La semaine dernière a été surprenante pour les bouts serrés, car Dalton Schultz, Logan Thomas et Drew Sample étaient tous dans le top cinq des cibles, et Tyler Higbee, Jonnu Smith et Jordan Reed – oui, que Jordan Reed – ont tous attrapé plusieurs touchés. À part Higbee, aucun de ces joueurs n’était particulièrement élevé dans le classement TE pré-saison, et même si vous aimiez Smith comme dormeur, vous l’avez peut-être repêché en tant que remplaçant après un TE “plus sûr” comme Zach Ertz ou Evan Engram. J’espère que vous vous êtes éloigné de ces gars et que vous avez commencé Smith la semaine dernière, mais si vous avez besoin de plus d’encouragements, alors notre classement Fantasy TE PPR de la semaine 3 est là pour vous.

Nous n’hésitons pas à faire évoluer de manière agressive les TE à démarrage rapide, surtout s’ils semblent avoir des matchs favorables. Après seulement deux semaines, il est encore difficile de savoir ce qui est réel et ce qui est une aberration, mais il y a beaucoup de tendances qui semblent légitimes, telles que l’évasion de Smith, l’émergence de Noah Fant, la cohérence de TJ Hockenson et le rôle accru de Mike Gesicki dans l’offensive des Dolphins. . Nous n’allons pas effacer Ertz pour l’instant, mais Rob Gronkowski pourrait être la définition de “touchdown-or-bust”, qui a encore moins de valeur dans les ligues PPR. Austin Hooper n’a pas non plus l’air très fiable sur sa nouvelle équipe, et Eric Ebron semble être une réflexion après coup (même si vous savez qu’il aura un gros match quand vous vous y attendez le moins). Engram a démarré un peu au cours de la semaine 2 mais a toujours des problèmes.

Nous ne voulons pas exagérer avec notre classement de la semaine 3, mais il ne semble pas vraiment y avoir de différence énorme entre beaucoup de TE mentionnés ci-dessus. Travis Kelce, Mark Andrews et George Kittle, s’ils sont en bonne santé, se démarquent toujours même s’ils ont des jeux médiocres, mais même des gars comme Hunter Henry et Darren Waller sont mis au défi par certains de ces parvenus. Ils restent légèrement plus précieux dans les ligues PPR, mais évidemment, nous aurons besoin de plus de verges et de touchés pour qu’ils restent classés aussi haut qu’ils le sont.

En fin de compte, il est bon pour les propriétaires de fantasy qu’il semble y avoir plus de TE de haute qualité, même si cela rend les décisions en matière de composition encore plus difficiles. C’est là que les confrontations entrent en jeu, mais, encore une fois, nous n’en savons que très peu après deux semaines. Cela n’aide pas que les touchés TE soient notoirement flouks.

Nous faisons de notre mieux pour équilibrer tous ces facteurs, mais même si tôt dans la saison, vous ne devriez pas avoir peur de tenter votre chance. La valeur du nom ne signifie pas grand-chose à ce stade, donc prendre un risque calculé avec l’une des évasions de cette année pourrait être la bonne décision pour votre équipe.

Nous continuerons à mettre à jour nos classements PPR serrés tout au long de la semaine, alors revenez pour les mises à jour.

Classement Fantasy TE PPR de la semaine 3

Ces classements concernent les ligues PPR à point complet

Rang

Joueur

1 Travis Kelce, KC @ BAL 2 Mark Andrews, BAL contre KC 3 George Kittle, SF @ NYG 4 Jonnu Smith, TEN @ MIN 5 Hunter Henry, LAC contre CAR 6 Darren Waller, LV @ NE 7 Jared Cook, NO contre . GB 8 Tyler Higbee, LAR @ BUF 9 Noah Fant, DEN contre TB 10 TJ Hockenson, DET @ ARZ 11 Mike Gesicki, MIA @ JAX 12 Hayden Hurst, ATL contre CHI 13 Zach Ertz, PHI contre CIN 14 Evan Engram , NYG contre SF 15 Dallas Goedert, PHI contre CIN 16 Logan Thomas, WAS @ CLE 17 Jordan Akins, HOU @ PIT 18 Drew Sample, CIN @ PHI 19 Eric Ebron, PIT contre HOU 20 Dalton Schultz, DAL @ SEA 21 Chris Herndon, NYJ @ IND 22 Austin Hooper, CLE contre WAS 23 Jack Doyle, IND contre NYJ 24 OJ Howard, TB @ DEN 25 Rob Gronkowski, TB @ DEN 26 Tyler Eifert, JAX contre MIA 27 Jimmy Graham, CHI @ ATL 28 Ian Thomas, CAR @ LAC 29 Taysom Hill, NO contre GB 30 Dan Arnold, ARI contre DET 31 Irv Smith Jr., MIN contre TEN 32 Greg Olsen, SEA contre DAL 33 Kyle Rudolph, MIN contre TEN 34 Dawson Knox, BUF contre LAR