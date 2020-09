Rang

Joueur

1

Davante Adams, GB contre DET

2

DeAndre Hopkins, ARZ contre WAS

3

Michael Thomas, NON @ LV. Thomas s’est tordu la cheville à la fin du match de dimanche contre les Buccaneers dans lequel il n’avait capté que trois passes pour 17 verges. Vous ne pouvez jamais asseoir un Thomas en bonne santé, mais il n’est pas aussi sûr pour la semaine 2 que nous le pensions pour la semaine 1.

4

Chris Godwin, TB contre RCA. Une blessure à la tête tard dans le match de dimanche laisse le statut de Godwin à la semaine 2 dans le doute – s’il joue, il est susceptible d’allumer une défense des Panthers qui n’a accordé que 34 points aux Raiders.

5

Tyreek Hill, KC @ LAC. Le secondaire des Chargers a ralenti les Bengals et Joe Burrow, mais Patrick Mahomes et les Chiefs sont une tâche complètement différente.

6

Julio Jones, ATL @ DAL

7

Amari Cooper, DAL contre ATL

8

Allen Robinson, CHI contre NYG. Robinson et Anthony Miller ont tous deux réussi des matchs solides lors de la semaine 1, et les Giants pourraient être un match fantastique encore plus sympathique que les Lions. Mitchell Trubisky s’est avéré être stricte dans sa carrière dans la NFL, mais il a terminé sur une note positive dans la semaine 1 et pourrait continuer dans la semaine 2.

9

Odell Beckham Jr., CLE contre CIN. L’attaque passagère des Browns a parfois semblé brutale au cours de la semaine 1, mais Beckham a vu des cibles à deux chiffres et devrait continuer à faire partie de votre alignement fantastique tant qu’il voit autant de regards.

dix

AJ Brown, TEN contre JAX

11

JuJu Smith-Schuster, PIT contre DEN

12

Adam Thielen, MIN @ IND. Kirk Cousins ​​n’a lancé que cinq passes en première mi-temps dimanche, mais Thielen a réussi plusieurs attrapés avant la pause et s’est retrouvé derrière la défense pour un touché en seconde période. Il n’y a peut-être pas de place dans cette attaque pour un receveur secondaire, mais il y a de la place pour Thielen.

13

Robert Woods, LAR @ PHI

14

Calvin Ridley, ATL @ DAL. Ridley a attrapé deux touchés lors de la semaine 1 et a été l’un des trois WR d’Atlanta à attraper neuf passes. Nous étions bien sur son éclatement il y a un an, et peut-être que nous étions juste un an trop tôt.

15

Keenan Allen, LAC contre KC. Alors que Tyrod Taylor n’était pas génial lors de la semaine 1, il cherchait souvent Allen près des bâtons. Des objectifs cohérents font d’Allen un jeu PPR très fort et un choix de ligue standard toujours solide.

16

Kenny Golladay, DET @ GB. La blessure aux ischio-jambiers de Golladay sera l’histoire de sa semaine 2, tout comme lors de la semaine 1. S’il revient, il verra probablement une forte dose de Jaire Alexander. Golladay a récolté 121 verges puis 72 verges lors de ses deux rencontres avec les Packers l’an dernier.

17

Mike Evans, TB contre CAR. Evans a récupéré rapidement de sa propre blessure aux ischio-jambiers et était sur le terrain pendant la plupart des jeux de Tampa Bay. À moins que des rapports de régression n’émergent, Evans devrait être verrouillé et chargé dans des files d’attente fantastiques à l’avenir.

18

Cooper Kupp, LAR @ PHI

19

DJ Chark, JAX @ TEN

20

Marquise Brown, BAL @ HOU. Brown n’a pas tout à fait la semaine 1 qu’il a faite il y a un an, mais il a dépassé les 100 verges et était la cible WR la plus fréquente de Lamar Jackson. Nous espérons juste la cohérence d’Hollywood dans la deuxième année.

