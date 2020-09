Heureusement, la plupart des grands récepteurs au sommet de notre classement de la saison peuvent être considérés comme des choses relativement sûres. Cet accord “sans pré-saison” nous fait vraiment nous gratter la tête quand nous arrivons à la gamme WR3 et flex de notre classement. Quel rôle les recrues joueront-elles dans la semaine 1? Et les gars dans les nouvelles équipes? Et qu’en est-il de ces équipes qui semblent avoir six WR qui pourraient avoir de l’importance, mais aucune ne le sera à coup sûr (nous vous regardons, Raiders)? Plus que les années passées, les classements de la semaine 1 sont un jeu de devinettes, mais nous aimerions penser que nous sommes de bons devineurs.

Bien sûr, nous ne savons pas tout. Près du sommet, il y a des raisons de s’inquiéter pour DeAndre Hopkins, uniquement en pensant à la semaine 1. Les 49ers ont une excellente défense et Hopkins fait partie d’une nouvelle équipe. Nous supposons qu’il continuera à sortir, et c’est pourquoi il est dans notre top 10, et vous n’allez jamais le faire asseoir la semaine 1, donc c’est probablement un point de discussion théorique. Mais encore, il y a plus de risques associés là-bas que ce à quoi nous sommes habitués avec Hopkins.

Ensuite, nous entrons au milieu du classement et tout cela ressemble à un jeu de dés. Nous ne savons pas avec certitude si Stefon Diggs devancera immédiatement John Brown à Buffalo. Nous ne savons pas avec certitude si Brandin Cooks est suffisamment en bonne santé pour compter pour les Texans lors de la semaine 1. Nous ne savons pas avec certitude si le manque de précision de Cam Newton sera un énorme coup à la valeur de Julian Edelman. Le mieux que nous puissions faire dès le début ici est de miser sur le talent et la production que nous connaissons déjà.

Vous ne trouverez pas de WR débutants comme même les WR3 dans notre classement de cette semaine, même si quelques-uns pourraient sortir tôt comme Marquise Brown et Terry McLaurin l’ont fait il y a un an. Avec une intersaison étrange et des rapports positifs limités sur les recrues WR revendiquant des emplois, il est probablement logique de parier sur les joueurs qui semblent plus sûrs pour ouvrir la saison.

Gardez également à l’esprit que sans pré-saison, nous avons moins de compréhension de la vraie santé de jeu des joueurs que la normale. AJ Green a été gêné pendant des semaines par une blessure, mais il n’est pas évident de savoir si c’est quelque chose qu’il peut jouer dans un match de la semaine 1. Il y a des effets d’entraînement à chaque blessure incertaine comme celle-là. Si Green est absent ou limité, vous devez jouer Tyler Boyd contre les Chargers, mais si Green est relativement utile, Boyd le devient moins. En parlant des Chargers, nous savons déjà que Mike Williams est cogné, et il n’y a rien de concret pour nous dire quel large va produire en face de Keenan Allen, le cas échéant. Peut-être que les ligueurs profonds devraient tenter leur chance sur Jalen Guyton ou Joe Reed, mais tout le monde le devine.

Si vous ne l’avez pas déjà compris, le thème de la semaine 1 en 2020 est plus que la plupart des années l’incertitude. Le récepteur large est devenu une position fantastique si productive ces dernières années que vous devriez avoir trois WR sur votre liste qui marqueront des points lors de la semaine 1. Bien qu’il puisse être difficile de prédire exactement lesquels trois, votre meilleur pari est d’aller avec les gars. qui l’ont déjà fait et qui ont des quarts dignes de confiance. Aucun d’entre eux ne devrait totalement éclater.

