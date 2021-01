La première de la troisième saison de «Cobra Kai», la série située plus de 30 ans après les événements survenus dans les films «Karate Kid» et qui est disponible sur Netflix, a suscité de grandes attentes parmi ses fans, qui attendaient savoir ce qui est arrivé à l’histoire de vos personnages.

Et sans aucun doute le sort d’Ali Mills, personnage interprété par l’actrice Elisabeth Shue, Après que Johnny Lawrence (William Zabka) lui ait envoyé une demande d’ami sur Facebook à la fin du deuxième opus, il en a laissé plus d’un intrigué, attendant de savoir s’il apparaîtrait ou non dans cette production.

Si vous n’avez pas encore vu la troisième saison de “Cobra Kai”, nous vous recommandons d’arrêter de lire cette note car à partir de là, un ALERTE SPOIL.

Eh bien, il s’avère que Shue a rejoint le casting du nouvel épisode de la fiction acclamée et sa première apparition survient à la fin de l’épisode cinq, après que Johnny se soit rendu compte qu’il l’avait accepté comme ami sur les réseaux sociaux, bien que cette fois on ne puisse voir que des photos d’elle.

Cependant, au fur et à mesure que l’intrigue se déroule, il est apprécié qu’elle et Johnny établissent une communication via des messages via Messenger pour «rattraper». Mais C’est au chapitre 9 qu’on la voit chez sa mère, où elle est venue passer les vacances de Noël après s’être séparée de son mari.

C’est dans ce contexte qu’Ali écrit à Johnny pour lui demander s’ils peuvent déjeuner. Il accepte et ils passent du temps ensemble à se souvenir des anecdotes de leur adolescence. Même après avoir mangé Ils vont dans un parc d’attractions et lorsqu’ils sont sur le point de s’embrasser, le médecin reçoit un appel.

La personne qui a contacté Ali est sa mère pour lui rappeler qu’elle allait l’accompagner à une soirée, à laquelle elle invite Lawrence. Déjà dans le dixième et dernier épisode, on voit que dans l’événement Le couple rencontre Daniel Larusso (Ralph Maccio) et sa femme Amanda (Courtney Henggeler), avec qui ils passent une agréable soirée.

Cependant, avant de dire au revoir, Ali dit à Johnny qu’Amanda lui a parlé de Carmen Díaz (Vanessa Rubio), la mère de Miguel (Xolo Maridueña) dans la série, avec qui il sort. Il répond qu’il ne peut toujours pas comprendre ce qui se passe avec elle (ce qui signifie qu’il ne sait pas s’il est amoureux) et après avoir eu un moment de tendresse, ils se disent au revoir avec un gros câlin.

Jusqu’à présent, peu de détails sont connus sur la quatrième saison de “Cobra Kai”, donc On ne sait pas si le personnage d’Ali Mills réapparaîtra à l’écran joué par Elisabeth Shue, ou était simplement un invité de cet épisode.

