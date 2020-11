Pour une nouvelle date de la Liga en Espagne, Barcelone a fait match nul 1-1 contre le Deportivo Alavés en tant que visiteur et était en position n ° 12. L’équipe catalane avait un autre homme dans l’effectif, mais ne pouvait pas faire de différence.

Luis Rioja, après une erreur inhabituelle de Gerard Piqué et du gardien Neto, a marqué le premier pour Alavés, tandis que Antoine Griezmann il a décrété l’égalité pour Barcelone avec une belle «picadita» sur le gardien de but.

Une fois le jeu terminé, Ronald Koeman il a donné une conférence de presse et fait une forte autocritique: “Je n’étais pas content de la première mi-temps, nous avions des cartons jaunes. J’ai fait les trois changements parce que je n’étais pas content.”

“Ce n’est pas une question d’attitude ou de concentration, mais c’est une question de marquer plus de buts devant le but rival. C’était déjà notre problème contre la Juventus. Nous donnons le premier but à Alavés. On ne peut pas accepter que nous échouions autant“Dit Koeman.

Et dans la même veine, il a fermé: “Je ne sais pas si c’est une question de justice ou non. C’est toujours difficile, mais en seconde période, nous avons eu un rythme plus élevé, le même que contre la Juventus, mais nous devons marquer plus de buts. Ce n’est pas une question de caractère, mais de performance. Ce n’est pas assez. Si vous créez beaucoup d’opportunités et n’en marquez qu’une, ce n’est pas bon. “