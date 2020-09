Malgré un retard de plus de deux mois par rapport à sa date de départ prévue fin juin, la 107e édition du Tour de France revient dans la campagne française à partir du 29 août. La course de 23 jours, 21 étapes, serpentant 3 470 kilomètres (2 156 milles) reste la même, mais la pandémie COVID-19 signifie que ce sera une course pas comme les autres.

L’édition de cette année part de Nice et arrive à sa fin de cérémonie à Paris plus de trois semaines plus tard. Le parcours comprend huit étapes de montagne avec quatre arrivées au sommet, neuf étapes de plat, trois étapes vallonnées et un contre-la-montre individuel l’avant-dernier jour.

Le vainqueur de 2019, Egan Bernal, revient avec l’équipe Ineos et cherche à remporter sa deuxième victoire au Tour de France. Il est le premier Colombien à remporter le titre et le troisième plus jeune coureur à le faire à l’âge de 22 ans et 196 jours.

Dans un remaniement inattendu, le quadruple champion Chris Froome et le vainqueur du Tour de France 2018 Geraint Thomas ont été laissés à l’écart d’Ineos et regarderont la course de chez eux. Vous trouverez ci-dessous une liste mise à jour des vainqueurs d’étape, les classements les plus récents et les maillots colorés que portent les coureurs.

Classement Tour de France 2020

1. Primoz Roglic (Slovénie) – 42 heures, 15 minutes, 23 secondes 2. Egan Bernal (Colombie) – +00.00.21 3. Guillaume Martin (France) – +00.00.28 4. Romain Bardet (France) – +00.00 .30 5. Nairo Quintana (Colombie) – +00.00.32

Vainqueurs du Tour de France, résultats par étape

Le Tour de France 2020 part de Nice et se termine 23 jours plus tard dans la capitale du pays, Paris. Les cyclistes ne bénéficient que de deux jours de repos pendant le trajet éprouvant de 3470 km (2156 mi).

#

Date

Longueur

Étape

Gagnant

1 29 août 156 km (97 mi) Nice à Nice (plat) Alexander Kristoff 2 30 août 187 km (116 mi) Nice à Nice (montagne) Julian Alaphilippe 3 21 août 198 km (123 mi) Nice à Sisteron ( à plat) Caleb Ewan 4 septembre 1 157 km (100 mi) Sisteron à Orcières-Merlette (vallonné) Primoz Roglic 5 septembre 2 183 km (114 mi) Gap à Privas (plat) Wout van Aert 6 septembre 3 191 km (119 mi.) Le Teil à Mont Aigoual (vallonné) Alexey Lutsenko 7 sept. 4 168 km (104 mi) Millau à Lavaur (plat) Wout van Aert 8 sept. 5 140 km (88 mi) Cazeres-Sur-Garonne à Loudenvielle ( montagne) Nans Peters 9 6 sept. 154 km (95 mi) Pau à Laruns (montagne) Tadej Pogacar Jour de repos 7 sept 10 8 sept. 170 km (105 mi) Ile d’Oléron à Ile de Ré (plat) Sam Bennett 11 sept. 9 167 km (104 mi) Châtelaillon-Plage à Poitiers (plat) – 12 sept. 10 218 km (135 mi) Chauvigny à Sarran (vallonné) – 13 sept. 11 191 km (119 mi) Châtel-Guyon à Puy Mary (montagne) – 14 sept. 12 197 km (121 mi) Clermont-Ferrand à Lyon (plat) – 15 septembre 13 175 km (108 mi) Lyon à Gra nd Colombier (montagne) – Jour de repos 14 sept. 16 sept. 15 164 km (102 mi) La Tour-Du-Pin à Villard-De-Lans (plat) – 17 sept. 16 168 km (106 mi) Grenoble à Méribel (montagne) – 18 sept. 17 168 km (109 mi) Méribel à La Roche-Sur-Foron (montagne) – 19 sept. 18 160 km (103 mi) Bourg-En-Bresse à Champagnole (plat) – 20 sept. 19 36 km (81 mi) Lure à La Planche Des Belles Filles (contre-la-montre individuel) – 21 sept.20 122 km (76 mi) Mantes-La-Jolie à Paris (plat) –

Que signifient les maillots du Tour de France?

