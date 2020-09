La différence entre notre classement standard et notre classement PPR serré sera minime la plupart des semaines, mais à la semaine 1, ils sont presque identiques. Bien sûr, nous allons faire glisser les gars les plus gros joueurs / dépendants de la TD comme Mark Andrews et Rob Gronkowski, mais seulement quelques places au plus. Ils ont encore plus d’avantages que la plupart des TE dormants, en particulier lorsque nous ne savons pas grand-chose sur les rôles offensifs et les matchs.

Regarder les points fantastiques par match (FPPG) de l’année dernière accordés aux TE ne peut que nous aider. Après tout, beaucoup de choses ont changé depuis l’année dernière. Malheureusement, nous n’avons encore vu aucun de ces changements sur le terrain, donc nous volons pratiquement à l’aveugle. La plupart des meilleurs affrontements appartiennent à des bouts serrés qui sont déjà bloqués en toute sécurité dans les alignements de départ (George Kittle, Travis Kelce, Zach Ertz, Andrews), mais quelques TE dormants (Jared Cook, Noah Fant, Ian Thomas) sont légèrement liés à un match. booste. Cependant, dans PPR, il est plus facile pour les “bons” TE de compenser les mauvaises correspondances avec le volume, il n’est donc pas nécessaire de prendre des risques si vous n’en avez pas besoin.

Gronkowski (@ Saints) et Austin Hooper (@ Ravens) ont probablement été repêchés comme “partants”, mais ils ne sont pas dans notre top 12. Le raisonnement est simple: leurs rôles respectifs dans leurs nouvelles infractions ne sont pas clairs. Hooper a également des chiffres pour être un match difficile. Gronk est toujours un candidat pour attraper un touché (ou deux), donc comme nous l’avons déjà dit, s’il est votre meilleure option, il reste un jeu décent. Nous pensons simplement que son potentiel de “buste” est plus élevé qu’il ne le sera la plupart des autres semaines.

Nous en saurons plus sur les fins serrées après cette semaine (ou du moins nous pensons que nous le ferons), il n’est donc pas nécessaire de faire quoi que ce soit de trop fou avec cette position dès la sortie des portes. Il y aura des surprises, mais dans les ligues PPR, prendre les meilleurs paris sur les cibles et les prises est probablement la voie à suivre dans la semaine 1. Si vous étiez l’une des deux ou trois dernières personnes de votre ligue à rédiger un partant, vous ‘ Re lancer une pièce peu importe ce que vous avez, vous pouvez donc essayer de jouer des matchs avec la connaissance limitée que nous avons des défenses, ou vous pouvez aller all-in sur un joueur en particulier pour lequel vous avez un bon pressentiment. Parfois, le football fantastique est aussi simple que cela.

Nous continuerons à mettre à jour nos classements PPR serrés tout au long de la semaine

Classement Fantasy TE PPR de la semaine 1

Ces classements concernent les ligues PPR à point complet

Rang

Joueur

1 George Kittle, SF contre ARI 2 Travis Kelce, KC contre HOU 3 Zach Ertz, PHI @ WAS 4 Hunter Henry, LAC @ CIN 5 Hayden Hurst, ATL contre SEA 6 Mark Andrews, BAL contre CLE 7 Tyler Higbee, LAR contre DAL 8 Evan Engram, NYG contre PIT 9 Jared Cook, NO contre TB 10 Darren Waller, LV @ CAR 11 Jack Doyle, IND @ JAX 12 Jonnu Smith, TEN @ DEN 13 Eric Ebron, PIT @ NYG 14 Austin Hooper, CLE @ BAL 15 Noah Fant, DEN contre TEN 16 Rob Gronkowski, TB @ NO 17 Ian Thomas, CAR contre LV 18 TJ Hockenson, DET contre CHI 19 Mike Gesicki, MIA @ NE 20 Dallas Goedert, PHI @ WAS 21 Greg Olsen, SEA @ ATL 22 Chris Herndon, NYJ @ BUF 23 Blake Jarwin, DAL @ LAR 24 OJ Howard, TB @ NO 25 Irv Smith Jr., MIN contre GB 26 Dawson Knox, BUF contre NYJ 27 CJ Uzomah, CIN contre LAC 28 Kyle Rudolph, MIN contre GB 29 Darren Fells, HOU @ KC 30 Tyler Eifert, JAX contre IND 31 Jace Sternberger, GB @ MIN 32 Taysom Hill, NO contre TB 33 Jimmy Graham, CHI @ DET