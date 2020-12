«Cobra Kai», la suite de la série «Karate Kid», a ravi ses fans avec la bande-annonce de sa troisième saison qui sera disponible sur Netflix à partir du 8 janvier 2021. La série qui a débuté sur YouTube et a ensuite fait son saut vers le La plate-forme de streaming a encore plus d’action, de drame et de karaté à offrir.

REGARDEZ ICI: “Cobra Kai”: regardez la passionnante bande-annonce officielle de la troisième saison de la série Netflix

La vidéo commence par Johnny Lawrence (William Zabka) sur la plage, se souvenant de ce qu’il a dit à Miguel Díaz (Xolo Maridueña) à côté du lit d’hôpital où il est admis. «Je pensais que je faisais la bonne chose, mais je t’ai laissé tomber.

Rappelons que la fin de la saison 2 de «Cobra Kai» laisse le faire Miguel hospitalisé et dans un état de santé délicat après être tombé dans le vide suite à un coup de pied de Robby Keene (Tanner Buchanan). Cette fin a laissé les fans dans l’attente de nouvelles surprises dans le troisième volet. Ici, nous vous disons tout ce que la nouvelle bande-annonce a révélé.

Bande-annonce de la saison 3 de “Cobra Kai” | Netflix

1. Récupération de Miguel

La nouvelle bande-annonce de la saison 3 de Netflix reprend là où la saison 2 s’est terminée, Miguel hospitalisé pour ses blessures et Robby apparemment incarcéré dans un centre de détention pour mineurs. Dans le clip, on voit que Johnny reste avec Miguel et le soutient dans son processus de récupération car il perd la mobilité de ses jambes. «Je serai toujours à vos côtés car je serai toujours votre professeur», dit Johnny à Miguel.

2. Johnny et Daniel unissent leurs forces

En réponse à la prise de contrôle par John Kreese du dojo Cobra Kai et aux effets dangereux qu’il a sur les étudiants, Johnny (William Zabka) et Daniel LaRusso choisissent de mettre de côté leur ancienne rivalité et unissent leurs forces pour essayer de corriger leurs erreurs passées. “Les garçons ont eu des ennuis à cause de nous … Ils ne devraient pas souffrir à cause de nos problèmes … Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons mettre fin à ça”, dit la voix off de Daniel Larusso à Johnny.

3. John Kreese reprend le dojo Cobra Kai

Le sensei macabre de Johnny, John Kresse (Martin Kove), a repris le dojo Cobra Kai et prévoit de rendre ses élèves plus agressifs et de maintenir sa devise: «No Mercy» («No Mercy»).

Netflix a sorti la bande-annonce officielle de la troisième saison de «Cobra Kai» et cela apporte de nombreuses surprises. (Photo: Netflix)

4. L’avenir de Hawk

Il semble que Hawk assume un rôle de méchant et se vengera potentiellement de ses anciens bourreaux dans la saison 3. Cependant, cela ne fera qu’élargir l’écart entre lui et son ancien ami Demetri.

5. Le retour de Kumiko

La bande-annonce de la saison 3 de “Cobra Kai” a révélé le retour de Kumiko (Tamlyn Tomita) lors d’un voyage que Daniel effectue à Okinawa, où il rencontre également son ennemi juré. du deuxième film, Chozen Toguchi (Yuji Okumoto).

Kumiko a été présenté pour la première fois dans “The Karate Kid Part II”, dans lequel le protagoniste Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et son mentor, M. Miyagi (Pat Morita), se sont rendus à Okinawa pour voir le père mourant de Miyagi. Pendant son séjour, Daniel devient amoureux de Kumiko, la nièce de l’ancien amant de Miyagi. La relation n’a pas duré au-delà du retour de Daniel en Californie.

Tomita a parlé à Entertainment Weekly de son retour dans l’univers de Karate Kid: «J’ai commencé à travailler avec Ralph [en Cobra Kai] et voyez comment vous aborderiez les choses, et [Jon, Josh y Hayden] ils l’écoutaient avec révérence et respect. Chaque personne [en el programa] il prend vraiment grand soin de lui et est également conscient du fait qu’il essaie d’attirer de nouveaux fans. Ils savent qu’une bonne histoire sera intéressante pour toutes les générations ».

6. Chozen de Karate Kid revient

Chozen, joué par Yuji Okumoto, était le principal méchant de Daniel LaRusso lors du deuxième film Karate Kid. Ce personnage rappelé revient dans la troisième saison de “Cobra Kai”.

Le retour de Chozen a fait l’objet de rumeurs pendant des mois et son arrivée a laissé les fans heureux, car il jouera un rôle clé dans cette troisième saison de «Cobra Kai».

Rappelons que la fin de la saison 2 de “Cobra Kai” a laissé Miguel hospitalisé et dans un état de santé délicat après être tombé dans le vide suite à un coup de pied de Robby Keene (Tanner Buchanan) (Photo: Netflix)