De la rédaction

Journal La Jornada

Dimanche 3 janvier 2021, p. a12

Aujourd’hui conclut la saison régulière de la NFL avec la semaine 17, au cours de laquelle 10 équipes auront des matchs cruciaux pour définir leur place en séries éliminatoires lors des jours sombres pour certains avant la série de victimes auxquelles elles sont confrontées en raison d’infections et de blessures à coronavirus.

Cleveland a été l’une des équipes les plus touchées par les joueurs atteints de Covid-19 cette saison. Hier, il a fermé ses installations pour la troisième fois avec la perte d’un autre joueur, sans mentionner son nom, avant la rencontre contre les qualifiés des Pittsburgh Steelers, qui ont à leur tour signalé la perte du demi de coin Joe Haden pour la même situation.

Les Browns ne sont pas apparus en séries éliminatoires depuis 2003. Leur dernière apparition était un an avant une wild card et ils ont été éliminés par le rideau d’acier avec un retour mémorable.

Un autre invité des séries éliminatoires, les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, a envoyé les défenseurs Devin White, Shaq Barrett et Steve McLendon sur la liste de réserve de Covid, a rapporté Espn.

Miami, des équipes qui n’ont pas eu plusieurs saisons en vedette, n’aura pas son quart-arrière remplaçant Ryan Fitzpatrick contre les Bills de Buffalo, qui sont déjà dans la phase suivante.

Sans aucun doute, la Conférence américaine est la plus disputée, menée par les champions en titre de Kansas City Chiefs avec Patrick Mahomes qui comptent rejoindre – selon les résultats et les combinaisons d’aujourd’hui – les Titans du Tennessee, Indianapolis, qui se battent pour le titre du Sud.

En outre, les Ravens de Baltimore risquent leur vie contre Cincinnati, ils doivent donc gagner et s’attendre à un revers de Cleveland, car les deux ont des chiffres de 10-5 dans leurs aspirations dans le Nord, où Pittsburgh est déjà champion.

Au National, Washington, Dallas et Giants se disputent le titre de l’Est et le ticket dans la pire division de la Ligue avec un bilan perdant, tandis que Chicago, Rams et Arizona ont les aspirations (de wild cards) à rejoindre les Packers qualifiés de Green Bay, New Orleans Saints, Seattle Seahawks et Tampa Bay.

La NFL pleure Floyd Little, joueur légendaire des Broncos, décédé d’un cancer à 78 ans. Un Hall of Famer, connu sous le surnom de The Franchise, a été le premier joueur vedette de Denver de 1968 à 1973 et avait plus de mètres de mêlée que quiconque dans la ligue, a rapporté l’Afp.

Bols collégiaux

Dans le prolongement des bols collégiaux de la NCAA, l’Iowa a été couronné dans la Fiesta PlayStation en battant l’Oregon 34-17, tandis que le Kentucky a remporté le TaxSlayer Gator 23-21 sur NC State et l’Outback est allé à Ole Miss qui a battu 26 -20 à Indiana.