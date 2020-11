Après plus de 34 ans, l’héritage qu’il a laissé “Karate Kid” continue en force grâce à “Cobra Kai”, qui prépare sa troisième saison pour 2021. Bien que cette série, diffusée sur Netflix, ravive l’ancienne rivalité entre Daniel Larruso et Johnny Lawrence, qui, à l’âge adulte, ouvrent leurs propres dojos pour enseigner karaté aux adolescents, la vérité est que la production offre aux téléspectateurs un voyage nostalgique, où les histoires racontées sont intimement liées à l’original.

Bien que jusqu’à présent, les chapitres se soient connectés à la trilogie déjà connue, il ne l’a pas encore fait directement avec “Karate Kid 4”, également appelé “The New Karate Kid”, un film qui a mis fin à la saga et dans lequel le protagoniste Daniel Larusso a disparu, et a continué l’histoire de son professeur, M. Miyagi, qui à cette occasion avait Julie Pierce comme disciple, personnage joué par Hilary Swank.

Comme vous vous en souvenez, dans ce film, M. Miyagui est chargé de s’occuper de la jeune rebelle, après l’avoir promis à la veuve du lieutenant Jack Pierce, son ancien partenaire de la Seconde Guerre mondiale, qui a également été formé par lui. Parce que le sensei apprend que la jeune femme avait appris le karaté de son père et de son grand-père, il continue sa préparation pour qu’elle sache se défendre contre ses adversaires, certains lycéens du ROTC appelés Alpha Elite, et lui apprend également à contenir sa douleur et colère.

Julie Pierce est une adolescente en colère qui est remplie de douleur, de tristesse et de ressentiment à cause de la mort de ses parents dans un accident de voiture (Photo: Sony Pictures Home Entertainment)

EXISTE-T-IL UNE POSSIBILITÉ QUE «COBRA KAI» ET «KARATE KID 4» SE CONNECTENT?

Selon le portail ScreenRant, malgré le fait qu’au cours des deux premières saisons de “Cobra Kai”, aucun fait ne rappelle les événements survenus dans “Karate Kid 4”, Il pourrait y avoir la possibilité de voir Julie Pierce dans l’émission; surtout parce que pour les producteurs, tous les films où est apparu M. Miyagi font partie du drame.

Cependant, présenter le personnage de la jeune fille rebelle serait compliqué, puisque Johnny, étant la co-star, ne connaissait pas l’existence de la jeune femme, et plus encore parce que Daniel lui-même n’aurait entendu parler d’elle qu’à un moment donné lorsque son sensei J’aurais mentionné, mais on ne sait pas s’ils se sont rencontrés.

Tenant compte de ce que les producteurs ont souligné à propos du «Miyagi-verse», Julie Pierce pourrait apparaître dans la franchise, puisqu’elle était l’une de ses disciples, devenant ainsi une pièce clé de la série, selon le portail spécialisé.

La colère et le comportement violent de Julie ont causé des frictions entre elle, sa grand-mère et ses camarades de classe. (Photo: Sony Pictures Home Entertainment)

“KARATE KID 4”

“The New Karate Kid” ou “Karate Kid IV: The New Adventure”, est un drame américain de 1994 et un film d’arts martiaux, mettant en vedette Hilary Swank et Pat Morita.

Il s’agit du quatrième et dernier film original de la série “Karate Kid”, le seul sans la présence de Ralph Macchio (Daniel). Il a deux phrases célèbres qui sont: “Une vieille tradition est sur le point de se heurter à une nouvelle génération” et “Qui a dit que le bien doit être un homme?”.