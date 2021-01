La franchise de “Karate Kid“Revenu en grand grâce à”Cobra Kai»Avec une histoire rafraîchissante qui s’était terminée après le tournoi All Valley entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. Maintenant, il semble que tout se terminera de la même manière, puisque dans la saison 4 de la série ce tournoi sera le principal conflit entre tous les personnages.

Après deux saisons débutées en YouTube Premium et ils trouveront un grand public, Netflix a acquis la série. Les deux premières saisons ont atteint le service de streaming pendant 2020, et “Cobra Kai“Est rapidement devenu plus populaire, provoquant le lancement du saison 3 a été un grand succès pour la plateforme.

Maintenant que le saison 3 de “Cobra Kai»A pris fin et les fans ont terminé le dernier lot d’épisodes, tous les yeux sont tournés vers l’avenir. La fin de saison 3 de “Cobra KaiJ’ai vu la guerre des dojos grimper vers de nouveaux sommets, avec Miyagi-do et Croc d’aigle s’unir pour combattre Cobra Kai.

Tout sera décidé de manière “ équitable ”, dans la prochaine Tournoi de karaté All Valley, Mais rien ne sera facile Les fans savent que plus d’un des candidats ils ont quelque chose à prouver dans ce tournoi, tant pour eux que pour le public, il est donc difficile de savoir qui va gagner à la fin. Pour ScreenrantCe n’est pas clair non plus, mais il y a certains participants qui brilleront plus que les autres.

QUI GAGNERA LE TOURNOI DE KARATÉ ALL VALLEY DANS LA SAISON 4 «COBRA KAI»?

1. Miguel Diaz

Miguel Díaz doit défendre son titre de champion d’All Valley (Photo: Netflix)

L’un des favoris pour remporter le nouveau Tournoi de karaté All Valley est le champion actuel Miguel Diaz. En tant que protagoniste de la série, il a eu son propre arc de croissance, passant du statut de jeune homme maltraité dans son école à celui de combattant de Karaté.

Cependant, il souffre toujours des séquelles du coma dans lequel il a souffert saison 2 de “Cobra Kai». Oui, dans le saison 3 Il s’est levé et a fait de grands progrès, mais les fans ne savent toujours pas qu’il sera prêt à concourir lorsque le moment de vérité viendra. En fin de compte, il peut ne pas réussir même le premier tour, ou il peut surprendre tout le monde comme il l’a fait. Daniel à l’époque.

2. Robby Keene

Tout le monde a trahi Robby selon lui et il canalisera cette énergie et cette haine dans le tournoi (Photo: Netflix)

Comme Miguel, Robby A eu un saison 3 de “Cobra Kai«Très cahoteux. Il est passé d’étudiant prodige de Miyagi-do être presque un meurtrier, avoir été maltraité dans la salle pour mineurs et déçu de ce fait Daniel comme Johnny. Non seulement cela, mais il a découvert Miguel déjà Sam de retour ensemble devant leur nez.

Pour lui, le monde entier l’a trahi, alors John Kreese aura beaucoup de colère à canaliser dans son style brutal de Cobra Kai. Combiné à certaines techniques militaires, Robby pourrait être le prochain champion de Toute la vallée, ou il pourrait se racheter à la dernière minute et se battre juste pour le sport. Quoi qu’il en soit, c’est un adversaire coriace que les autres doivent vaincre.

3. Samantha LaRusso

Sam Larusso est le combattant le plus expérimenté de tous en karaté (Photo: Netflix)

Même si Sam Elle n’a pas eu beaucoup de temps à se battre à l’écran, il ne fait aucun doute qu’elle est l’une des combattantes les plus expérimentées de “Cobra Kai». Il a passé toute sa vie à s’entraîner aux côtés de son père, il pourrait donc facilement battre n’importe qui s’il ajoutait des mouvements offensifs de Johnny

Comme si cela ne suffisait pas, son arc du saison 3 surmontait la peur que je ressentais face à tory, quelque chose qu’il a finalement réussi à faire quand il a compris qu’il ne fallait pas arrêter d’avoir peur, mais la contrôler. Cela le rend encore plus dangereux pour le Torney de All Valley, et pourrait rendre le titre à la famille LaRusso.

4. Tory Nichols

Tory ne pense à rien d’autre qu’à battre Sam (Photo: Netflix)

Comme Miguel avec Robby, conservateur est l’opposé de Sam, il a donc beaucoup à prouver dans le saison 4 de “Cobra Kai “. Les deux derniers combats contre son ennemi juré n’ont pas eu de vainqueur clair, il attendra donc le Tournoi All Valley se venger une fois pour toutes Sam.

Elle est une combattante innée, comme décrit par lui-même Kreese, et est l’un de ses étudiants vedettes étant seulement surpassé ou égalé par Robby. Si quelqu’un peut affronter tout le monde sur cette liste, c’est elle, mais vous devrez apprendre quelques secrets de Kreese que vous utiliserez sans aucun doute dans le Tournoi.

5. Hawk

Hawk doit montrer à tout le monde qu’il est revenu du côté du “ bien ” (Photo: Netflix)

À la fin de saison 3 de “Cobra Kai“, Faucon avait un arc de rédemption qui a plu à plus d’un fan de la série. Tous ceux qui croyaient qu’il y avait encore de la bonté dans leur cœur ont été récompensés par un combat au corps à corps aux côtés de Dimitri, son meilleur ami. Maintenant dans le Tournoi All Valley Il doit montrer qu’il est digne d’être appelé un champion, équilibrant sa défense et son attaque avec Johnny et Daniel comme leur senseis.