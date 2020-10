Netflix a tourné la suite de la série “Karate Kid“,”Cobra Kai», Dans un phénomène total du service de streaming. Après son succès dans YouTube Red, la société a conclu un accord pour obtenir les droits de diffusion pour les deux premières saisons tout en renouvelant la série pour une troisième partie.

Dans ce cas, “Cobra Kai“Est situé à plus de 30 ans de la fin de la trilogie de “Karate Kid», Revenant à ses origines avec les principaux acteurs de la saga. Maintenant maîtres de leurs propres dojos, Daniel LaRusso Oui Johnny Lawrence Ils rivalisent pour faire prévaloir leurs enseignements chez les étudiants.

Cependant, le protagoniste de “Karate Kid»Semble avoir oublié les leçons enseignées par le Monsieur Miyagi quand j’étudiais leurs techniques. Pendant tous les épisodes LaRusso semble réticent à accepter cela Johnny Il est maintenant une personne totalement réformée, ou du moins il est en passe de l’être.

Ignorer ce fait impliquerait également d’ignorer les enseignements de son sensei dans la trilogie originale de films, pourquoi? Screenrant Il a fait une petite analyse de ce qui se passe dans la série et de tous les mots qu’il a partagés Miyagi à Daniel, prouvant qu’il a été un mauvais élève en ignorant tout ce que son professeur lui a appris.

POURQUOI LE REFUS DE LA GENTILLE CHEZ JOHNNY FAIT DE DANIEL UN MAUVAIS ÉTUDIANT?

Dès lors que Daniel découvert que Cobra Kai était revenu, n’hésitait pas une seconde à les traiter avec mépris. Même avant le retour des abusifs John Kreese à la fin de saison 1 de “Cobra KaiDaniel les voyait comme rien d’autre que mauvais et incapables de changer.

Et même quand sa fille Samantha, a abordé l’idée qu’être “Cobra Kai“Ne rend pas automatiquement quelqu’un mauvais, Daniel a refusé de bouger. À cette fin, il a fait plusieurs tentatives pour forcer Johnny à la faillite. Pendant ce temps, il n’a même pas essayé de savoir si Johnny il pouvait faire les choses différemment, ou si quelque chose de bien était en train d’être accompli.

En effet, Johnny essayait d’améliorer la santé et la confiance des enfants victimes d’intimidation venus dans son dojo après avoir vu Miguel, son meilleur élève et premier ami depuis longtemps, combattre ses brutes assombri par sa propre expérience, Daniel ignoré la leçon centrale de karaté miyagi-do: que dans toutes choses il y a un équilibre.

Le bien et le mal, l’amour et la haine, le positif et le négatif, chacun de ces traits opposés et plus encore existent simultanément en tous. le Monsieur Miyagi Je le savais trop bien. Aussi, je savais que le plus important était voir, reconnaître et maintenir cet équilibre, à la fois en ce qui concerne le karaté et la vie en général.

le Monsieur Miyagi a enseigné cette leçon à Daniel directement pendant “Le Karaté Kid». Cependant, contrairement à la leçon du Monsieur Miyagi sur le pardon, Daniel ne semble pas avoir oublié, mais ignorer volontairement. À plusieurs reprises tout au long de “Cobra Kai”, Daniel a rappelé, mentionné ou même transmis cette leçon à des étudiants comme Robbie Keene.

Cependant, il a vu Johnny et ses étudiants à travers un objectif strictement du bien contre le mal, ce qui a permis de perdre son propre équilibre dans le processus. Bien sûr, il n’y aurait pas beaucoup de conflit si Daniel Vous ignorerez entièrement ces leçons, mais vous les connaissez clairement, mais décidez de ne pas les appliquer.

Daniel n’est plus le héros de l’histoire, et c’est pourquoi le émission de télévision c’est tellement étonnamment attrayant. Les nuances de gris des personnages et le flou des lignes entre héros et méchants est quelque chose sur lequel de nombreuses séries actuelles travaillent dans leurs nouveaux récits et “Cobra Kai“ne fait pas exception.

Les victimes peuvent devenir des intimidateurs et les intimidateurs peuvent réussir à se racheter. Par conséquent, bien que Daniel a manqué les enseignements de M. Miyagi, retrouver son chemin en fait un arc convaincant pour le personnage qui n’est plus le héros que beaucoup admiraient du passé.

Quoi Johnny être le catalyseur et le point culminant final de cet arc est tout aussi fascinant, et a un élément clé pour compléter le cercle. Les deux personnages sont intrinsèquement liés, ayant alimenté les défaillances et la croissance de l’autre. Ce sont les deux faces d’une même médaille, et peut-être que chaque moitié d’une partie extrême facilitera le rétablissement de leur équilibre mutuel.

