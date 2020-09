Nous aimerions que Michael Thomas, Chris Godwin et les nombreuses autres grandes blessures infirmières de WR reviennent sur le terrain et reprennent leur célébrité fantastique normale, mais cela a été une année étrange et jusqu’à présent, les dieux fantastiques ne le sont pas. épargner qui que ce soit. Alors que nous assemblons notre classement de la semaine 3 fantasy WR PPR, nous espérons être en bonne santé tout en prévoyant l’impact potentiel de plus d’inactifs.

Le volume n’est cependant pas aussi prévisible que nous aimerions le penser. Avec Godwin (commotion cérébrale) à la semaine 2, Scotty Miller ressemblait à un jeu évident dans les formats PPR. Au lieu de cela, il a eu deux prises et a sûrement laissé tomber certains d’entre vous. Le pire, c’est que Miller pourrait rebondir pour un autre match à six prises lors de la troisième semaine, mais il sera probablement de retour sur votre banc. Au moins à Tampa, nous savons qu’il y a un quart-arrière et un plan sur lequel il vaut la peine de parier.

Ce n’est pas la seule situation de WR surpeuplée sur laquelle il faut insister. CeeDee Lamb a réussi six attrapés pour 106 verges au cours de la semaine 2, mais il est tout aussi susceptible de disparaître au cours de la troisième semaine que de le répéter. Diontae Johnson a été l’un de nos joueurs préférés de la PPR dès le début – il a parcouru tellement de routes de passage pour Pittsburgh – mais sa semaine 1 a montré qu’il était aussi susceptible de décevoir que de réussir comme il l’a fait lors de la semaine 2.

Et quelques bonnes nouvelles? Chris Hogan et Braxton Berrios se sont tous deux engagés dans la conversation avec les banderoles. Ils valent tous les deux la peine d’être considérés comme des receveurs de possession pour vous, propriétaires de PPR, qui auraient pu avoir Jamison Crowder (ischio-jambiers) ou Breshad Perriman (cheville). DJ Moore et Robby Anderson ont également été fortement impliqués pour les Panthers dimanche, avec Moore captant huit passes et Anderson contre sa marque pour en attraper neuf pour 109. Il est bon de se rappeler qu’ils auront probablement une telle importance dans les matchs où la Caroline est le gros outsider.

De nombreux autres joueurs ont profité de blessures lors de la semaine 2, d’Adam Humphries dans le Tennessee à Golden Tate à New York. Quelques autres joueurs sont apparus sur le radar de PPR, comme Damaire Byrd en Nouvelle-Angleterre et Isaiah Ford à Miami. Il est difficile de compter sur la constance de ces types de joueurs, mais étant donné toutes les blessures, vous devrez peut-être creuser profondément pour ces types de dormeurs cette semaine.

Remarque: Nous mettrons à jour notre classement WR PPR toute la semaine en fonction des dernières blessures et nouvelles, alors assurez-vous de revenir pour nos derniers classements. Pour une analyse individuelle des WR clés, consultez notre classement standard WR.

Classement Fantasy WR PPR Semaine 3

Ces classements concernent les ligues PPR à point complet

Rang

Joueur

1 DeAndre Hopkins, ARZ contre DET 2 Michael Thomas, NO contre GB 3 Davante Adams, GB @ NO 4 Chris Godwin, TB @ DEN 5 Amari Cooper, DAL @ SEA 6 Allen Robinson, CHI @ ATL 7 Julio Jones, ATL contre . CHI 8 JuJu Smith-Schuster, PIT contre HOU 9 Calvin Ridley, ATL contre CHI 10 AJ Brown, TEN @ MIN 11 Odell Beckham Jr., CLE contre WAS 12 Tyreek Hill, KC @ BAL 13 Keenan Allen, LAC contre . VOITURE 14 Tyler Lockett, SEA contre DAL 15 Kenny Golladay, DET @ ARZ 16 DJ Chark, JAX contre MIA 17 Mike Evans, TB @ DEN 18 Adam Thielen, MIN contre TEN 19 DeVante Parker, MIA @ JAX 20 Terry McLaurin , WAS @ CLE 21 Robert Woods, LAR @ BUF 22 Diontae Johnson, PIT contre HOU 23 Cooper Kupp, LAR @ BUF 24 Stefon Diggs, BUF contre LAR 25 TY Hilton, IND contre NYJ 26 DK Metcalf, SEA contre DAL 27 DJ Moore, CAR @ LAC 28 Julian Edelman, NE contre LV 29 Emmanuel Sanders, NO contre GB 30 Marquise Brown, BAL contre KC 31 Tyler Boyd, CIN @ PHI 32 Jarvis Landry, CLE contre WAS 33 Will Fuller V , HOU @ PIT 34 John Brown, BUF contre LAR 35 AJ Green, CIN @ PHI 36 CeeDee Lamb, DAL @ SEA 3 7 Jamison Crowder, NYJ @ IND 38 Marvin Jones, DET @ ARZ 39 Corey Davis, TEN @ MIN 40 Darius Slayton, NYG contre SF 41 Russell Gage, ATL contre CHI 42 Henry Ruggs III, LV @ NE 43 DeSean Jackson, PHI contre CIN 44 Brandin Cooks, HOU @ PIT 45 Parris Campbell, IND contre NYJ 46 Laviska Shenault Jr., JAX contre MIA 47 Preston Williams, MIA @ JAX 48 Michael Gallup, DAL @ SEA 49 Christian Kirk, ARZ contre DET 50 Larry Fitzgerald, ARZ contre DET 51 Anthony Miller, CHI @ ATL 52 Jerry Jeudy, DEN contre TB 53 Mike Williams, LAC contre CAR 54 Sammy Watkins, KC @ BAL 55 Allen Lazard, GB @ NO 56 Marquez Valdes-Scantling , GB @ NO 57 Golden Tate, NYG contre SF 58 Robby Anderson, CAR @ LAC 59 KJ Hamler, DEN contre TB 60 N’Keal Harry, NE contre LV 61 Cole Beasley, BUF contre LAR 62 Scotty Miller, TB @ DEN 63 Sterling Shepard, NYG contre SF 64 Tre’Quan Smith, NO contre GB 65 Kendrick Bourne, SF @ NYG 66 Danny Amendola, DET @ ARZ 67 Isaiah Ford, MIA @ JAX 68 Breshad Perriman, NYJ @ IND 69 Jalen Reagor PHI contre CIN 70 Curtis Samuel, CAR @ LAC 71 Chase Claypool, PIT contre HOU 72 Mecole Hardman, KC @ BAL 73 James Washington, PIT contre HOU 74 Damaire Byrd, NE contre LV 75 Van Jefferson, LAR @ BUF 76 Adam Humphries, TEN @ MIN 77 Quintez Cephus, DET @ ARZ 78 Michael Pittman Jr., IND contre NYJ 79 Justin Jefferson, MIN contre TEN 80 Hunter Renfrow, LV @ NE 81 Randall Cobb, HOU @ PIT 82 Demarcus Robinson, KC @ BAL 83 Bryan Edwards, LV @ NE 84 Brandon Aiyuk, SF @ NYG 85 John Ross III, CIN @ PHI 86 Josh Reynolds, LAR @ BUF 87 Jalen Guyton, LAC contre CAR 88 Steven Sims, WAS @ CLE 89 Kenny Stills, HOU @ PIT 90 Miles Boykin, BAL contre KC