21

Tyler Lockett, SEA contre NE. Stephon Gilmore ne couvre pas toujours les stars de la machine à sous comme Lockett, donc le bavardage autour de la tâche de Gilmore vaut la peine d’être surveillé avant la semaine 2 – Gilmore pourrait faire de Lockett un jeu difficile dans les formats standard, bien que toujours un bon jeu dans PPR.

22

Courtland Sutton, DEN @ PIT

23

Stefon Diggs, BUF @ MIA. Diggs et Josh Allen ont déjà montré un bon rapport de la semaine 1, se connectant sur huit passes. Les Dolphins ne représenteront pas plus de menace que les Jets en défense, vous pouvez donc continuer à compter sur Diggs.

24

TY Hilton, IND contre MIN

25

DJ Moore, CAR @ TB

26

Will Fuller V, HOU contre BAL. Fuller a fait sa part pour se mettre à la place de DeAndre Hopkins, captant huit passes pour 112 verges lors du premier match de jeudi soir. La défense de Baltimore vient de fermer OBJ et les Browns, cependant, Fuller pourrait donc être plus de lui-même dans la semaine 2.

27

Terry McLaurin, ÉTAIT @ ARZ

28

Jarvis Landry, CLE contre CIN

29

DK Metcalf, SEA contre NE. Voir Tyler Lockett. Si les rapports suggèrent que Gilmore gardera Metcalf, c’est un jeu risqué.

30

John Brown, BUF @ MIA. Brown a capté six passes de lui-même, y compris un touché, malgré la nouvelle présence de Diggs. Il semble que les deux peuvent coexister dans l’attaque de Buffalo.

31

AJ Green, CIN @ CLE

32

Mike Williams, LAC contre KC. On ne s’attendait pas à ce que Williams joue dans la semaine 1 jusqu’à ce que nous arrivions à dimanche et qu’il jouait. Le seul receveur que Tyrod Taylor a cherché à jeter en profondeur dimanche était Williams, ce qui lui donne une certaine hausse de semaine en semaine (et contre Kansas City, le retour pourrait être de mise).

33

Tyler Boyd, CIN @ CLE

34

Michael Gallup, DAL contre ATL

35

Emmanuel Sanders, NON @ LV. À ses débuts avec les Saints, Sanders a vu cinq cibles et en a attrapé trois pour 15 verges. Il n’y a pas vraiment eu de rôle dans cette infraction pour les receveurs au-delà de Michael Thomas pour maintenir la pertinence de la fantaisie, donc à moins que Thomas ne soit blessé, Sanders est un WR3 à l’envers.

36

CeeDee Lamb, DAL contre ATL

37

Henry Ruggs III, LV contre NO. Ruggs avait l’air génial hors de la machine à sous de Las Vegas jusqu’à ce qu’il se blesse dimanche, mais tant qu’il est prêt pour la semaine 2, il devrait être la meilleure option fantastique des Raiders en dehors de Josh Jacobs. Et pour tout ce que cela vaut, les Saints semblaient les plus vulnérables face au receveur de machines à sous de Tampa Bay, Scotty Miller, lors de la semaine 1, un rôle similaire à celui de Ruggs.

38

Julian Edelman, NE @ SEA

39

Brandin Cooks, HOU contre BAL

40

Jamison Crowder, NYJ contre SF. La majeure partie de la production de la semaine 1 de Crowder est venue d’un touché de 69 verges mettant en vedette un mauvais plaquage de Buffalo. Mais Crowder était encore une fois le récepteur le plus ciblé de Sam Darnold. Dans un match difficile de la semaine 2, le volume de réception de Crowder le place à la limite du starter de PPR.

41

Marvin Jones, DET @ GB

42

Parris Campbell, IND contre MIN. Campbell a égalé TY Hilton pour un record d’équipe de neuf buts dimanche. L’homme de deuxième année de l’état de l’Ohio les a transformés en six attrapés pour 71 verges. Il sera un solide jeu de flex PPR à l’avenir.

