La semaine 1 de la NFL 2020 a déjà créé un bouleversement par rapport à notre classement initial de puissance avant la saison chez Sporting News. Comme prévu, il y a eu plus que quelques résultats inattendus qui ont bouleversé la hiérarchie de la ligue.

Une partie du top est restée la même, mais les répliques ont été ressenties avec plusieurs équipes qui ont abandonné le top 10. D’un autre côté, quelques victoires surprenantes de ceux du bas ont tout changé pour brouiller le milieu aussi.

Ce n’est qu’un match, mais certains prétendants sont déjà confrontés à de gros trous avant la semaine 2, tandis que certains parvenus ont une grande confiance qu’ils peuvent continuer à étourdir après la semaine 1.

Voici les classements de puissance NFL mis à jour de Sporting News à l’entrée de la semaine 2:

SURRÉACTIONS DE LA SEMAINE 1

Aaron Rodgers pour MVP, Tom Brady a terminé, les 49ers ont la gueule de bois

Classements de puissance NFL

1. Kansas City Chiefs 1-0 (classement de la semaine dernière: 1)

Patrick Mahomes avait son jeu typique après la signature de son méga contrat. Mais qu’en est-il de ce jeu de défense et de course chargé contre les Texans. Les champions du Super Bowl 54 seront difficiles à retirer de cet endroit tout au long du Super Bowl 55.

2. Ravens de Baltimore 1-0 (2)

Lamar Jackson a montré qu’il n’était pas intéressé à redonner le MVP à Mahomes avec plus de joueurs de haut niveau et de passes d’élite. La nouvelle défense des Ravens a également fait une belle déclaration en battant les Browns.

3. New Orleans Saints 1-0 (5)

Les saints ont récompensé Alvin Kamara et il les a récompensés immédiatement en portant leur offense contre les boucaniers. Ils devaient également être heureux de récupérer les gros jeux défensivement.

4. Seattle Seahawks 1-0 (6)

Russell Wilson veut que tout le monde sache qu’il devrait être dans la conversation pour son premier MVP. Jamal Adams n’a pas perdu de temps contre les Falcons en posant le marteau en tant que nouvel exécuteur défensif.

5. Bills de Buffalo 1-0 (10)

Les Bills ont eu leur chemin avec les Jets alors que Josh Allen ressemblait à un quart-arrière complet de la troisième année. Leur défense grouillait et faisait paraître la chose facile, aussi comme les nouveaux favoris de l’AFC Est.

6. Packers de Green Bay 1-0 (12)

Aaron Rodgers le laisse toujours déchirer à un niveau élevé, prenant presque personnellement le fait qu’ils ont rédigé Jordan Love et ne l’ont pas recruté de larges receveurs. Ils continuent également à bien faire tourner le ballon, démantelant les Vikings. Cela faisait un moment qu’ils n’étaient pas aussi explosifs.

7. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 1-0 (13)

Cam Newton a fait ce qu’il fallait à ses débuts et pour gagner plus de matchs pour les Patriots à l’avenir: se reposer sur la course, y compris la sienne, et la défense. Ce serait vraiment intéressant s’il pouvait bientôt montrer la forme MVP en tant que passeur.

8. Steelers de Pittsburgh 0-0 (8)

Les Steelers devraient se sentir bien après avoir terminé 8-8 avec leur sol défensif élevé en 2019, en particulier avec leurs prouesses de passe sur le point d’être restaurées et plus de confiance dans le jeu en cours d’exécution en 2020.

9. Arizona Cardinals 1-0 (16)

Kyler Murray s’est agrandi et a maintenant un récepteur large dominant à DeAndre Hopkins. L’attaque de Kliff Kingsbury était équilibrée contre les 49ers et la défense commence également à tirer davantage parti des meneurs de jeu.

