Pour la première de la troisième saison de Cobra Kai, Netflix a décidé de partager quelques conseils ou secrets qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre adhésion.

Déconnectez-vous de tous les appareils. Empêchez d’éventuels intrus d’entrer dans votre abonnement, allez simplement sur “compte”, cliquez sur “Déconnexion de tous les appareils et confirmez la désactivation.Contenu sans Internet. Le manque de connexion ne devrait plus être une excuse pour ne pas continuer à regarder vos séries préférées. Il vous suffit de télécharger les épisodes dans l’application pour les appareils mobiles. Sur la page de description, cliquez sur l’icône de téléchargement (l’icône apparaîtra à côté de chaque épisode disponible). Une fois que le titre a terminé le téléchargement, vous pouvez y accéder depuis la section “Mes téléchargements”.Raccourcis. Prenez le contrôle de tout! La touche F activera le plein écran et “Esc” vous fera sortir de là des pauses Page Down; Page Up est utilisé pour continuer à jouer La touche espace est également utilisée pour mettre en pause et jouer Shift + flèche droite est utilisé pour avancer rapidement Avec Shift + flèche gauche, vous pouvez revenir en arrièreMoteur de recherche de contenu. Vous pouvez utiliser les noms des acteurs, réalisateurs, pays et plus encore afin de trouver la production que vous recherchez.Personnalisez votre profil. Personnalisez votre profil en vous connectant à votre compte Netflix, puis accédez à Netflix.com/EditProfiles, sélectionnez le profil que vous souhaitez mettre à jour, puis n’hésitez pas à modifier votre nom et votre photo de profil avec vos personnages préférés.Effacer l’historique. Sous “Mon profil”, sélectionnez “Affichage de l’activité” et sur la page “Activité de (votre nom)”, cliquez sur l’icône à côté de l’épisode ou du titre que vous souhaitez masquer (si vous masquez un épisode, vous recevrez également possibilité de masquer toute la série). Vous pouvez également cacher toute l’histoire et le tour est joué, une table rase.

