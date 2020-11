Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Jeudi 5 novembre 2020, p. a10

Du non-respect des protocoles de santé au milieu de la pandémie Covid-19 à l’accusation de violences de genre, d’abus sexuels ou de mort injustifiée, les joueurs de la Liga Mx ont été impliqués dans des actions qui enfreignent les normes sociales.

Sergio Varela, anthropologue social spécialisé dans le sport et attaché à l’Université nationale autonome du Mexique, a souligné que les joueurs ont des traits similaires à ceux d’un héros et peuvent se sentir intouchables, tandis que les clubs sont souvent complices d’une attitude permissive.

Varela a souligné que bien que les joueurs soient responsables de leurs actes, les clubs et la Fédération mexicaine de football (FMF) ont également un fardeau de responsabilité et de dissimulation.

D’abord, ils appellent un crime d’indiscipline, c’est un euphémisme, ils essaient d’amortir la gravité de la situation. En essayant de dissimuler ces termes, ils deviennent complices. C’est vrai, il y a la présomption d’innocence, mais ce sont des actes qui vont au-delà des problèmes d’indiscipline ou extrajudiciaires, a-t-il dit.

«Au soccer, les joueurs et les entraîneurs vont et viennent, mais ce sont les institutions qui durent. Ils génèrent l’irrégularité des comportements. C’est une question d’actualité que les hommes ont un exercice très notable non seulement de violence physique, mais aussi symbolique, le fait qu’ils ne soient pas condamnés, parle d’un système de complicité.

Des sanctions sévères devraient être appliquées, même de la part de la Fédération ou de la FIFA elle-même, mais la plupart du temps rien ne se passe, ils sont punis et ensuite ils sont déjà dans un autre club », a-t-il déclaré.

Plusieurs footballeurs ont été liés l’année dernière à des actes considérés comme indisciplinés ou des conflits extrajudiciaires, même s’il s’agit même de situations juridiques. La liste commence par les joueurs qui ont violé les protocoles contre Covid-19 en assistant à des fêtes, comme Alexis Vega et Uriel Antuna, qui ont été punis pendant une semaine et même plus tard appelés en équipe nationale.

Dans des situations plus graves, Renato Ibarra est parvenu à un accord avec son partenaire amoureux après avoir été arrêté pour violence familiale et tentative de fémicide, et lorsqu’il a quitté l’Amérique, il joue maintenant dans Atlas. Il convient également de noter Marco García, accusé de harcèlement et membre de Pumas qui se remet maintenant d’une blessure, ainsi que João Maleck, qui à seulement 21 ans a été reconnu coupable de la mort de deux personnes après un accident de voiture.

Le cas le plus récent est celui de Dieter Villapando, qui a été limogé par Chivas après avoir fait l’objet de poursuites judiciaires, selon un premier communiqué du club, qui selon lui sera implacable face à toute indiscipline. Les médias ont souligné que le joueur est accusé d’agression sexuelle.

Les athlètes et footballeurs mexicains jouent un récit héroïque très puissant, beaucoup viennent du quartier, ont traversé des situations difficiles et réussissent dans une profession où beaucoup rivalisent, peu arrivent et moins restent. Cette idée pénètre également dans l’imaginaire collectif à travers la relation dialectique des médias et du sport professionnel, a souligné Varela.

Il a indiqué que bien que chaque cas soit différent et qu’il serait nécessaire d’étudier un par un pour avoir une analyse plus détaillée et cohérente, plusieurs acteurs font souvent des déclarations qui démontrent une idée de se sentir privilégié. Regardez le discours d’Hugo Sánchez, si l’homme ne croit pas qu’il est touché par un dieu, je ne sais pas comment nous pourrions expliquer ses déclarations. Il le dit et le suppose explicitement, cela nous permet de voir qu’il y a des gens qui se considèrent comme des personnes douées et privilégiées, a-t-il dit.

Cependant, il a souligné que les acteurs commettent des actions similaires à celles du reste des citoyens, seulement qu’ils sont plus exposés par les problèmes médiatiques. Ils ont grandi dans notre société, ils ne peuvent pas s’en abstenir malgré les barrières physiques comme leurs demeures.