Alors que la plupart des fans de cyclisme occasionnels connaissent le maillot jaune donné au coureur avec le temps cumulé le plus bas avant l’étape de ce jour-là, il existe en fait une poignée de couleurs et de numéros de maillot qui symbolisent différentes significations.

Au total, 176 coureurs représentant 30 pays, courent pour 22 équipes différentes. Chaque équipe a son propre maillot personnalisé orné de divers sponsors, mais quelques coureurs d’élite sélectionnés ne correspondront pas à leurs coéquipiers. Voici ce que sont les maillots spéciaux et ce qu’ils représentent.

Maillot jaune

Le maillot jaune familier est connu sous le nom de maillot jaune. Ce maillot indique le cycliste avec le temps cumulé le plus bas avant le départ de l’étape de ce jour-là. Parce que le maillot est basé sur le temps total, il ne va pas nécessairement uniquement au coureur qui a remporté l’étape de ce jour-là. Le vainqueur de l’année dernière, Egan Bernal, n’a porté le maillot jaune que pendant trois étapes.

Jersey à pois

Un maillot blanc à pois rouges est décerné au “roi des montagnes”.

Les montagnes sont notées en fonction de leur pente, de leur longueur et de leur position sur le parcours et reçoivent des points correspondant à cette pente. Le premier coureur à franchir les collines et les montagnes reçoit ensuite les points correspondants. Le premier maillot à pois rouges a été porté pour la première fois en 1975.

Jersey vert

Le maillot vert, ou maillot vert, est le maillot du sprinter, remis au leader du classement par points.

Les 10 à 25 premiers coureurs qui franchissent l’arrivée de l’étape de ce jour reçoivent des points en fonction du profil de l’étape (c’est-à-dire plat, vallonné, montagneux). Des parcours plus plats produisent plus de points, conduisant ainsi à l’association d’un sprinter excellent sur ces parcours.

Le vainqueur du maillot vert l’an dernier, Peter Sagan, détient également le record du plus grand nombre de victoires (7). Il a remporté le mailot vert sept des huit dernières années.

Jersey blanc

Le maillot blanc revient au meilleur jeune cavalier. Ce maillot est porté par le coureur général le plus rapide qui a moins de 25 ans le 1er janvier de la course de cette année-là. Egan Bernal a également remporté ce maillot l’année dernière.

Autres maillots

Les numéros de couleur différents que certains coureurs portent sont légèrement moins visibles que les maillots de différentes couleurs. Le coureur le plus combatif de chaque étape – après chaque étape hors contre-la-montre, un jury décide du coureur le plus agressif de la journée – portera un numéro rouge sur fond blanc, au lieu de l’habituel noir sur blanc.

Les cyclistes avec un numéro noir sur fond jaune représentent les coureurs de l’équipe avec les trois coureurs les plus rapides. Ils ont également la possibilité de porter des casques jaunes.

De plus, les champions du monde en titre de la course sur route et du contre-la-montre individuel portent un maillot arc-en-ciel dans ces étapes respectives du Tour. Ce maillot se compose d’un maillot blanc entouré de bandes vertes, jaunes, noires, rouges et bleues. Les Championnats du monde de cette année se déroulent le même jour que la dernière étape du Tour de France, ce qui signifie que les coureurs devront décider à quelle épreuve participer.

Records du Tour de France

Avec 106 ans d’histoire, d’innombrables records ont tout le temps de monter et de descendre au fil des différentes itérations du Tour de France. Pour commencer, c’est juste la deuxième fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l’événement n’a pas eu lieu en juillet.

Eddy Merckx est le Michael Jordan du cyclisme ayant remporté un record de 34 étapes et cinq titres du Tour de France. Il est rejoint par Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Miguel Indurain comme les cinq seuls vainqueurs de l’événement.

Merckx est également le seul cycliste à avoir remporté toutes les catégories à l’issue d’un Tour de France. En 1969, le cycliste belge était le roi des montagnes, a remporté le classement combiné, le prix de combativité et le concours de points, et a remporté le Tour.

Alors que Merckx portait tous les maillots colorés, le double vainqueur du Tour de France n’a jamais remporté le maillot jaune pendant la course – Jean Robic en 1947 et Jan Janssen en 1968.

La plus grande marge de victoire est de 28 minutes 17 secondes, accomplie par Fausto Coppi en 1952. La victoire de Greg LeMond de huit secondes, sur Laurent Fignon en 1989, reste la plus mince marge.