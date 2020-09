Colin Kaepernick n’a pas été dans la NFL dans la vraie vie ou pratiquement depuis la saison 2016. Sa pause virtuelle, au moins, se termine avec le jeu vidéo “Madden” de cette année.

EA Sports a annoncé mardi le retour de Kaepernick dans “Madden NFL 21”, qui a été rendu disponible le mois dernier. La société de jeux a publié une déclaration forte expliquant l’ajout de Kaepernick au jeu.

“Colin Kaepernick est l’un des meilleurs agents libres du football et un quart-arrière de premier plan”, lit-on dans le communiqué. “L’équipe d’EA Sports, ainsi que des millions de fans de Madden NFL, veulent le revoir dans notre jeu. Nous avons eu une longue relation avec Colin via Madden NFL et avons travaillé sur nos erreurs de bande-son passées. (Remarque: ces erreurs de bande-son EA Sports a édité le nom de Kaepernick sur des chansons à deux reprises.)

«Sachant que nos expériences EA Sports sont des plates-formes pour les joueurs à créer, nous voulons faire de Madden NFL un endroit qui reflète la position et le talent de Colin, le classe comme un QB de départ et permet à nos fans d’exprimer leurs espoirs pour l’avenir du football. Nous avons travaillé avec Colin pour rendre cela possible, et nous sommes ravis de vous le présenter à tous aujourd’hui.

“À partir d’aujourd’hui dans Madden NFL 21, les fans peuvent mettre Colin Kaepernick à la tête de n’importe quelle équipe de la NFL en mode Franchise, ainsi que jouer avec lui dans Play Now. Nous sommes impatients de voir Colin sur les équipes de Madden NFL partout.”

EA Sports a fixé la note globale de Kaepernick à 81, ce qui en fait de loin le meilleur quart-arrière agent libre du jeu. Voici l’explication d’EA Sports sur cette note:

«Sur la base des performances antérieures de Kaepernick sur le terrain, combinées à nos simulations de notation EA Sports basées sur les données, Kaepernick est un 81 OVR, ce qui tient compte du fait qu’il n’a pas pris le terrain depuis 2016.

“Quand Kaepernick était un quart partant en bonne santé, il était noté 89, 89, 81 au total et connu pour son excellent rapport de touché sur interception, sa mobilité et ses performances en séries éliminatoires. Et comme il s’agit de votre franchise, vous avez également la possibilité d’ajuster les notes de Kaepernick. , vous donnant la possibilité de l’ajouter au 99 Club. “

Une autre ligne intéressante dans la sortie d’EA Sports en ce qui concerne les capacités de Kaepernick dans le jeu: “Assurez-vous de choisir l’option de fichier de liste en direct lors du démarrage de votre franchise et signez Kaepernick avant le début de la semaine 1 de la pré-saison car les équipes contrôlées par le processeur ne manquera certainement pas l’occasion de le ramasser et de faire de lui leur partant. “

Mike Florio de Pro Football Talk a noté mardi que l’ajout de Kaepernick par EA Sports au jeu “vient sûrement avec l’autorisation expresse de la NFL, étant donné que la NFL accorde exclusivement à EA la possibilité de créer un jeu en utilisant les noms et logos de la NFL.”

Dans la vraie vie, Kaepernick reste un agent libre plus de quatre ans après avoir commencé à protester contre l’injustice raciale et la brutalité policière aux États-Unis en s’assoyant puis en s’agenouillant pendant l’hymne national avant les matchs de la NFL.

Florio a rapporté lundi qu ‘«il n’y a eu aucun intérêt exprimé pour Kaepernick depuis des mois».