1 Michael Thomas, NO contre TB 2 Tyreek Hill, KC contre HOU 3 Julio Jones, ATL contre SEA 4 Davante Adams, GB @ MIN 5 Chris Godwin, TB @ NO 6 DeAndre Hopkins, ARZ @ SF 7 Cooper Kupp, LAR contre DAL 8 Amari Cooper, DAL @ LAR 9 Mike Evans, TB @ NO 10 Tyler Lockett, SEA @ ATL 11 JuJu Smith-Schuster, PIT @ NYG 12 Allen Robinson, CHI @ DET 13 Odell Beckham Jr., CLE @ BAL 14 Kenny Golladay, DET contre CHI 15 Keenan Allen, LAC @ CIN 16 Adam Thielen, MIN contre GB 17 Courtland Sutton, DEN contre TEN 18 AJ Brown, TEN @ DEN 19 DJ Chark, JAX contre IND 20 TY Hilton, IND @ JAX 21 DJ Moore, CAR contre LV 22 Robert Woods, LAR contre DAL 23 DeVante Parker, MIA @ NE 24 Stefon Diggs, BUF contre NYJ 25 Calvin Ridley, ATL contre SEA 26 DK Metcalf, SEA @ ATL 27 Terry McLaurin, WAS contre PHI 28 Will Fuller V, HOU @ KC 29 Marquise Brown, BAL contre CLE 30 Jarvis Landry, CLE @ BAL 31 Emmanuel Sanders, NO contre TB 32 Brandin Cooks, HOU @ KC 33 Julian Edelman, NE contre . MIA 34 Tyler Boyd, CIN contre LAC 35 DeSean Jackson, PHI @ WAS 36 John Brown, BUF contre NYJ 37 Deebo Samuel, SF contre ARZ 38 Michael Gallup, DAL @ LAR 39 AJ Green, CIN contre LAC 40 Golden Tate, NYG contre PIT 41 Mike Williams, LAC @ CIN 42 Marvin Jones, DET contre CHI 43 Diontae Johnson, PIT @ NYG 44 Darius Slayton, NYG contre PIT 45 Jamison Crowder, NYJ @ BUF 46 Henry Ruggs III, LV @ CAR 47 Christian Kirk, ARZ @ SF 48 Anthony Miller, CHI @ DET 49 Mecole Hardman, KC contre HOU 50 CeeDee Lamb, DAL @ LAR 51 Jerry Jeudy, DEN contre TEN 52 Sterling Shepard, NYG contre PIT 53 N’Keal Harry, NE contre MIA 54 Allen Lazard, GB @ MIN 55 Preston Williams, MIA @ NE 56 Michael Pittman Jr. , IND @ JAX 57 Curtis Samuel, CAR contre LV 58 Josh Reynolds, LAR contre DAL 59 Robby Anderson, CAR contre LV 60 Sammy Watkins, KC contre HOU 61 Parris Campbell, IND @ JAX 62 Larry Fitzgerald, ARZ @ SF 63 Dede Westbrook, JAX contre IND 64 Justin Jefferson, MIN contre GB 65 Kendrick Bourne, SF contre ARZ 66 Trent Taylor, SF contre ARZ 67 Breshad Perriman, NYJ @ BUF 68 Alshon Jeffery, PHI @ WAS 69 Brandon Aiyuk, SF contre ARZ 70 Hunter Renfrow, LV @ CAR 71 Randall Cobb, HOU @ KC 72 Bryan Edwards, LV @ CAR 73 James Washington, PIT @ NYG 74 Corey Davis, TEN @ DEN 75 Tee Higgins, CIN contre LAC 76 Cole Beasley, BUF contre NYJ 77 Denzel Mims, NYJ @ BUF 78 Kenny Stills, HOU @ KC 79 Olabisi Johnson, MIN contre GB 80 Devin Duvernay, BAL contre CLE 81 Jalen Guyton, LAC @ CIN 82 Miles Boykin, BAL contre CLE 83 Danny Amendola, DET contre CHI 84 Laviska Shenault Jr ., JAX contre IND 85 Steven Sims, WAS contre PHI 86 JJ Arcega-Whiteside, PHI @ WAS 87 Russell Gage, ATL contre SEA 88 KJ Hamler, DEN contre TEN 89 Tre’Quan Smith, NO contre TB 90 John Ross III, CIN contre LAC 91 Van Jefferson, LAR contre DAL 92 Marquez Valdes-Scantling, GB @ MIN 93 Nelson Agholor, LV @ CAR 94 Zach Pascal, IND @ JAX 95 Trey Quinn, WAS contre PHI 96 Tajae Sharpe , MIN contre GB 97 Chase Claypool, PIT @ NYG 98 Joe Reed, LAC @ CIN