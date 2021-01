Saison 3 de «Cobra Kai» c’est celle qui rappelle le plus l’origine de l’histoire. L’un des personnages que nous avons vus dans ce dernier opus était Ali Mills, joué par Elisabeth Shue, l’un des visages les plus représentatifs de la franchise originale «Karate Kid».

Dans «Cobra Kai»Ali est mentionnée à plusieurs reprises, anticipant son retour éventuel qui s’est réalisé dans la partie 3 de la série et qu’elle arrive comme la seule à pouvoir résoudre un conflit qui a commencé avec sa dispute amoureuse. Son apparence garde cependant une histoire que peu connaissaient: l’actrice n’avait pas vu ses co-stars de “Karate Kid” pendant des décennies.

La saison la plus récente de «Cobra Kai» Il a fait ce que de nombreux fans avaient espéré depuis le début: ramener Ali Mills dans l’histoire; surtout après avoir revu Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zapka). Comme rappelé, l’intérêt de Daniel pour Ali a déclenché sa rivalité avec Johnny.

Ali Mills rencontre enfin Johnny dans “Cobra Kai” (Photo: Netflix)

POURQUOI ELISABETH SHUE N’A PAS PARLÉ À RALPH MACCHIO ET WILLIAM ZAPKA PENDANT PLUSIEURS ANS

Après la fin de la saison 2, certaines théories de fans ont souligné qu’Ali Mills est réapparu dans l’histoire comme la femme qui sauverait Miguel Díaz, un autre pari qu’elle serait la mère de Tory Nichols (Peyton List). Aucun des cas n’a été adopté. Au lieu de cela, le rôle d’Ali revient pour un rendez-vous avec Johnny. Alors qu’il semble momentanément que leur romance pourrait être ravivée, Ali aide Johnny à avancer (avec ses yeux maintenant sur Carmen Díaz) et à commencer à réparer ses relations avec Daniel LaRusso.

Dans une interview pour EW, Elisabeth shue Il a parlé de son retour dans la franchise après de nombreuses années. En fait, l’une des grandes révélations était que cela faisait des décennies qu’elle n’avait pas vu Macchio et Zapka pour la dernière fois, en dehors de quelques rencontres rapides lors d’événements.

«Eh bien, j’ai rencontré Billy au Comic-Con assez curieusement pour ‘The Boys’, quelques mois plus tôt, j’ai rencontré Ralph une fois en 1986 lors d’un match des Mets, et je ne l’ai pas revu depuis. Quand nous nous sommes rencontrés plus tard, j’étais sous le choc. J’ai dit: «Oh mon Dieu», et c’est exactement ce qu’il m’a dit dans l’épisode », a révélé Shue dans l’interview.

L’apparition tant attendue d’Ali Mills s’est réalisée dans le nouvel épisode de “Cobra Kai” (Photo: Netflix)

Shue a filmé ses scènes pour «Cobra Kai» en 2019, ce qu’ils avaient vécu presque 35 ans depuis qu’il a rencontré Macchio et Zapka lors de “The Karate Kid”. Bien que tout ce temps sans se voir ne se soit pas reflété à l’écran, car ils offraient une bonne chimie, cela montrait même une meilleure relation entre Ali et Johnny, ce qui a donné à Shue et Zapka de nombreuses scènes amusantes ensemble.

En revanche, l’actrice a souligné que ce n’était pas dans ses plans de revenir dans la franchise, elle n’était même pas convaincue qu’elle devrait revenir, mais heureusement son expérience dans “Les garçons” conduit au retour d’Ali Mills.

Maintenant qu’Ali est revenu pour un petit rôle dans «Cobra Kai», Il est compréhensible que beaucoup veuillent savoir s’il reviendra dans les saisons à venir. Netflix a déjà commandé une quatrième saison, mais il n’est pas confirmé si Shue fait partie du casting de quelque manière que ce soit. Bien que, grâce à son rôle dans la série, cela puisse facilement être la seule fois où il apparaît, et même alors, il pourrait satisfaire tous les fans.

Ali Mills, Daniel LaRusso et Johnny Lawrence dans “The Karate Kid” (Photo: Sony Pictures)