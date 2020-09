La saison NFL est à nos portes! Et même si une grande partie de cette saison sera différente de tout ce que nous avons vu auparavant, certains agrafes de l’automne ne disparaissent tout simplement jamais. Comme, oui, les classements de puissance.

Vous ne serez peut-être pas autorisé à assister à un match de la NFL dans certaines villes cette année, mais comme toujours, vous pouvez vous rendre sur notre site tous les mardis pour les classements de puissance tout au long de la saison. Revenez sur le site mercredi pour nos prévisions du personnel sur les tranches de séries éliminatoires, les gagnants et plus encore. Mais voici comment nous voyons les 32 équipes en ce moment.

Électeurs du sondage NFL Power Rankings de cette semaine:

Albert Breer, Reporter principal de la NFL

Andrew Brandt, Chroniqueur Business of Football

Gary Gramling, Rédacteur principal

Mitch Goldich, Rédacteur / écrivain

Conor Orr, Rédacteur

Jenny Vrentas, Écrivain principal

Robert Deutsch-USA TODAY Sports

1. Chefs de Kansas City

Points dans le sondage: 192

Vote pour la meilleure place: 1 (6 personnes)

Votes à la plus basse place: 1 (6)

La saison dernière: 12-4, a remporté le Super Bowl

Semaine 1: vs Houston

Aperçu de la saison

Il n’y a eu qu’une seule décision unanime dans notre sondage: remettre les champions en titre du Super Bowl à la première place. Ils seront là jusqu’à ce que quelqu’un les fasse tomber.

2. Ravens de Baltimore

Points dans le sondage: 179

Votes la plus élevée: 3 (5)

Votes à la plus basse place: 4 (1)

La saison dernière: 14-2, perdu en ronde de division

Semaine 1: vs Cleveland

Aperçu de la saison

Les Ravens n’ont pas reçu de vote pour la deuxième place dans notre sondage, car ceux-ci ont été répartis entre les Saints, les 49ers, les Seahawks et les Titans. Mais avec autant d’électeurs plaçant la tête de série de l’année dernière dans l’AFC à la troisième place, ils ont recueilli suffisamment de votes pour dépasser ces autres équipes.

3. Saints de la Nouvelle-Orléans

Points dans le sondage: 176

Vote pour la plus haute place: 2 (2)

Votes à la plus basse place: 6 (1)

La saison dernière: 13-3, perdue en ronde wild-card

Semaine 1: contre Tampa Bay

Aperçu de la saison

Les Saints, comme les Ravens, espèrent rebondir après une sortie décevante des séries éliminatoires. Mais notre équipe NFC la mieux classée revient avec une liste chargée.

4. 49ers de San Francisco

Points dans le sondage: 175

Vote pour la plus haute place: 2 (2)

Votes à la plus basse place: 7 (1)

La saison dernière: 13-3, perdu au Super Bowl

Semaine 1: vs Arizona

Aperçu de la saison

Y aura-t-il une gueule de bois au Super Bowl dans la région de la baie? Que nos électeurs en voient un venir ou non, ils ont surtout donné aux champions en titre de la NFC le respect qu’ils ont gagné l’année dernière.

5. Eagles de Philadelphie

Points dans le sondage: 162

Votes la plus élevée: 5 (1)

Votes à la plus basse place: 7 (1)

La saison dernière: 9-7, perdu en ronde wild-card

Semaine 1: à Washington

Aperçu de la saison

Les Eagles se sont classés très haut dans ce sondage, datant d’avant la saison dernière. Nos électeurs s’attendent clairement à ce qu’ils soient meilleurs que l’équipe épuisée par les blessures que nous avons regardée l’année dernière.

6. Seahawks de Seattle

Points dans le sondage: 151

Votes la plus élevée: 2 (1)

Votes à la plus basse place: 17 (1)

La saison dernière: 11-5, perdu en ronde de division

Semaine 1: à Atlanta

Aperçu de la saison

Les Seahawks restent l’une des équipes les plus polarisantes de la ligue. Vous avez bien lu: ils ont obtenu une voix pour la deuxième place et une pour la 17e. Vous pouvez débattre entre vous de celui qui est le plus surprenant. Mais la plupart de nos électeurs les ont fermement dans l’image des séries éliminatoires NFC.

