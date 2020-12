Barcelone et Valence sont mesurées LIVE LIVE ONLINE TV ce samedi 19 décembre par date de LaLiga Santander 2020 dans un match qui se déroulera au stade Camp Nou de la ville de Catalogne (Espagne). Le match est prévu pour 4h15 de l’après-midi (heure locale) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux DirecTV Sports et Movistar LaLiga pour l’Espagne.

Barcelone vs. Valence: horaires et chaînes

Pérou: 10:15 / DIRECTV SportsMexique: 9h15 / Sky SportsChili: 12:15 / DIRECTV SportsLa Colombie: 10:15 / DIRECTV SportsEquateur: 10:15 / DIRECTV SportsArgentine: 12h15 / DIRECTV SportsUruguay: 12h15 / DIRECTV SportsVenezuela: 11h15 / DIRECTV SportsBolivie: 11h15 / Tigo SportsÉtats Unis: 8:15 / être au sportEspagne: 16:15 / Movistar LaLiga

Il Barza veut encombrer davantage la lutte pour l’enchaînement du titre devant le Valence sa troisième victoire consécutive en championnat, et montre encore une fois le bon match qu’il a montré contre le Réel, après les doutes qui avaient engendré la timide victoire contre la j’ai soulevé (1-0) et le trébuchement de Cadix (2-1).

Pour garder la meilleure version de l’équipe, il est probable que l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, pariez à nouveau sur le milieu de terrain Pedri González en tant que compagnon de Frenkie de Jong et Sergio Busquets dans la moelle épinière. Encore plus, en tenant compte de la performance exceptionnelle du jeune canari devant le Réel.

L’inconnu est de savoir si le milieu de terrain Phillipe Coutinho Il reviendra dans les onze de départ, même en tant qu’ailier à l’avant, avec le fixe Leo Messi et Antoine Griezmann. Oui Koeman toujours pas confiance CoutinhoLe plus prévisible est que Martin Braithwaite sera celui qui clôturera l’attaque du Barça.

En défense, la question est de savoir si la centrale Clément Lenglet sera de retour pour affronter Valence après avoir été relégué dans les onze par l’équipe de jeunes Oscar Mingueza dans un duel contre le Real. Avec les pertes à long terme de Gerard pique et Sergi Roberto, Koeman répétera avec Ronald Araújo sur l’axe y Sergiño Dest sur le côté droit.

L’incohérence affichée a accentué l’inquiétude quant à la solidité d’une équipe qui a déjà accumulé quatre matchs sans gagner dans le Ligue mais en même temps il sait s’accrocher aux matches et ne se laisse pas emporter par les premières adversités.

Un autre des points auxquels Valence s’accroche pour cette visite difficile est que dans les matchs contre les plus grands, ils ont montré un bon niveau jusqu’à présent. Surpris le Real Madrid avec un 4-1 porté par les trois pénalités qu’il avait en sa faveur et a su freiner pendant plusieurs minutes à Athlète de Madrid, même si finalement il n’a pas pu éviter la défaite par 0-1.

Les trois points ajoutés sur les douze derniers possibles maintiennent l’équipe dans un no man’s land, un peu plus proche de la relégation, dont ils sont séparés par trois points, que de la zone européenne, qui est désormais de quatre.

Barcelone vs. Valence: alignements possibles

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Araújo, Mingueza, Jordi Alba; Busquets, de Jong, Pedri; Braithwaite, Griezmann et Messi.

Valence: Jaume Doménech; Wass, Paulista, Diakhaby, Gayà; Musah, Carlos Soler, Racic, Guedes ou Cheryshev; Vallejo ou Guedes et Maxi Gómez.

