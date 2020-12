Mis à jour le 20/12/2020 à 20h30

«Cobra Kai», la suite de la série “Karate Kid”, est devenue un phénomène international dès son arrivée sur Netflix. La fiction qui a commencé sur YouTube et, plus tard, a fait son saut sur la plate-forme de streaming, a captivé le public avec ses deux premières saisons à tel point qu’un troisième volet est déjà en cours avec William Zabka et Ralph Macchio.

PLUS D’INFORMATIONS: Cobra Kai: comment Kumiko “ressuscitera” M. Miyagi dans la saison 3

La série Il est situé 34 ans après les événements de “Le Karaté Kid” et voir le retour de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso devenir des adultes. Lawrence décide de rouvrir son ancien dojo pour enseigner le karaté aux adolescents et Larusso fait de même pour enseigner Miyagi-Do, ravivant ainsi leur rivalité du passé.

Johnny Lawrence est aux commandes du dojo Cobra Kai, tandis que Daniel LaRusso est le représentant de la Karaté Miyagi-Do. Mais que signifie le nom de chacun des dojos? Le portail HobbyConsolas nous donne la réponse.

La série se déroule 34 ans après les événements de “The Karate Kid” et voit le retour de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso à l’âge adulte (Photo: Netflix)

Que signifie vraiment le karaté Miyagi-Do?

Miyagi-Do Karate est le dojo qui appartenait à l’illustre M. Miyagi (Pat Morita) et que Daniel LaRusso rouvre dans la série Netflix, «Cobra Kai». C’est un dojo familial, c’est l’héritage de plusieurs générations de Miyagi qui ont transmis leurs connaissances sur l’île d’Okinawa.

Le style de combat du karaté Miyagi-Do est inspiré du Gōjū-ryū et des katas. Le nom du dojo est basé sur Chōjun Miyagi, le fondateur royal du style Gōjū-ryū, originaire d’Okinawa décédé en 1953.

Que signifie vraiment Cobra Kai?

Le dojo Cobra Kai, également connu sous le nom de Cobra Kai Karate, est un dojo de karaté qui, depuis sa fondation, était dirigé par John Kreese, un vétéran de la guerre du Vietnam. Le nom signifie littéralement «rassemblement de cobras» ou «assemblage de cobras».

Sa devise est “Frappez d’abord, frappez fort, sans pitié” et reflète un style de combat où le jeu déloyal est autorisé pour remporter la victoire. Kreese a demandé à ses étudiants d’être impitoyables envers leurs ennemis, rendant Cobra Kai cruel et contraire à l’éthique.

Bien que le dojo ait été fermé en 1985 à la suite des mauvais enseignements de John Kreese et de sa tentative infructueuse de le rouvrir avec le soutien de Terence Silver, son ancien élève John Lawrence l’a rouvert en 2017. Cependant, après une négociation secrète entre le propriétaire et Kreese, Lawrence a perdu son dojo au profit de Kreese.

Johnny Lawrence est aux commandes du dojo Cobra Kai, tandis que Daniel LaRusso est le représentant de Miyagi-Do Karate (Photo: Netflix)