ESPN a lancé samedi sa couverture du football universitaire avec le premier College GameDay de 2020 et a livré un segment puissant sur l’injustice raciale et sociale.

L’hôte Maria Taylor a dirigé une table ronde avec plusieurs joueurs de Power 5 qui ont discuté de leurs expériences et perspectives sur l’injustice et le racisme.

“Je connais Trayvon Martin, c’était la première fois que je ressentais que le système était contre moi, ou contre nous en tant que Noirs. À partir de là, toutes les petites microagressions que les gens disaient et faisaient à mon égard sont devenues vraiment apparentes”, a déclaré Michigan. demi défensif Hunter Reynolds. «Quand je me promène sur le campus, je pourrais porter un sweat à capuche Nike, des pantalons de survêtement Nike, des Jordans, non affiliés au Michigan et quelqu’un viendra me voir et me dira: ‘Oh, jouez-vous au football ou au basket?’ Comme si je ne pouvais pas être juste un enfant noir … là pour les universitaires. “

«Et quand les gens disaient: ‘Oh, tu es assez articulé pour un enfant noir.’ C’est juste une de ces choses où vous commencez à voir qu’il y a ces choses auxquelles vous devez faire face … auxquelles vous savez juste que les Blancs n’ont pas à penser. “

Les athlètes ont également parlé d’activistes sur leurs campus universitaires et de l’impact des discussions nationales sur l’injustice sociale sur le football.

“L’unité qui se dégage du football universitaire est probablement plus nécessaire que jamais. Nous aurions probablement dû le faire avant cela, mais c’était cool de voir l’opportunité de ce moment de rassembler beaucoup de gars”, a déclaré le demi-offensif de Clemson, Darien Rencher. .

Après la diffusion du segment, Taylor a poursuivi la conversation avec le reste du personnel du College GameDay. Tout en discutant de la façon de créer le changement, Kirk Herbstreit est tombé en panne après avoir lu une citation de Benjamin Franklin que l’entraîneur de Stanford, David Shaw, a récemment partagée avec lui.

“[Franklin] a dit: «La justice ne sera rendue que lorsque ceux qui ne sont pas touchés seront aussi indignés que ceux qui le sont». La communauté noire souffre. … Comment écoutez-vous ces histoires sans ressentir de douleur? Et vous ne voulez pas aider? », A demandé Herbsteit après avoir partagé la citation.

“Vous pouvez écouter et vous pouvez essayer d’aider parce que ce n’est pas bien. Ce n’est tout simplement pas. Nous devons faire mieux, mec”, a ajouté Herbstreit, ému.

Les programmes de football universitaire ont rejoint la conversation nationale sur l’injustice sociale dans les mois qui ont suivi la mort de George Floyd, un homme noir décédé en mai après avoir été violemment appréhendé par la police de Minneapolis. Les conversations se sont poursuivies ces dernières semaines après la fusillade le 23 août de Jacob Blake, un homme noir de 29 ans qui a été abattu sept fois dans le dos par Kenosha, Wisconsin, la police devant ses enfants.

De nombreuses équipes NBA, WNBA, MLS et MLB ont choisi de ne pas jouer dans les nuits qui ont suivi le tournage de Blake, et plusieurs programmes de football ont également choisi d’avoir des jours de réflexion. Les joueurs et entraîneurs de l’Oklahoma ont marché bras dessus bras dessous sur leur terrain d’entraînement vêtus de noir tout en se dirigeant vers l’Unity Garden sur le campus. Les joueurs du Mississippi et l’entraîneur Lane Kiffin ont traversé le centre-ville d’Oxford ensemble, tandis que plusieurs autres équipes FBS ont sauté les entraînements et que les joueurs ont utilisé leurs plates-formes nationales pour faire la lumière sur les problèmes de justice sociale.