10. Los Angeles Rams 1-0 (17)

Les Rams ont Aaron Donald et Jalen Ramsey, et ce talent défensif d’élite s’est bien répandu contre les Cowboys. Ils ont également prouvé qu’ils avaient toujours la même identité de course et de réception dans leur simple infraction avec Malcolm Brown et Van Jefferson au lieu de Todd Gurley et Brandin Cooks.

11. San Francisco 49ers 0-1 (4)

Les 49ers ont pris quelques bosses à l’offensive alors que leurs blessures au receveur large les rattrapaient contre les Cardinals. Leur défense a également prouvé qu’elle avait encore quelques trous loin des stars Nick Bosa et Richard Sherman.

12. Buccaneers de Tampa Bay 0-1 (3)

Les Bucs étaient bâclés contre les Saints et ce n’était pas seulement Tom Brady. Ils n’étaient pas sains pour bloquer et tacler et indisciplinés pour accumuler des pénalités. Bruce Arians a beaucoup à nettoyer pour qu’ils soient à la hauteur de leur statut concurrentiel.

13. Chargeurs de Los Angeles 1-0 (20)

Les Chargers remportent une victoire contre les Bengals lors d’un long voyage sur la route, faisant preuve d’une grande détermination et de ténacité avec une attaque plus grave avec Tyrod Taylor. Leur défense a réussi à se renforcer contre la course et n’a survécu à aucun Derwin James au début.

14. Vikings du Minnesota 0-1 (9)

La défense des Vikings semblait perdue et confuse avec de gros changements à l’avant et au secondaire. Cela a rompu leur plan de match offensif, mais au moins Kirk Cousins ​​était à la hauteur de la tâche de ralliement. Mike Zimmer doit remettre sa formule sur la bonne voie, stat.

15. Cowboys de Dallas 0-1 (11)

Les Cowboys avec Mike McCarthy étaient à peu près les mêmes que les Cowboys avec Jason Garrett – perdant des matchs serrés en retard en raison d’un échec dans les jeux de fin d’embrayage. Dak Prescott et Ezekiel Elliott continuent de faire de leur mieux, mais les problèmes de blocage et de défense continuent de s’infiltrer aux mauvais moments.

16. Équipe de football de Washington 1-0 (32)

Ca c’était quoi? Ron Rivera a été une inspiration pour nettoyer la culture de l’équipe et vous pouvez dire que les joueurs aiment déjà jouer pour lui. N’oubliez pas son influence défensive, ressentie tout de suite dans Chase Young et un front talentueux contre les Eagles.

17. Eagles de Philadelphie 0-1 (7)

Ca c’était quoi? La ligne offensive des Eagles est maintenant une faiblesse et ils ont toujours des problèmes de cohérence et de blessure au receveur large. Ils devraient également être plus une unité défensive dominante, par rapport à une unité qui a des défaillances clés.

18. Las Vegas Raiders 1-0 (23)

La défense des Raiders s’est améliorée mais il reste encore beaucoup de faiblesses à exploiter. Heureusement, leur attaque axée sur la course les place dans une meilleure position pour obtenir les grandes passes quand ils en ont besoin.

19. Denver Broncos 0-0 (21)

Les Broncos ont perdu Von Miller et c’est un coup dur pour leurs bonnes vibrations défensives. Les blessures au receveur large réduisent déjà leur optimisme offensif avec Drew Lock.

20. Titans du Tennessee 0-0 (22)

Les Titans sont un véritable joker d’équipe. Ils pourraient s’appuyer sur le succès avec Mike Vrabel, Derrick Henry, Ryan Tannehill et la défense avec Jadeveon Clowney dans le mélange. Ils pourraient également régresser avec des limitations autour de Tannehill et certaines préoccupations de deuxième niveau et secondaires.

21. Ours de Chicago 1-0 (24)

Ca c’était quoi? Mitchell Trubisky avait une puanteur classique jusqu’à ce qu’il se transforme en Captain Comeback semblable à Matthew Stafford contre les Lions. Le jeu de course et la défense sont un meilleur soutien.

