Colin Kaepernick revient au football – pratiquement. Madden NFL 21 a annoncé mardi que le quart-arrière des agents libres reviendrait au jeu vidéo depuis 2016.

“Colin Kaepernick est l’un des meilleurs agents libres du football et un quart-arrière de premier plan. L’équipe d’EA SPORTS, ainsi que des millions de fans de Madden NFL, veulent le revoir dans notre jeu”, a déclaré Madden NFL 21 dans un communiqué. .

«Sachant que nos expériences EA SPORTS sont des plates-formes pour les joueurs à créer, nous voulons faire de Madden NFL un endroit qui reflète la position et le talent de Colin, le classe comme un QB de départ et permet à nos fans d’exprimer leurs espoirs pour l’avenir du football. Nous avons travaillé avec Colin pour rendre cela possible, et nous sommes ravis de vous le proposer à tous aujourd’hui. “

Les fans peuvent mettre Kaepernick à la tête de n’importe quelle équipe de la NFL en mode Franchise et jouer avec lui dans Play Now.

Kaepernick a fait ses débuts à Madden en tant que recrue en 2011. Sa dernière apparition dans le jeu vidéo a eu lieu dans Madden 17, sorti en août 2016. Au cours du même mois, Kaepernick a déclenché une conversation nationale lorsqu’il a commencé à s’agenouiller pendant l’hymne national pour pacifiquement. protester contre l’injustice raciale et la brutalité policière. Il est devenu joueur autonome après la saison 2016 et n’est pas apparu dans Madden depuis. L’accord de licence de groupe d’EA Sports est négocié par la NFL Players Association.

Plus tard, le nom de Kaepernick a été censuré à partir de deux chansons – Mike WiLL Made-It’s “Bars of Soap” et YG’s “Big Bank” – incluses dans les bandes sonores de Madden 18 et Madden 19. Cette décision a suscité l’indignation des fans, et EA Sports a appelé le censure une «erreur».

Selon The Undefeated, EA Sports a approché Kaepernick cet été pour négocier les droits à sa ressemblance et le ramener au match. L’homme de 32 ans aurait été «pratique» pour décider à quoi ressemblerait son avatar.

Kaepernick n’a pas joué dans la NFL depuis 2016 et reste intéressé à revenir dans la ligue.