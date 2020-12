Après quelques mois sans nouvelles, la bande-annonce officielle de la saison 3 de “Cobra KaiIl est finalement arrivé la semaine dernière et rien n’a été sauvé lorsqu’il s’agissait de taquiner des développements importants pour les nouveaux épisodes. Fais attention! Les informations suivantes pourraient être considérées comme un spoiler pour les prochains chapitres.

D’une part, la formation de l’équipe inattendue de Daniel et Johnny, et d’autre part, le chemin de la récupération des Miguel, n’étaient que quelques-unes des histoires qui ressortaient des images de la bande-annonce. Cependant, l’un des aspects qui a le plus excité les fans de la franchise était la confirmation que Kumiko Je reviendrais à la série.

Kumiko a été présenté pour la première fois dans “Le Karaté Kid Partie II», Dans lequel le protagoniste Daniel LaRusso et son mentor, le Monsieur Miyagi ils ont voyagé à Okinawa voir le père mourant de Miyagi. Là-bas, les deux entrent en conflit avec son rival de longue date Miyagi, et Daniel s’implique de manière romantique avec Kumiko.

Bien qu’il n’ait pas été spécifié exactement comment cela s’intègre dans l’histoire, Tamlyn Tomita a laissé tomber quelques indices sur les retrouvailles de son personnage avec le Daniel LaRusso de Ralph Macchio dans une interview avec Divertissement hebdomadaire, et d’après ce que vous mentionnez … votre rencontre sera au moins un peu “étrange”.

DANIEL ET KUMIKO SE RENCONTRERONT À «COBRA KAI»

Tamlyn Tomita sera de retour dans “Cobra Kai” 3 (Photo: Netflix)

Comme on le sait, Daniel pensait voyager à Okinawa pour la troisième saison de “Cobra Kai». La bande-annonce de la série confirmerait non seulement qu’il s’est rendu sur ces terres, mais a également rencontré Kumiko et avec Chozen du deuxième film de la trilogie originale de “Le Karaté Kid».

L’actrice Tamlyn Tomita je parle avec Divertissement hebdomadaire à propos de son retour dans l’univers Karate Kid, exprimant son enthousiasme à l’idée de reprendre le rôle. «C’était comme mettre une paire de chaussettes préférée», a-t-il déclaré. Tomita, “Ou une paire de chaussures bien-aimées qui vont toujours.” Il a également salué le travail qui a été fait sur l’émission avant son apparition:

«J’ai commencé à travailler avec Ralph et à voir comment il aborderait les choses, et ils l’ont écouté avec révérence et respect. Chaque individu (au sein de l’émission) prend vraiment grand soin de lui-même et est également conscient du fait qu’il essaie d’attirer de nouveaux fans. Ils savent qu’une bonne histoire sera intéressante pour toutes les générations. “

Kumiko est apparu pour la première fois dans “Karate Kid 2” (Photo: Sony Pictures Home Entertainment)

Pour les fans des films originaux, le retour de Tomita et Okumoto Ce devrait être une perspective passionnante. Tandis que les suites n’ont jamais été aussi choquantes sur le plan culturel ou largement salués comme le premier film, ils continuent d’être aimés par une partie de la base de fans de la franchise.

Une partie de ce qui a fait “Cobra KaiLa capacité de la série à intégrer autant de personnages des chapitres précédents de l’histoire était si attrayante pour cette base de fans et il était plus qu’évident qu’à l’avenir, ils essaieraient d’intégrer d’autres éléments de la distribution originale des films précédents.

Daniel est tombé amoureux de Kumiko (Photo: Sony Picture)

Kumiko n’est pas la seule femme à “Karate Kid“Cela pourrait revenir pour le saison 3. Il a été laissé entendre qu’Ali Mills du premier film reviendrait de la première saison, bien que la nouvelle bande-annonce ne la mentionne pas et cela pourrait être la principale surprise de la série.

Il existe de nombreux autres personnages de soutien qui pourraient également apparaître pour des camées, peut-être même certains “Cobra Kai“Précédente supprimée en tant que retour de John Kreese au dojo. Quoiqu’il arrive, “Cobra Kai“Doit créer une histoire autour de tous ces personnages pour le saison 3 quand le 8 janvier 2021.

Tamlyn Tomita comme Kumiko (Photo: Entertainment Weekly)