22. Jaguars de Jacksonville 1-0 (31)

Gardner Minshew veut être leur quart-arrière de la franchise à long terme et a joué comme ça, reconnaissant que son équipe soit restée avec lui en deuxième année. Le jeu de course et la défense ont évité le décrochage anticipé tôt, aussi bien contre les Colts.

23. Texans de Houston 0-1 (14)

Les Texans ont une bonne base offensive avec Deshaun Watson et maintenant David Johnson. Mais leur défense ne manquera pas de continuer à avoir des écueils majeurs même lorsqu’ils ne jouent pas les Chiefs.

24. Cleveland Browns 0-1 (15)

Les brownies étaient des toasts brûlés dès leur arrivée à Baltimore. Baker Mayfield a pris ses premières bosses dans la nouvelle infraction comme il l’était dans l’ancienne. Le jeu de course et la défense contre la course étaient cependant des signes encourageants.

25. Atlanta Falcons 0-1 (18)

Les Falcons sont la même équipe que la saison dernière. Ils veulent être plus dépendants de la course maintenant avec Todd Gurley, mais ils réalisent ensuite que leurs principales faiblesses défensives et leurs incroyables forces de jeu de passe – Matt Ryan jetant à Julio Jones et Calvin Ridley – les forcent à adopter une identité différente. Malheureusement, ce n’est pas une victoire pour Dan Quinn.

26. Colts d’Indianapolis 0-1 (19)

Les Colts espéraient que Philip Rivers nettoierait le quart-arrière, mais cela ne s’est pas encore manifesté contre les Jaguars. Ils semblaient également un peu perdus défensivement contre la course et la passe. Cela ne ressemble pas à une équipe de rebond des séries éliminatoires pour Frank Reich.

27. Giants de New York 0-0 (25)

Les Giants sont ravis de voir leur attaque à pleine puissance pour Jason Garrett, mais leur défense, malgré les reprises de Blake Martinez et James Bradberry, est faite pour être séparée en transition.

28. Bengals de Cincinnati 0-1 (26)

Les Bengals ont vu un Joe Burrow confiant à ses débuts, mais ils ont également vu sa recrue en ratant quelques lancers et en succombant à la pression contre une bonne défense de passe des Chargers. Cela dit, ils ont dû être très satisfaits de leur amélioration défensive, même avec la fin des mauvaises équipes spéciales.

29. Panthers de la Caroline 0-1 (28)

Les Panthers ont fait le bon choix offensivement avec Joe Brady, Robby Anderson et Teddy Bridgewater, ajoutant à ce qu’ils avaient moins Cam Newton. Mais au-delà de ne pas nourrir Christian McCaffrey sur ce quatrième et un critique, la vraie préoccupation tout au long de la saison sera une mauvaise défense dans tous les sens.

30. Lions de Détroit 0-1 (27)

Les Leos sont généralement ceux qui effectuent l’arrêt du quatrième quart avec Stafford, mais au lieu de cela, leur défense a continué de fondre, ce qui a maintenant Matt Patricia à 9-23 et ne semble pas durer une autre saison.

31. Miami Dolphins 0-1 (29)

Les Dolphins n’étaient pas si compétitifs en Nouvelle-Angleterre car leur défense s’est repliée facilement contre la course et leur attaque ne pouvait rien faire avec la passe une fois que DeVante Parker a été mis à l’écart. Ils feront probablement un pas ou deux en arrière de 5-11.

32. New York Jets 0-1 (30)

Les Jets ont montré peu de vie offensivement ou défensivement sous Adam Gase à Buffalo avec plus de luttes de Sam Darnold, qui semblent vraiment mauvaises par rapport à Allen, Jackson et même Mayfield dans la même classe de draft. Peut-être que Gase et Darnold veulent forcer les Jets dans une nouvelle situation d’entraîneur et de QB à l’esprit offensif en 2021?