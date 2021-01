2021 a commencé avec la première de la saison 3 de «Cobra Kai», la suite à succès des films “Karate Kid”, qui se déroule 34 ans après le tournoi de karaté All-Valley 1984, où l’on voit le retour de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso à l’âge adulte.

Les 10 nouveaux chapitres du saison 3 étaient pleins de nostalgie, ramenant des personnages attachants de la franchise de “Karate Kid” comme Kumiko (Tamlyn Tomita), Chozen (Yuji Okumoto), Yuna (Traci Toguchi) et le retour tant attendu de Allie Mills (Elizabeth Shue), L’ex-petite amie de Johnny et Daniel et la personne qui a causé l’éternelle rivalité entre les deux combattants.

Daniel et Johnny uniront leurs forces contre Kreese dans la quatrième saison de “Cobra Kai” (Photo: Netflix)

Nous avons également assisté à la récupération de Miguel, qui a été grièvement blessé après la bagarre à l’école. En outre, Daniel LaRusso et Jhonny Lawrence Ils essaient de faire face à leur relation et unissent leurs forces contre John Kreese, qui a repris le dojo «Cobra Kai» à la fin de la saison 2. C’est ainsi que le nouveau dojo est né “Karaté Eagle Fang”, commandé par Jhonny.

Les fans plus attentifs pourraient également remarquer que la finale de la saison 3 de Cobra Kai est intitulé “19 décembre”. Le nom du chapitre n’a pas été choisi au hasard, la raison est due au lien avec l’univers ‘Karate Kid’.

Cobra Kai: pourquoi la finale de la saison 3 est intitulée “ 19 décembre ”

La fin de saison 3 Il s’intitule “ 19 décembre ” car il s’agit d’une date fondamentale dans l’histoire de Le Karaté Kid– Le 19 décembre 1984 est la date du tournoi de karaté All Valley Under 18 lorsque Daniel LaRusso a battu Johnny Lawrence.

Selon le portail “Screenrant”, Cobra Kai a ingénieusement reformulé cette date dans la saison 3 pour devenir un autre jour crucial dans l’histoire de la saga. C’est ainsi que l’on voit que le matin du 19 décembre 2018, Johnny a retrouvé Ali Mills Schwarber (Elisabeth Shue), son ex-petite amie qui était de retour à Los Angeles pour les vacances, et c’était la première fois qu’ils se voyaient depuis Los Angeles. Les événements Karate Kid. en 1984.

John Kreese a repris le dojo «Cobra Kai» à la fin de la saison 2 (Photo: Netflix)

Un autre événement important qui s’est produit le 19 décembre a été la visite de Miguel au dojo Miyagi-Do à l’invitation de Samantha LaRusso (Mary Mouser), où il a commencé à en apprendre davantage sur le feu sensei de Daniel.

Le même jour soir, Daniel et sa femme Amanda (Courtney Henggeler) ont rencontré Ali et Johnny à la fête du country club et ils se sont tous souvenus de la dernière année de lycée de Daniel, Johnny et Ali. Grâce à Ali, Daniel et Johnny ont quitté la fête en bons termes.

Le “19 décembre” s’est terminé par une violente bagarre entre Johnny, Kreese et Daniel au dojo Cobra Kai après que Lawrence et LaRusso aient découvert le combat chez Daniel. Même Daniel aurait pu tuer Kreese avec le secret de Miyagi qu’il avait appris à Okinawa, cependant, il a été arrêté par Miguel et Sam.

En fin de compte, Kreese a accepté de résoudre toutes leurs différences lors du prochain tournoi de karaté All Valley en mai 2019, qui se déroulera dans la saison 4 de Cobra Kai.