7. Titans du Tennessee

Points dans le sondage: 146

Votes la plus élevée: 2 (1)

Votes à la plus basse place: 12 (2)

La saison dernière: 9-7, perdu lors du match de championnat de l’AFC

Semaine 1: à Denver

Aperçu de la saison

Il est facile d’oublier que les Titans n’ont remporté que neuf matchs la saison dernière, mais nos électeurs les ont traités comme s’ils reprenaient là où ils s’étaient arrêtés – en roulant les Patriots et les Ravens dans une paire de victoires en séries éliminatoires.

8. Steelers de Pittsburgh

Points dans le sondage: 144

Votes la plus élevée: 4 (1)

Votes à la plus basse place: 15 (1)

La saison dernière: 8-8, deuxième place en AFC Nord

Semaine 1: aux Giants de New York

Aperçu de la saison

Les Steelers devraient à nouveau avoir l’une des meilleures défenses du football, et un Ben Roethlisberger en bonne santé en fait une équipe parmi les 10 premières.

9. Cowboys de Dallas

Points dans le sondage: 142

Votes la plus élevée: 7 (1)

Votes à la plus basse place: 12 (2)

La saison dernière: 8-8, deuxième place en NFC Est

Semaine 1: aux Rams de Los Angeles

Aperçu de la saison

La partie la plus notable de l’intersaison des Cowboys a été de ne pas signer Dak Prescott pour un accord à long terme. Mais ils l’ont pour 2020, peu importe ce que l’avenir leur réserve, et cela en fait une équipe du top 10 de la pré-saison.

10. Packers de Green Bay

Points dans le sondage: 131

Votes la plus élevée: 5 (1)

Votes à la plus basse place: 16 (1)

La saison dernière: 13-3, perdu dans le match de championnat NFC

Semaine 1: au Minnesota

Aperçu de la saison

L’une des équipes les plus polarisantes de l’année dernière arrive au n ° 10. Même si elles ne reproduisent pas leur record de 13-3, elles devraient jouer un rôle dans le NFC.

11. Texans de Houston

Points dans le sondage: 128

Votes la plus élevée: 8 (1)

Votes à la plus basse place: 18 (1)

La saison dernière: 10-6, perdue en ronde de division

Semaine 1: à Kansas City

Aperçu de la saison

DeAndre Hopkins est parti, mais Deshaun Watson a été payé et les Texans ramènent encore beaucoup de talent.

12. Buffalo Bills

Points dans le sondage: 126

Votes la plus élevée: 11 (4)

Vote pour la plus basse place: 14 (2)

La saison dernière: 10-6, perdue en ronde wild-card

Semaine 1: vs New York Jets

Aperçu de la saison

Cela fait longtemps que les Buffalo Bills sont entrés dans la saison en tant qu’équipe la mieux notée de l’AFC Est, mais ce n’est pas la chose la plus étrange qui se soit produite en 2020.

13. Vikings du Minnesota

Points dans le sondage: 120

Votes la plus élevée: 6 (1)

Votes à la plus basse place: 19 (1)

La saison dernière: 10-6, perdue en ronde de division

Semaine 1: vs Green Bay

Aperçu de la saison

Les Vikings étaient une autre équipe polarisante dans notre classement, se situant entre la sixième et la 19e. Nous apprendrons beaucoup d’un match de la semaine 1 contre les Packers.

14. Boucaniers de Tampa Bay

Points dans le sondage: 119

Votes la plus élevée: 10 (1)

Votes à la plus basse place: 17 (1)

La saison dernière: 7-9, troisième place en NFC Sud

Semaine 1: à la Nouvelle-Orléans

Aperçu de la saison

Oui, la nouvelle équipe de Tom Brady arrive à une place devant son ancienne équipe. Pouvons-nous déjà avancer rapidement jusqu’à dimanche pour Brady contre Drew Brees?

15. Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Points dans le sondage: 114

Votes la plus élevée: 10 (2)

Votes à la plus basse place: 22 (1)

La saison dernière: 12-4, perdu en ronde wild-card

Semaine 1: vs Miami

Aperçu de la saison

De toute évidence, nous nous concentrons tous sur la façon dont Cam Newton remplace Tom Brady, mais le nombre de joueurs défensifs qui ont choisi de ne pas quitter la Nouvelle-Angleterre cette saison pourrait être tout aussi important.

16. Colts d’Indianapolis

Points dans le sondage: 109

Votes la plus élevée: 5 (1)

Votes à la plus basse place: 19 (2)

La saison dernière: 7-9, troisième place de l’AFC Sud

Semaine 1: à Jacksonville

Aperçu de la saison

Les Colts se classent à peine dans la première moitié de notre classement, bien qu’ils aient un admirateur qui les a placés dans le top cinq. Ils sont construits pour gagner maintenant si Philip Rivers joue comme les Colts l’attendent.

17. Rams de Los Angeles

Points dans le sondage: 105

Votes la plus élevée: 7 (1)

Votes à la plus basse place: 22 (1)

La saison dernière: 9-7, troisième place en NFC Ouest

Semaine 1: vs Dallas

Aperçu de la saison

L’année dernière, les Rams auraient été une équipe éliminatoire si les séries éliminatoires avaient augmenté à sept dans chaque conférence un an plus tôt. Cette année, ils ouvriront une nouvelle ère en baptisant leur stade le Sunday Night Football.

18. Atlanta Falcons

Points dans le sondage: 98

Votes la plus élevée: 12 (1)

Votes à la plus basse place: 21 (1)

La saison dernière: 7-9, deuxième place dans NFC Sud

Semaine 1: vs Seattle

Aperçu de la saison

Les Falcons ont terminé en force la saison dernière, nous verrons si cet élan se poursuit jusqu’en 2020.

19. Chargeurs de Los Angeles

Points dans le sondage: 84

Votes la plus élevée: 16 (1)

Votes à la plus basse place: 25 (1)

La saison dernière: 5-11, quatrième place à l’AFC Ouest

Semaine 1: à Cincinnati

Aperçu de la saison

Ce ne serait pas début septembre si nous ne parlions pas tous nous-mêmes des Chargers. Mais tout le monde ne prend pas l’appât, en particulier après la nouvelle de la blessure de Derwin James.

20. Les cardinaux de l’Arizona

Points dans le sondage: 79

Votes la plus élevée: 18 (1)

Votes à la plus basse place: 22 (1)

La saison dernière: 5-10-1, quatrième place en NFC Ouest

Semaine 1: à San Francisco

Aperçu de la saison

Les Cardinals ont eu tellement de battage médiatique au printemps et en été en tant que candidat à la deuxième année de Kliff Kingsbury et Kyler Murray, il est un peu surprenant de voir que tous nos votes les placent entre le 18e et le 22e.

21. Les Raiders de Las Vegas

Points dans le sondage: 73

Votes la plus élevée: 18 (1)

Votes à la plus basse place: 23 (1)

La saison dernière: 7-9, troisième place de l’AFC Ouest

Semaine 1: à Carolina

Aperçu de la saison

Les Raiders ont des espoirs en séries éliminatoires pour leur première saison à Vegas, mais nos électeurs disent qu’ils ont un peu de travail à faire pour y arriver.

22. Lions de Détroit

Points dans le sondage: 66

Votes la plus élevée: 15 (1)

Vote pour la plus basse place: 27 (2)

La saison dernière: 3-12-1, quatrième place dans NFC Nord

Semaine 1: vs Chicago

Aperçu de la saison

Matt Patricia entame sa troisième saison en tant qu’entraîneur des Lions, terminant consécutivement à la dernière place. C’est peut-être maintenant ou jamais en 2020.

23. Denver Broncos

Points dans le sondage: 64

Votes la plus élevée: 20 (1)

Votes à la plus basse place: 24 (2)

La saison dernière: 7-9, deuxième place de l’AFC Ouest

Semaine 1: vs Tennessee

Aperçu de la saison

Drew Lock va-t-il devenir une franchise QB? Les gens ont des points de vue très différents sur lui après ses cinq départs la saison dernière, mais nos électeurs sont pour la plupart parvenus à un consensus sur le classement des Lions.

