI 13 Zach Ertz, PHI contre CIN 14 Evan Engram , NYG contre SF 15 Dallas Goedert, PHI contre CIN 16 Eric Ebron, PIT contre HOU 17 Jordan Akins, HOU @ PIT 18 Logan Thomas, WAS @ CLE 19 Drew Sample, CIN @ PHI 20 Dalton Schultz, DAL @ SEA 21 Austin Hooper, CLE contre WAS 22 Chris Herndon, NYJ @ IND 23 OJ Howard, TB @ DEN 24 Jack Doyle, IND contre NYJ 25 Rob Gronkowski, TB @ DEN 26 Tyler Eifert, JAX contre MIA 27 Jimmy Graham, CHI @ ATL 28 Taysom Hill, NO contre GB 29 Ian Thomas, CAR @ LAC 30 Dan Arnold, ARI contre DET 31 Irv Smith Jr., MIN contre TEN 32 Greg Olsen, SEA contre DAL 33 Kyle Rudolph, MIN contre TEN 34 Dawson Knox, BUF contre LAR