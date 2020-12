Netflix a décidé d’offrir un cadeau de Noël à tous les adeptes de “Cobra Kai». Ainsi, la première de la troisième saison sera avancée au jour de l’An, lorsqu’elle devait initialement sortir sur la plateforme le 8 janvier.

Via votre compte Twitter une vidéo de Daniel Lawrence piratage de la plate-forme afin que la série soit diffusée dès que possible.

SILENCE! Je savais qu’ils se plaignaient du retard de la saison 3. J’ai donc appelé le prêteur sur gages et le propriétaire m’a expliqué comment utiliser ce truc Netflix. Le gars sait. Maintenant, ils l’auront une semaine avant. Rendez-vous le 1er janvier, nerds. – Johnny Lawrence pic.twitter.com/wAMsuNrIus – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 24 décembre 2020

Comme indiqué Netflix dans son synopsis, le troisième volet de la série comportera 10 épisodes. «Trouvez tout le monde ébranlé par les conséquences de la violente bagarre au lycée entre leurs dojos, qui a laissé Miguel dans une situation précaire», indique la plateforme.

Aussi, l’intrigue entre les éternels ennemis Daniel LaRusso et Daniel Lawrence ne cesse pas. «Daniel cherche des réponses dans son passé et Johnny cherche la rédemption, Kreese manipule davantage ses élèves vulnérables avec sa propre vision de la domination. L’âme de la vallée est en jeu, et le sort de chaque étudiant et sensei est en jeu », lit-on.

Récemment Ralph Macchio, Daniel LaRusso, Il a parlé un peu de la série et de la quête de son personnage pour s’améliorer en tant que père, homme d’affaires et mari.

«Vous n’avez plus votre Yoda humain vers qui vous tourner, M. Miyagi, car j’ai toujours fait allusion à ce personnage. C’est donc probablement le point le plus bas auquel il soit jamais allé car toutes les catégories (mari, père et professeur) sont dans le trou », a-t-elle déclaré.