24. Cleveland Browns

Points dans le sondage: 62

Votes la plus élevée: 21 (1)

Votes à la plus basse place: 23 (5)

La saison dernière: 6-10, troisième place de l’AFC Nord

Semaine 1: à Baltimore

Aperçu de la saison

Les Browns étaient 13e lors de notre sondage sur le pouvoir de pré-saison l’année dernière, pas aussi flagrant que nous le pensions. Mais nous ne sommes pas encore tombés amoureux de cela.

25. Ours de Chicago

Points dans le sondage: 46

Votes la plus élevée: 24 (1)

Votes à la plus basse place: 27 (1)

La saison dernière: 8-8, troisième place en NFC Nord

Semaine 1: à Detroit

Aperçu de la saison

Les Bears restent avec Mitchell Trubisky pour la semaine 1, et nous les plaçons quatrième dans la NFC Nord pour commencer la saison.

26. Miami Dolphins

Points dans le sondage: 41

Vote pour la plus haute place: 24 (2)

Votes à la plus basse place: 29 (1)

La saison dernière: 5-11, quatrième place de l’AFC Est

Semaine 1: en Nouvelle-Angleterre

Aperçu de la saison

La plupart d’entre nous sont plutôt optimistes sur le travail de Brian Flores à Miami. Mais même après cinq victoires surprenantes l’année dernière, il est difficile de trouver de la place pour faire progresser les Dolphins.

27. Jets de New York

Points dans le sondage: 39

Votes la plus élevée: 26 (4)

Votes à la plus basse place: 28 (1)

La saison dernière: 7-9, troisième place de l’AFC Est

Semaine 1: à Buffalo

Aperçu de la saison

Il ne semble pas y avoir beaucoup d’optimisme à propos des Jets cette saison, mais nous promettons de garder l’esprit ouvert.

28. Giants de New York

Points dans le sondage: 32

Votes la plus élevée: 25 (2)

Vote pour la plus basse place: 29 (4)

La saison dernière: 4-12, troisième place en NFC Est

Semaine 1: vs Pittsburgh

Aperçu de la saison

Les Giants se classent encore plus bas que les Jets pour lancer ce qui pourrait être une très longue année à New York.

29. Bengals de Cincinnati

Points dans le sondage: 26

Votes la plus élevée: 28 (4)

Vote pour la plus basse place: 30 (2)

La saison dernière: 2-14, quatrième place en AFC Nord

Semaine 1: vs Los Angeles Chargers

Aperçu de la saison

Joe Burrow sera le seul QB recrue à commencer la semaine 1, et il y a de fortes chances qu’il fasse en sorte que la misérable saison de l’année dernière en vaille la peine.

30. Panthers de la Caroline

Points dans le sondage: 20

Votes la plus élevée: 28 (1)

Votes à la plus basse place: 31 (1)

La saison dernière: 5-11, quatrième place dans NFC Sud

Semaine 1: vs Las Vegas

Aperçu de la saison

En vient Matt Rhule pour l’année 1 de ce qui semble être un projet de reconstruction de plusieurs années.

31. Washington

Points dans le sondage: 12

Votes la plus élevée: 30 (1)

Votes à la plus basse place: 32 (1)

La saison dernière: 3-13, quatrième place en NFC Est

Semaine 1: vs Philadelphie

Aperçu de la saison

Ce fut une intersaison turbulente à Washington, pour beaucoup trop de raisons, et la nouvelle équipe de Ron Rivera vient en fait à un endroit derrière son ancienne.

32. Jaguars de Jacksonville

Points dans le sondage: 7

Votes la plus élevée: 31 (1)

Vote pour la plus basse place: 32 (5)

La saison dernière: 6-10, quatrième place de l’AFC Sud

Semaine 1: vs Indianapolis

Aperçu de la saison

Qu’ils soient en tank ou non, Trevor Lawrence Watch est officiellement activé.