Lorsque les Rays de Tampa Bay ont fait leur premier voyage au Yankee Stadium il y a deux semaines, ils commençaient à peine à rouler.

Maintenant, ils sont sur une pleine vague et tenteront de décrocher leur sixième victoire consécutive et d’élargir leur avance dans l’AL Est lundi soir lorsqu’ils visiteront les Yankees de New York pour l’ouverture d’une importante série de trois matchs.

Les Rays mènent la saison 6-1. Ils en ont remporté trois des quatre à domicile du 7 au 9 août, puis ont terminé leur premier balayage à New York depuis 2014 du 18 au 20 août.

Tampa Bay a entamé sa première série avec les Yankees détenant un dossier de 5-7 et traînant dans la division. Depuis lors, les Rays sont un 19-4 grésillant et possèdent un avantage de 3 1/2 sur les Yankees.

Les Rays se dirigent vers New York après une victoire de 12-7 contre les Marlins de Miami qui a complété un balayage de trois matchs et leur a donné une 12e victoire en 14 matchs.

“Cette équipe est talentueuse”, a déclaré le gaucher des Rays Blake Snell, qui a noté avant la première série que son équipe célèbre des victoires un peu plus contre les Yankees. «Nous sommes tellement excités de jouer, et c’est rafraîchissant. À travers tout cela, sans fans et tout, nous nous présentons toujours et les gars travaillent dur. C’est une équipe amusante à laquelle faire partie. nous allons gagner. C’est tout l’objectif. “

Tampa Bay a enregistré des blanchissages lors des deux premiers matchs, puis a marqué son troisième plus grand nombre de points de la saison en inscrivant quatre circuits dimanche. Willy Adames a frappé un grand chelem tandis que Joey Wendle, Yoshi Tsutsugo et Kevin Kiermaier ont également réussi le circuit.

“Lorsque vous gagnez, tout est amusant”, a déclaré Adames. «Nous en avons parlé au début de la saison, comment ça allait être un peu différent, mais je pense que nous nous sentons vraiment à l’aise en ce moment avec la façon dont nous jouons et comment nous apprécions la saison. “

Les trois défaites à domicile de New York contre Tampa Bay faisaient partie de sa première séquence de sept défaites depuis les 13 et 20 juin 2013. Les Yankees ont cassé le dérapage en obtenant trois victoires serrées contre les Mets de New York dans des matchs qui ont été décidés lors de leur dernier à -chauve souris.

Dimanche, les Yankees ont complété un double balayage en obtenant une victoire de 8-7 dans le premier match et une victoire de 5-2 dans le dernier verre. Gio Urshela a eu le coup gagnant dans la huitième manche du premier match et le receveur effondré Gary Sanchez a frappé un grand chelem à la huitième manche du dernier verre.

“C’est juste très important pour nous de gagner, surtout avec l’arrivée des Rays”, a déclaré le voltigeur des Yankees Aaron Hicks. “C’est une équipe que nous devons battre. Nous devons revenir dans cet esprit de victoire qui consiste à espérer gagner et à savoir que nous avons la capacité de gagner, parce que nous le faisons.”

Le premier match de lancers sera la troisième rencontre entre Tyler Glasnow de Tampa Bay (1-1, 5.14 ERA) et Gerrit Cole (4-1, 3.51 ERA).

Ils se sont affrontés lors de la victoire 5-3 des Yankees lors du premier match d’un double titre le 8 août lorsque Cole a perdu la qualification pour une victoire, puis de nouveau le 19 août à New York dans le 4-2 de Tampa Bay. gagner.

Glasnow a lancé pour la dernière fois mardi contre les Orioles de Baltimore lorsqu’il a retiré un record de sa carrière de 13 tout en accordant deux points sur cinq coups sûrs en sept manches.

Cole a lancé pour la dernière fois dans le premier match du double match de mercredi à Atlanta lorsque sa séquence de 20 victoires consécutives s’est terminée par une défaite de 5-1. Il a accordé trois circuits en cinq manches et a perdu pour la première fois depuis mai 2019.

Glasnow a une fiche de 0-2 avec une MPM de 4,91 en quatre départs en carrière contre les Yankees tandis que Cole a une fiche de 0-2 avec une MPM de 3,65 en six départs en carrière contre les Rays.

