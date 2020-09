La semaine d’ouverture de la saison vous a-t-elle semblé plus docile pour les fins serrées cette année? Bien sûr, il y a eu des performances surprises, telles que Dallas Goedert en tête des yards et des gars comme Logan Thomas et David Njoku entrant dans la zone des buts, mais nous n’avons pas eu beaucoup de bonnes performances folles ou d’énormes bustes. C’était fondamentalement une journée normale au bureau pour ce poste, mais croyez-le ou non, cela rend en fait la mise en place de notre classement Fantasy TE PPR de la semaine 2 un peu plus difficile.

Nous étions prêts à réagir de manière excessive – prêts à déclarer certaines défenses favorables ou défavorables aux confrontations pour les TE – mais nous n’avions pas beaucoup de travail. Nous n’allons pas nous inquiéter pour George Kittle malgré une semaine 1 décevante, tout comme nous n’allons pas être trop enthousiasmés par Jordan Akins simplement parce qu’il a marqué. Tout ne s’est pas passé comme prévu – Hayden Hurst a à peine été regardé jusqu’au quatrième quart-temps, tout comme l’effort moins que stellaire de Rob Gronkowski. Austin Hooper semblait également être une réflexion après coup sur sa nouvelle équipe. Nous ne sommes pas prêts à écraser tous ces gars, mais tous chutent dans le classement de cette semaine.

À l’inverse, Goedert progresse après avoir été meilleur que Zach Ertz. OJ Howard est également à la hausse, bien que nous ne soyons pas convaincus de sa constance, car il a principalement produit après que les Bucs aient perdu plusieurs scores en fin de match. Nous avons été satisfaits du nombre de cibles de Darren Waller (8), Hunter Henry (8) et Jared Cook (7), même si aucune n’a atteint la zone des buts. Chris Herndon (7) et Logan Thomas (8) sont également plus sur le radar, au moins dans les ligues PPR, mais nous ne sommes pas encore prêts à oindre non plus en tant que partants.

Il y a de fortes chances que nous ayons des surprises au cours de la semaine 2, nous adoptons donc une approche conservatrice de ces classements. Le jury est toujours sur certaines défenses, mais Washington, Detroit et Tampa semblaient avoir des problèmes avec les TE toute la saison. Nous ne laissons pas encore l’Arizona se tirer d’affaire après la mauvaise performance de l’année dernière, mais nous ne nous classons toujours pas trop en fonction des confrontations. Pour l’instant, nous nous en tiendrons (principalement) aux producteurs éprouvés et prendrons progressivement en compte les tendances que nous voyons pendant les jeux.

Nous continuerons à mettre à jour nos classements PPR serrés tout au long de la semaine, alors revenez pour les mises à jour.

Classement Fantasy TE PPR de la semaine 2

Ces classements concernent les ligues PPR à point complet

Rang

Joueur

1 George Kittle, SF @ NYJ 2 Travis Kelce, KC @ LAC 3 Mark Andrews, BAL @ HOU 4 Hunter Henry, LAC contre KC 5 Darren Waller, LV contre NO 6 Zach Ertz, PHI contre LAR 7 Tyler Higbee, LAR @ PHI 8 Evan Engram, NYG @ CHI 9 Jared Cook, NO @ LV 10 Dallas Goedert, PHI contre LAR 11 Jonnu Smith, TEN contre JAX 12 Hayden Hurst, ATL @ DAL 13 TJ Hockenson, DET @ GB 14 Eric Ebron, PIT contre DEN 15 Jack Doyle, IND contre MIN 16 Mike Gesicki, MIA contre BUF 17 Austin Hooper, CLE contre CIN 18 Rob Gronkowski, TB contre CAR 19 Noah Fant, DEN @ PIT 20 Logan Thomas, WAS @ ARI 21 OJ Howard, TB contre CAR 22 Ian Thomas, CAR @ TB 23 Jimmy Graham, CHI contre NYG 24 Chris Herndon, NYJ contre SF 25 Taysom Hill, NO @ LV 26 CJ Uzomah, CIN @ CLE 27 Dan Arnold, ARI contre WAS 28 Greg Olsen, SEA contre NE 29 Kyle Rudolph, MIN @ IND 30 Jordan Akins, HOU contre BAL 31 Irv Smith Jr., MIN @ IND 32 David Njoku, CLE contre CIN 33 Tyler Eifert, JAX @ TEN 34 Dawson Knox, BUF @ MIA