43

Diontae Johnson, PIT contre DEN

44

Sammy Watkins, KC @ LAC. Watkins a mis fin à la pensée qu’il ne serait pas le n ° 2 WR de Kansas City en 2020. Il y a suffisamment d’armes dans l’attaque du KC pour que Watkins n’aura pas toujours de bonnes semaines, mais il a aussi un avantage de semaine en semaine avec Patrick Mahomes lui lançant le ballon.

45

DeSean Jackson, PHI contre LAR

46

Anthony Miller, CHI contre NYG. Miller a attrapé 4 cibles sur 6 pour 76 verges et un score dans la semaine 1. Avec les totaux les plus élevés allant habituellement à Allen Robinson, Miller sera probablement incohérent, mais il peut avoir de solides semaines de fantaisie.

47

Allen Lazard, GB contre DET. Lazard a attrapé ses quatre cibles pour 63 verges et un touché. Il jouera toujours le deuxième violon de Davante Adams, mais il restera utile tant qu’Aaron Rodgers lui lancera le ballon.

48

Marquez Valdes-Scantling, GB contre DET. MVS a attrapé quatre de ses six cibles pour 96 verges et un touché de 45 verges (il aurait eu un autre touché au-dessus du sommet s’il n’y avait pas eu un plaquage à la cheville). MVS est peut-être un poney à un tour, mais s’il peut le faire aussi bien, il est un jeu flex à haut risque et à haute récompense à l’avenir.

49

Preston Williams, MIA contre BUF. Les Dolphins seront probablement sans DeVante Parker lors de la semaine 2, mais ce n’est pas un coup de pouce immédiat pour Williams, qui devra affronter plus souvent le demi de coin vedette Tre’Davious White. Cela pourrait être un autre terrain vague offensif pour Miami.

50

Robby Anderson, CAR @ TB. Anderson a terminé deuxième des Panthers dans les cibles et a capté six passes pour 115 verges et un touché. Les flashs qu’il a montrés avec les Jets pourraient se transformer en une production plus cohérente si Teddy Bridgewater maintient un niveau de jeu décent.

51

Darius Slayton, NYG @ CHI

52

Sterling Shepard, NYG @ CHI

53

Mecole Hardman, KC @ LAC

54

N’Keal Harry, NE @ SEA. Harry a reçu six cibles dans la semaine 1, un derrière Julian Edelman pour la tête de la Nouvelle-Angleterre. Une attaque dirigée par Cam Newton va certainement être différente, mais le bon côté pour Harry est qu’il ressemble au meilleur receveur extérieur des Patriots. Dans les matchs mieux qu’un match à Seattle, cela pourrait valoir quelque chose.

55

Scotty Miller, TB contre CAR. Troy Aikman a certainement parlé de Miller lors de l’émission de dimanche – le récepteur de la machine à sous a attrapé 5 cibles sur 6 pour 73 verges. Tom Brady aime ses joueurs de machines à sous, donc particulièrement dans PPR, Miller devrait certainement être inscrit et au moins en considération de flex.

56

Larry Fitzgerald, ARZ contre WAS

57

Danny Amendola, DET @ GB

58

Russell Gage, ATL @ DAL. Gage a capté neuf passes de la semaine 1 pour 114 verges, l’un des trois tirages au large d’Atlanta à effectuer neuf lancers. Gage a joué la majeure partie du match en tant que WR n ° 3 des Falcons, et bien qu’il passe parfois à l’arrière, il est un autre pick-up PPR possible et un jeu presque flexible.

59

Golden Tate, NYG @ CHI

60

Christian Kirk, ARZ contre WAS. Si l’Arizona peut passer la protection, plusieurs receveurs Cardinals devraient avoir de bons jours contre ce secondaire.

61

Jalen Reagor PHI contre LAR. C’était Reagor qui s’ouvrait profondément dans la semaine 1, pas DeSean Jackson. Le secondaire des Rams pourrait cependant causer des problèmes à la recrue.

