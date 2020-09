La semaine 2 dans la NFL signifiait que chaque équipe qui jouait à domicile lors de la semaine 1 devait partir sur la route, et vice versa. Après seulement deux matchs, ou pendant un huitième de la saison 2020, il y a déjà une meilleure indication de ce que les équipes se dirigent quelque part contre nulle part.

Quelques équipes du meilleur ou du pire ont performé exactement comme on s’y attend. Mais c’est dans la NFL, où les surprises et les déceptions sont au rendez-vous, même dans l’étape de sprint avant le marathon.

Après des résultats plus prévisibles, voici comment les 32 équipes se comparent les unes aux autres à la troisième semaine du dernier regard de Sporting News sur la hiérarchie de la ligue:

1. Kansas City Chiefs 2-0 (classement de la semaine dernière: 1)

La défense contre la course continue à avoir des problèmes et leur attaque de passe n’est pas toujours automatique. Mais ils ont toujours Patrick Mahomes pour sauver la situation, et tout ce dont il a besoin, c’est d’une chance de retard. Cette évasion de Los Angeles maintient le rêve de 16-0 en vie, mais l’équipe n ° 2 ici est la prochaine sur le calendrier.

2. Ravens de Baltimore 2-0 (2)

Les Ravens ont volé à des hauteurs similaires avec Lamar Jackson faisant son jeu efficace de passes et de MVP à nouveau. Ils ont profité de quelques promenades contre les Browns et les Texans, mais ils ont finalement obtenu leur revanche avec les Chiefs pour prouver s’ils peuvent être à nouveau les meilleurs de l’AFC.

3. Seattle Seahawks 2-0 (4)

Ils ont Russell Wilson et un solide jeu de course à pied, ce qui les a aidés à surmonter des points importants et à passer rapidement des problèmes de défense. Mais Wilson a surpassé deux anciens MVP, Matt Ryan et Cam Newton. L’amusement d’élite QB continue contre Dak Prescott et les Cowboys.

4. Bills de Buffalo 2-0 (5)

Josh Allen essaie de se mettre dans la même compagnie amusante que Mahomes et Jackson. Les Bills n’ont pas rendu les choses aussi faciles parfois contre les Jets et les Dolphins, mais les résultats solides sont là. Les Rams seront un bon test plus difficile.

5. Pittsburgh Steelers 2-0 (7)

Ben Roethlsiberger est de retour à coup sûr et le jeu de course continue de battre les coups. Leur défense essaie peut-être de rattraper leur retard, sachant peut-être qu’il leur incombe moins de renvoyer, d’intercepter et de se déshabiller pour sauver la situation. Ils devraient continuer à rouler sur les Texans.

6. Packers de Green Bay 2-0 (6)

Les Packers ont fait ce qu’ils voulaient avec Aaron Rodgers et Aaron Jones, revenant à leurs jours offensifs les plus explosifs. Les Lions et les Vikings étaient cependant des jeux-concours, et ils attiraient les saints les plus forts sur la route aux heures de grande écoute.

7. Saints de la Nouvelle-Orléans 1-0 (3)

Les Saints espèrent le rendre parfait pour rester en tête des Buccaneers avec une victoire sur les Raiders. Ils ne peuvent pas se laisser surprendre par les Packers, car ils doivent naviguer sans avoir d’abord Michael Thomas.

8. Rams de Los Angeles 2-0 (10)

Les Rams peuvent à nouveau courir le ballon avec n’importe qui et continuer à prendre la pression de Jared Goff avec un jeu de passes plus amical. Ils ont également vu leur remaniement des intrigues défensives fonctionner très bien pour compléter leurs superstars, Aaron Donald et Jalen Ramsey.

9. Arizona Cardinals 2-0 (9)

Les Cardinals ont vu Kyler Murray donner la chance à ses adversaires avec une grosse aide de DeAndre Hopkins. Ils doivent également être heureux de la façon dont leur défense monte derrière Chandler Jones et devant Budda Baker. Kliff Kingsbury est l’un des premiers entraîneurs de l’année.

10. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 1-1 (8)

File Kingsbury sous Bill Belichick, qui a attendu longtemps pour trouver Cam Newton pour remplacer Tom Brady. Ils ont obtenu Newton pour presque rien et maintenant il joue à nouveau comme un MVP en bonne santé. Irréel.

11. San Francisco 49ers 1-1 (11)

Les 49ers continuent d’être décimés par les blessures, indiquant qu’ils ne sont pas à l’abri de l’attrition post-Super Bowl. Ils doivent survivre avec ce qu’ils ont offensivement et défensivement sans Jimmy Garoppolo et Nick Bosa. On se demande combien de temps ils peuvent s’accrocher. Ils retournent à New York pour affronter les faibles Giants, cependant, comme une autre pause dans la troisième semaine.

12. Tampa Bay Buccaneers 1-1 (12)

Les Bucs ont redressé le bateau pirate à la maison, trouvant leur solide jeu de course avec Ronald Jones et Leonard Fournette pour soutenir Brady dans ses efforts de lancer sur le terrain. L’horaire continue de s’ouvrir un peu où ils resteront sur les talons des Saints.

13. Cowboys de Dallas 1-1 (15)

Les Cowboys doivent payer Prescott à long terme, stat, après ce dernier miracle qu’il a tiré contre les Falcons. Il fait tout ce qui est nécessaire en passant et en courant pour couvrir tous leurs autres problèmes, y compris un manque de discipline et une défense cohérente.

14. Titans du Tennessee 2-0 (19)

Les Titans ont réussi à se qualifier pour le championnat de l’AFC avec une formule offensive similaire, Ryan Tannehill effectuant de gros jeux efficaces contre la menace de puissance de Derrick Henry. Mais leur défense n’a pas semblé très bonne contre deux infractions limitées. Heureusement, leur emploi du temps leur donne ensuite les Vikings en difficulté.

