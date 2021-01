Colin Bell dans une image de 1970. .

Colin Bell, l’une des légendes de Manchester City, est décédé à l’âge de 74 ans, après une courte maladie, comme l’a rapporté mardi le club anglais.

Bell, né le 26 février 1946 dans la ville de Hesleden et venu dans la ville en 1966, avec l’équipe de la deuxième division, était au club jusqu’en 1979, ajoutant 492 matchs avec les “ citoyens ” pendant cette période. qui a marqué 152 buts. Avec l’équipe senior anglaise, il a joué 48 matchs (9 points).

Milieu de terrain avec une foulée puissante et une recherche rapide de la zone rivale, il a été surnommé “ Nijinsky ” pour cette raison, en référence au célèbre danseur et au cheval de course qui a remporté tant de triomphes sur les hippodromes britanniques. A son arrivée à la City, mi-saison, a aidé l’équipe à se hisser au premier rang, marquant en plus du but gagnant qui a assuré la promotion.

Il a remporté, entre autres titres, la FA Cup, la League Cup et la Recopa de Europa. En 2004, les supporters du club ont décidé par vote de donner leur nom à l’un des stands du stade Etihad., étant considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de City.

“Peu de joueurs ont laissé une marque aussi indélébile sur City”, indique le communiqué du club.

De même, le président du club, Khaldoon Al Mubarak, a déclaré que “Colin Bell restera toujours dans les mémoires comme l’un des meilleurs joueurs de Manchester City et la triste nouvelle aujourd’hui de sa mort affectera tout le monde proche de City”.