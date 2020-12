La troisième saison de “Cobra Kai», Spin-off de« Karate Kid », sera lancé sur Netflix une semaine plus tôt que prévu. L’émission populaire a commencé comme une série originale de YouTube Red, mais déplacé vers Netflix après ses deux premières saisons. La saison 3 sera la première à être produite sous Netflix, et il semble qu’elle apportera autant de nostalgie des années 80 et d’action d’arts martiaux que les deux premiers.

À la fin de la saison 2 de «Cobra Kai», les choses semblaient sombres pour le duo Cobra dojo Johnny Lawrence et Miguel Diaz. L’ancien sensei de Johnny John Kreese, avait réussi à prendre le contrôle de Cobra Kai, et Miguel a été laissé dans le coma après une bagarre brutale dans la salle de classe.

D’après ce qui a été montré jusqu’à présent, il semble que le saison 3 de “Cobra Kai“Se concentrera sur Johnny qui va aider Miguel pendant votre convalescence, et quand Daniel LaRusso revenir à Okinawa, un voyage qui mettra en vedette des visages familiers de “Le Karaté Kid Partie II“comme Chozen et Kumiko.

Cependant, ceux qui pourraient également revenir seraient les anciens étudiants du dojo de Cobra Kai, les gens qui ont tourné le dos à leurs vieux sensei pour ne pas être compatible avec ses enseignements, ni dans la nouvelle série de Netflix ou dans le passé de “Karate Kid». Pour lui, Screenrant fait une liste des étudiants qui sont partis Cobra Kai, mais ils pourraient revenir dans le saison 3 de la série.

QUELS ÉTUDIANTS ONT QUITTÉ LE COBRA KAI DOJO?

Johnny Lawrence

Johnny Lawrence a quitté Cobra Kai deux fois (Photo: Netflix)

La première sélection évidente est la même Johnny Lawrence, sensei du nouveau Cobra Kai et l’un des principaux protagonistes de la série. Il a été un ex Cobra Kai deux fois, mais sa deuxième sortie est celle qui fait le plus mal. Kreese non seulement il lui a volé son dojo, mais Johnny se reproche que Miguel a été hospitalisé.

Comme on le voit dans la bande-annonce du saison 3 de “Cobra Kai», Johnny est à nouveau dédié à Miguel après que son élève se soit réveillé d’un coma, il prend sur lui d’aider son ancien élève à se réadapter et à s’entraîner. Il reste à voir s’il se battra pour la propriété de son dojo, mais si tel est le cas, la série pourrait s’attendre à l’une de ses batailles les plus impressionnantes pour les saisons à venir.

Miguel Diaz

Xolo Maridueña, un acteur d’origine équatorienne, incarne Miguel Díaz, le meilleur combattant de karaté du dojo rénové Cobra Kai. (Photo: Netflix)

La fidélité de Miguel est vers Lawrence et n’a jamais accepté les méthodes de John Kreese. Oui Miguel n’aurait jamais été blessé, il va de soi qu’il serait parti avec Johnny quand Kreese volé le dojo. Dans la saison 3 de “Cobra Kai“, il semble que Johnny et Miguel ils se réunissent à nouveau quand il dirige sa réadaptation et sa formation.

Miguel est également aimé et respecté par tous les autres enfants de Karaté dans “Cobra Kai», Cela convaincrait donc probablement quiconque souhaite continuer à apprendre le karaté mais déteste Kreese suivre Johnny à nouveau dans un nouveau dojo ou pour le combat final pour le titre de Cobra Kai.

Demetri

Demetri a eu une triste introduction au karaté, mais parvient toujours à grandir dans la discipline (Photo: Netflix)

Contre toute attente, les bavards et les névrosés Demetri appris assez de karaté de base Daniel aime battre son ancien meilleur ami faucon dans le combat de West Valley. Mais avant Demetri rejoins Miyagi-do, il a essayé de suivre faucon pour apprendre le karaté.

Cependant, Demetri il ne pouvait pas, ni ne voulait, effectuer aucun des aspects physiques de l’apprentissage du karaté. Même comme ça, Demetri aurait dû gagner en confiance en battant faucon et je pourrais donner l’entraînement avec Johnny une autre chance dans le saison 3 de “Cobra Kai».

Chris

Chris a commencé comme Cobra Kai, mais est rapidement devenu déçu par le style de combat brutal de l’école. Il a décidé de changer de camp et de se diriger vers Miyagi-Do (Photo: Netflix)

Chris il s’est joint à Cobra Kai dans la saison 2 avec son ami Mitch, mais les deux fans de la Wwe ils se sont battus quand Chris a quitté le dojo et est devenu l’élève de Daniel dans Miyagi-Do.

Mitch fait de son mieux pour la philosophie «sans pitié» de Kreese, mais rien de tout cela n’était bon pour Chris, qui a un centre moral plus fort. Les deux se sont combattus dans le combat West Valley High, avec Chris prendre la victoire.

Nathaniel

Nathaniel a également quitté Cobra Kai (Photo: Netflix)

Nathaniel, l’un des plus jeunes enfants de karaté Cobra Kai, a quitté le dojo de Kreese et rejoint Miyagi-dopendant que ton meilleur ami Bert Il est resté à l’école de karaté noir et jaune. Nathaniel et Bert ils se sont lancés dans le combat en Vallée ouestMais leur confrontation a pris fin lorsque la sécurité a rompu et les a emmenés.

Aisha Robinson

À la tristesse des adeptes de “Cobra Kai”, Aisha fait ses adieux à la série (Photo: Netflix)

Aisha a été la première étudiante de Cobra Kai et sa loyauté est avec Johnny. Elle avait déjà des doutes sur Kreese comme sensei et était toujours ami avec Sam et tory malgré la rivalité de leurs dojos. Brun Nichole ne reviendra pas pour le saison 3 de “Cobra Kai», Et on ne sait pas ce qui arrivera à Aisha, bien que compte tenu de ses parents riches, ils pourraient simplement la sortir de West Valley High.