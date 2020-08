Le droitier Mike Clevinger cherche à réparer quelques clôtures mercredi lorsqu’il prend le monticule pour les Indians de Cleveland dans le match en caoutchouc de leur série de trois matchs contre les Twins du Minnesota en visite.

Clevinger (1-1, 3.24 ERA) fera son premier départ avec le club depuis son retrait de la liste en raison d’un incident dans lequel lui et son compatriote Zach Plesac ont violé les politiques de sécurité et de santé de l’équipe en sortant avec des amis à Chicago. le 8 août.

“Nous avons beaucoup de nuages ​​au-dessus de cette organisation en ce moment, même si nous faisons de grandes choses”, a déclaré Sandy Alomar Jr., directeur par intérim de Cleveland. “Il est temps de commencer le processus de guérison avec ces gars.”

Le président indien des opérations de baseball, Chris Antonetti, a souligné que la réparation des relations avec ses coéquipiers était une étape importante pour Clevinger.

“Je pense que Mike a eu l’occasion de beaucoup réfléchir au cours de la semaine dernière à 10 jours et il est vraiment impatient de rejoindre l’équipe et de revenir ici et de nous aider à gagner des matchs”, a déclaré Antonetti. “Et je sais qu’en parlant à nos joueurs, nous sommes tous prêts à le retrouver et nous avons hâte de (le voir) sortir (mercredi) soir et lancer de la façon dont nous savons tous qu’il est capable de lancer.”

Clevinger, qui a lancé pour la dernière fois pour les Indians le 5 août, a affiché une note de 13-4 en 2019 avec une moyenne de 2,71 en carrière en 21 départs. Le joueur de 29 ans a une fiche de 4-4 avec une MPM de 3,14 en 15 apparitions en carrière (12 départs) contre les Twins après avoir accordé quatre points sur six coups sûrs – dont deux circuits – et cinq marches en quatre manches d’un 4-1 revers au Minnesota le 31 juillet.

Luis Arraez, qui a une fiche de 6 pour 13 (.462) dans sa carrière contre Clevinger, a prolongé sa séquence de frappes à sept matchs avec un doublé de RBI lors de la deuxième manche du revers 4-2 des Twins mardi. Arraez est 10-pour-26 (.385) au cours de sa séquence actuelle.

Miguel Sano effectue une séquence de neuf matchs consécutifs dans la finale de la série de mercredi. Il est de 14 pour 32 (.438) avec deux circuits et sept points produits pendant cette période.

“Nous avons frappé des balles fort et sur le canon aussi”, a déclaré le manager des Twins Rocco Baldelli. “C’était une bonne performance offensive de nos gars, évidemment nous aurions aimé pouvoir obtenir quelques points de plus et laisser quelques gars.”

Le droitier du Minnesota, Jose Berrios (2-3, 4,75 mpm) obtiendra le feu vert mercredi après avoir cassé une modeste séquence de deux défaites avec une performance remarquable lors de sa dernière sortie. Berrios a accordé un coup sûr et retiré neuf en six manches sans but dans une bataille de 7-1 contre Milwaukee jeudi.

Berrios, 26 ans, est tombé à 5-3 avec une MPM de 3,90 en 12 départs en carrière contre Cleveland après avoir cédé deux points sur trois coups sûrs en cinq manches d’un revers de 2-0 le 30 juillet.

Francisco Lindor a remporté un circuit de deux points au large de Berrios dans ce concours et est également allé en profondeur mardi. Il a souligné ce dernier coup de circuit avec une célébration qui, selon lui, était d’encourager ses coéquipiers.

“Je n’essaie de montrer personne”, a déclaré Lindor, par Cleveland.com. “Je suis qui je suis. Je respecte le jeu. Je n’essaie de manquer de respect à personne. J’essaie juste de faire avancer l’équipe. Il n’y a pas de fans pour faire avancer l’équipe. Nous devons le faire nous-mêmes.”

– Médias au niveau du champ