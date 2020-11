Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mardi 10 novembre 2020, p. a12

La championne du monde poids coq WBC Yuliahn Cobrita Luna n’a pas pu profiter immédiatement de sa victoire. Au milieu du ring et de l’émission nationale, elle a pleuré impuissante devant les accusations de la rivale Mariana Juárez, qui a protesté qu’il y avait quelque chose d’étrange dans les gants du vainqueur, dans la nuit du 31 octobre à Cancun. Il n’y avait aucune preuve à l’appui de cela et l’ancienne monarque, avec un visage meurtri, a insisté sur le fait qu’il y avait quelque chose de caché dans sa défaite.

Plusieurs jours se sont écoulés et la nouvelle championne a retrouvé sa tranquillité. Bien que le WBC ait ouvert une enquête à la demande de Barby, rien n’a renforcé la suspicion de quelque chose qui ne va pas avec les gants de Yuliahn.

S’il y avait quelque chose de sale, cela aurait déjà été révélé, car le CMB a ouvert une enquête, dit Luna; même le président de l’organisation a déjà déclaré publiquement que ma ceinture de champion était en route.

La Cobrita ne nie pas avoir été émotionnellement affecté par cette accusation après le combat. Il savait que Juárez avait l’habitude de ne pas accepter de pertes. Pas sa faute. Barby est une combattante pionnière de la boxe féminine qui a bâti une carrière à plusieurs reprises dans les conditions d’une industrie hostile aux femmes.

Nous savions que Mariana n’accepte jamais ses défaites, fait-il remarquer; «Mais nous ne nous attendions pas à une accusation de ce type et sans preuves. Pendant un moment, je me suis senti très impuissant et j’ai pensé qu’ils allaient m’enlever mon triomphe. Mais ensuite, ils m’ont calmé et ont dit: “Calme-toi, tu as déjà gagné, ne t’inquiète pas”.

La supériorité notoire de la victoire a prodigué la sympathie des fans. Cependant, sur les réseaux sociaux, il y avait un barrage de messages cruels et grossiers contre Mariana Juárez. Une réaction qui – met en garde Cobrita Luna – ne devrait jamais être acceptée.

Je n’accepte pas qu’ils attaquent Mariana avec des messages cruels et des mèmes grossiers, dit le champion; Non seulement je ne suis pas d’accord, mais je le rejette aussi en tant que partenaire professionnel et en tant que femme.