15. Chicago Bears 2-0 (20)

Les Bears ont dansé devant les Lions et l’équipe de football de Washington dans un très beau programme d’ouverture, redécouvrant leur jeu de course et leur base de défense. Ils auront besoin de Mitchell Trubisky pour passer beaucoup mieux avec les Falcons.

16. Chargeurs de Los Angeles 1-1 (13)

Justin Herbert n’a peut-être pas le concert de départ pour de bon, dit Anthony Lynn? Qu’est-ce que c’est? Revenir à Tyrod Taylor, même en bonne santé, n’aurait aucun sens. De plus, ce sont les Panthers de la semaine 3, un excellent jeu pour Herbert pour continuer à renforcer la confiance. La recrue qui se penchait si bien sur la course à pied, la défense et les bons receveurs devait être inspirante, non?

17. Las Vegas Raiders 1-0 (18)

Les Raiders ont profité de leur affrontement avec les Panthers, mais ils auront une meilleure lecture d’eux-mêmes derrière les Chiefs lorsqu’ils baptiseront Las Vegas avec les Saints. Ils suivent en affrontant les Patriots pendant une courte semaine.

18. Équipe de football de Washington 1-1 (16)

Washington a eu un réveil contre les Cardinals car cela ne pouvait pas empêcher Murray et Dwayne Haskins ne peut pas faire trop avec une aide limitée autour de lui. L’équipe de Ron Rivera a surpassé les Eagles, mais cela pourrait prendre un certain temps pour une autre victoire avec les Browns sur la route.

19. Browns de Cleveland 1-1 (24)

Les Browns ont trouvé leur formule à succès lors de la semaine 2, prenant la pression majeure sur Baker Mayfield. Ils obtiennent une autre pause pour passer au-dessus de .500 avec Washington de retour à Cleveland.

20. Colts d’Indianapolis 1-1 (26)

Les Colts sont une équipe difficile à lire. Leur attaque et leur défense ont tendance à être des montagnes russes où tout commence par bien faire courir le ballon et arrêter la course. Mais ce qu’ils retirent de Philip Rivers dans le jeu de passes, plus leur course de passes et leur couverture de passes, sont de véritables jokers qui pourraient les empêcher de disputer.

21. Jaguars de Jacksonville 1-1 (21)

Les Jaguars ne peuvent pas penser à rédiger le remplaçant de Gardner Minshew maintenant, n’est-ce pas? Il les a poussés à une victoire surprise et ils ne sont pas loin d’être 2-0 à cause de lui. C’est incroyable ce que le fait de lui offrir un soutien de haut niveau

22. Texans de Houston 0-2 (22)

Deshaun Watson est à court de soutien de compétences car il manque Hopkins au receveur large. La défense est pire, en mettant plus sur lui pour gagner des matchs avec ses bras et ses jambes. Sans Watson, c’est peut-être la pire équipe de la ligue.

23. Eagles de Philadelphie 0-2 (17)

Les Eagles obtiennent un jeu de mauvaise qualité de la part de Carson Wentz alors qu’il était un facteur si important pour les relever la saison dernière. Les problèmes de ligne offensive et de récepteur large ont été plus importants que prévu. Mais cette défense est également plus pilonnée que prévu.

24. Vikings du Minnesota 0-2 (14)

Kirk Cousins ​​a eu un début difficile car ils sont plus dépendants de lui. La défense est la plus désastreuse qu’elle ait jamais été sous Mike Zimmer. Miinnesota doit vaincre le Tennessee à domicile lors de la troisième semaine pour sauver la saison.

25. Atlanta Falcons 0-2 (25)

Les Falcons continuent à avoir des problèmes défensifs partout qui réduisent toute leur grande puissance de feu offensive autour de Ryan, maintenant dirigé par Calvin Ridley. Dan Quinn a besoin de son équipe pour battre les Bears pour sauver son emploi pour le moment.

26. Denver Broncos 0-2 (23)

Von Miller ne joue pas. Drew Lock ne joue pas. Phillip Lindsay ne joue pas. Courltand Sutton devra peut-être manquer plus de temps. Cela a été un cauchemar de blessures à Mile High, pire que ce que John Elway aurait pu imaginer. Tampa Bay à côté n’aide pas.

27. Bengals de Cincinnati 0-2 (28)

Les Bengals montent d’un cran à cause de seulement Joe Burrow cette semaine. Tout le reste de leur équipe ne l’impliquant pas reste un gâchis.

28. Giants de New York 0-2 (27)

Les Giants avaient beaucoup de promesses pour Daniel Jones, et malgré deux vaillants efforts, ils sont sans victoire. La défense est améliorée, mais maintenant l’attaque a été grandement aggravée par la chute de Saquon Barkley.

29. Panthers de la Caroline 0-2 (29)

La défense des Panthers est assez mauvaise et leur lumière brillante sur l’attaque, Christian McCaffrey sera probablement absent un certain temps. Oh mec.

30. Miami Dolphins 0-2 (31)

Quand sera-ce l’heure de Tua Tagovailoa? Pas jeudi soir contre les Jaguars mais bientôt.

31. Detroit Lions 0-2 (30)

Les Lions s’effondrent vraiment autour de Matthew Stafford car aucun Kenny Golladay n’a blessé et leur défense est sur le point de condamner Matt Patricia.

32. New York Jets 0-2 (32)

Adam Gase demande à son équipe de le renvoyer avec ses mauvais mouvements de personnel et son attaque qui ressemble plus à une débâcle qu’à un génie.