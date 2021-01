En grande pompe, la troisième saison de Cobra Kai a été créée sur Netflix. Les fans ont eu une grosse surprise avec le retour de “ Ali Mills ” et sans aucun doute, son apparence était importante dans l’histoire, car elle aide Miguel et Johnny à se rendre compte qu’à bien des égards, ils croient au même genre de choses et Ils doivent travailler ensemble pour abattre John Kreese, le plus grand ennemi du complot.

Le différend entre ces trois personnages remonte à 1984, lorsque l’étudiant vedette de Kreese a perdu le tournoi de karaté All Valley U18 et a été humilié par M. Miyagi devant ses disciples, alors il a fermé son dojo et a cherché son ami Terry Silver (Thomas Ian Griffith) pour se venger de Daniel et de son professeur dans “The Karate Kid Part III”.

Bien qu’ils y parviennent LaRusso faire partie de Cobra Kai pendant une courte période, à la fin Daniel revient à Miyagi et bat Mike Barnes (Sean Kanan). De plus, en raison de leurs mauvaises pratiques, le dojo de karaté de Kresse a été suspendu à vie.

Compte tenu de cela, Martin Kove se sent très reconnaissant de pouvoir reprendre son rôle d’antagoniste et que maintenant son Jesse KoveLe joueur de 30 ans apparaît dans la nouvelle série dans une séquence de flashback, montrant John victime d’intimidation alors qu’il était lycéen dans un restaurant, où il a travaillé dans sa jeunesse.

Père et fils ont fait partie de l’univers “Karate kid” (Photo: Instagram)

LE FILS DE JOHN KREESE est apparu dans la série et personne n’a été remarqué

Jesse Kove est apparu dans l’épisode 2 de la saison 3, intitulé “Nature Vs. Nurture”. L’acteur s’est mis à la place du capitaine de l’école qui a intimidé le jeune John Kreese lorsqu’il travaillait au restaurant; finalement, la petite amie de l’athlète est devenue la petite amie de Kreese, avant de déménager au Vietnam.

Les deux Koves ont parlé de leurs expériences dans une interview avec Entertainment Weekly. “Ce fut un grand honneur de jouer dans ce monde où j’ai grandi toute ma vie”, a déclaré Jesse. «J’avais l’impression de rejoindre cet héritage de l’univers de Karate Kid, mais cela ressemblait aussi à cette expérience de rêve. Comment cela pourrait-il être dans cet univers? Et ces flashbacks étaient un véhicule parfait pour cela. J’espère avoir rendu mon père fier. “, A déclaré l’acteur de 30 ans.

Jesse Kove était très heureux de faire partie de l’univers “Karate Kid” (Photo: Twitter)

Pour sa part, Martin Kove a révélé qu’il était sur le plateau, alors il a été témoin des enregistrements que son fils a fait et était sans aucun doute rempli de beaucoup de fierté de voir son premier-né partager la même émotion qu’il ressent pour cette histoire.

“Dès que je suis entré, les scénaristes sont sur le plateau et tout le monde regarde cette scène où Jesse est parce qu’il avait un appel avant moi”, a déclaré Martin. «Ils m’ont arrêté et ont dit: ‘Votre fils est en train de le casser!’ Je n’avais même pas encore eu l’occasion de dire bonjour … Je me sentais comme un million de dollars. “

Jesse est actif sur les réseaux sociaux et a utilisé sa plateforme pour partager sa gratitude non seulement pour être apparu dans le même univers que le personnage méchant de son père, mais dans l’ensemble, il semble avoir passé un bon moment dans la série.