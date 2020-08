Colin Cowherd a des mots durs pour Luka Doncic, Mavericks

Colin Cowherd a eu des mots durs pour Luka Doncic et les Dallas Mavericks lundi. Il ne les considère toujours pas comme une menace crédible pour battre les Los Angeles Clippers.

Moins de 24 heures après que Doncic soit devenu le sujet de conversation du monde de la NBA avec son mémorable vainqueur du match, Cowherd a fait valoir que le battage médiatique était quelque peu injustifié.

Selon les estimations de l’animateur de radio Fox Sports, le buzzer-batteur de Doncic dimanche équivalait à un coup chanceux. Si ce n’était pas le cas, soutient Cowherd, alors ce serait une série où les Clippers sont en hausse 3-1 au lieu d’égalité à 2. 2.

«Expliquons toute la série. Luka a frappé un 30 pieds au buzzer. S’il ne le fait pas, c’est 3-1 Clippers. » @ColinCowherd réagit à Mavericks soirée la série à 2: pic.twitter.com/K5p1DkWGFy – Herd w / Colin Cowherd (@TheHerd) 24 août 2020

« Expliquons toute la série », a soutenu Cowherd dans son émission.

«Luka a frappé un 30 pieds au buzzer. S’il ne le fait pas, c’est 3-1 Clippers. «

Bien que Cowherd ait évidemment raison en ce sens que cela aurait facilement pu être une série 3-1 au lieu d’une série 2-2, il semble ignorer que le même cas pourrait également être fait dans l’autre sens.

Si Kristaps Porzingis n’avait pas été éjecté sans raison apparemment dans le premier match, cette série pourrait être 3-1 en faveur de Dallas. Si Doncic n’avait pas été blessé lors du troisième match, ce seraient les Clippers qui ont perdu 1 à 3 dans la série.

C’est ainsi que fonctionne la NBA. Vous êtes généralement à une mauvaise pause ou à une bonne pause de l’endroit où vous vous retrouvez.

Colin Cowherd pense que Paul George va rebondir

L’un des points les plus intéressants de Cowherd lundi est qu’il croit fermement que Paul George va sortir de sa crise actuelle.

«Paul George joue vraiment mal», a-t-il admis. « [But] Paul George ira bien. Paul George, voici ma promesse, il jouera très bien l’un des deux prochains matchs. Il ressemblera à un All-Star. «

George est entré dans le quatrième match en tirant 29 pour cent du terrain et 23 pour cent de trois. Malheureusement, il n’a pas tout à fait sorti de sa crise de dimanche.

Au cours de quatre quarts de temps réglementaire et d’une période de prolongation, il a terminé avec neuf points sur 3 tirs sur 14. De ces neuf points, tous sauf deux sont arrivés au premier quart.

Après le match, George a admis qu’il était parti.

«Je dois juste rester avec ça», a-t-il reconnu après la défaite de dimanche.

«C’est un marathon, mec, je dois rester avec. J’ai pensé dès le début que j’avais un rythme, puis vers le troisième quart il y a eu un tronçon où je suis juste sorti du rythme et j’ai essayé de le trouver. C’était difficile, c’est juste difficile pour moi en ce moment.

«C’est difficile à dire parce que j’obtiens les regards, les photos. Le sol est ouvert, les défenseurs ne sont pas super, mais j’ai juste du mal à trouver le ballon en ce moment. «

Malgré ses difficultés, les coéquipiers et entraîneurs de George ont toujours pleinement confiance en lui.

«Son heure approche», a observé Kawhi Leonard dimanche.

«Il a eu quelques regards faciles ce soir. Tout le monde l’a fait, mais ce n’est pas sa faute. Nous avons été très performants au deuxième quart et je pense que tout le monde a un rôle à jouer pour gagner le match de basket.

L’entraîneur-chef Doc Rivers était d’accord avec cette évaluation.

«Nous devons clairement lui faire plus de tirs», a-t-il déclaré lundi.

«Et c’est sur nous, sur nous tous. [He got] superbes regards et je veux juste qu’il en ait plus et en prenne plus.

«Il doit tirer plus de 20 fois, il doit lancer le ballon en l’air. Et il le fera. Je me sens très confiant à propos de PG parce que je l’ai toujours fait.

Pour que les Clippers soient vraiment aussi dominants que Cowherd semble le penser, George devra livrer.

Cowherd prédit que cela finira par se produire à un moment donné des deux prochains matchs. A-t-il raison? Le temps nous le dira.