62

Kendrick Bourne, SF @ NYJ

63

Jerry Jeudy, DEN @ PIT

64

Curtis Samuel, CAR @ TB

65

Corey Davis, TEN contre JAX

66

Hunter Renfrow, LV contre NO. Renfrow n’a été ciblé que deux fois au cours de la semaine 1, et tant que Henry Ruggs est en bonne santé, Renfrow jouera un siège arrière dans cette attaque, même dans les formats PPR.

67

Cole Beasley, BUF @ MIA

68

Laviska Shenault Jr., JAX @ TEN. Shenault était une arme dynamique dans le match de passe dimanche, en plus d’avoir une chance de courir le football. Jacksonville continuera à mettre le ballon entre les mains de cette talentueuse recrue, et il jouera quelques gros matchs avant la fin de la saison.

69

Van Jefferson, LAR @ PHI. Jefferson et Josh Reynolds ont alterné les séries au cours de la semaine 1, et jusqu’à ce que cela change, aucun ne sera suffisamment cohérent pour être un démarreur fantastique.

70

Justin Jefferson, MIN @ IND

71

Quintez Cephus, DET @ GB

72

Breshad Perriman, NYJ contre SF. C’est bien de voir Perriman en bonne santé, mais Sam Darnold n’offre pas beaucoup d’avantages pour cette attaque, en particulier contre les 49ers.

73

Josh Reynolds, LAR @ PHI. Voir Van Jefferson.

74

Tre’Quan Smith, NON @ LV

75

Greg Ward, PHI contre LAR

76

Demarcus Robinson, KC @ LAC. Robinson a surpassé Mecole Hardman lors de la semaine 1. Si vous n’avez pas de pièce de l’attaque des Chiefs et que vous en voulez une, Robinson devrait être disponible sur le fil de renonciation.

77

Bryan Edwards, LV contre NON

78

Michael Pittman Jr., IND contre MIN

79

Jakeem Grant, MIA contre BUF

80

Randall Cobb, HOU contre BAL. Cobb a joué la grande majorité des clichés de la semaine 1, mais n’a presque rien fait. Peut-être qu’il bénéficiera de Marlon Humphrey enfermant Will Fuller, mais probablement pas assez pour avoir une importance dans la fantaisie.

81

James Washington, PIT contre DEN

82

Trent Taylor, SF @ NYJ. Taylor a égalisé pour un sommet d’équipe avec cinq cibles dimanche, mais il n’en a attrapé que deux pour sept verges. Il pourrait avoir une pertinence PPR de la ligue profonde contre une mauvaise équipe des Jets qui a permis beaucoup de captures en dessous à Buffalo, mais rien de plus.

83

Brandon Aiyuk, SF @ NYJ. Aiyuk était inactif la semaine 1 avec une blessure aux ischio-jambiers, et il devra revenir sur le terrain avant que nous puissions avoir une bonne idée de la façon dont il s’intégrera dans cette attaque.

84

Kenny Stills, HOU contre BAL

85

Chase Claypool, PIT contre DEN

86

John Ross III, CIN @ CLE

87

Olabisi Johnson, MIN @ IND. Johnson a surpassé Justin Jefferson, 4-3. Et Johnson a attrapé trois de ces cibles pour 56 verges, soit plus de verges par prise que ce à quoi nous nous sommes habitués avec lui il y a une saison. L’offensive du Minnesota ne soutiendra pas un WR secondaire pour le moment, cependant.

88

Jalen Guyton, LAC contre KC. Guyton a joué les clichés n ° 3 WR pour les Chargers avec Mike Williams de retour sur le terrain. Dans une attaque dirigée par Tyrod Taylor, vous pouvez probablement faire mieux.

89

Steven Sims, WAS @ ARZ

90

Miles Boykin, BAL @ HOU. Boykin a attrapé 3 cibles sur 4 pour 37 verges au cours de la semaine 1 et a joué le plus de clichés sur les Ravens, du moins c’est quelque chose.

91

Devin Duvernay, BAL @ HOU